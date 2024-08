Adam Driver și Marion Cotillard, într-o dramă muzicală

Filmul „Annette”, laureat César și premiat pentru regie la Cannes, este programat la TVR2 duminică, 1 septembrie, de la ora 22.00. Povestea muzicală din 2021 este o alegorie a lumii spectacolului, o satiră a scenei, culiselor și crizei matrimoniale. Muzica și scenariul le aparțin fraților Russell și Ron Mael care compun trupa Sparks.

În Los Angeles, Henry face stand-up comedy şi este celebru pentru umorul său caustic, iar Ann este o cântăreaţă de operă cu apariţii pe marile scene ale lumii. Adoraţi de public şi mass-media, ei par să formeze un cuplu în egală măsură fascinant şi stabil. Doar că naşterea primului copil, Annette, o fetiţă cu un destin extraordinar, le va da amândurora viaţa peste cap.

Această satiră a showbiz-ului, cu multe referințe biblice și cu un copil-minune care are calități mesianice, amintește de opera rock din 1969 „Tommy” a trupei The Who.

Regizorul a înscris în poveste, subtil, criptice referințe autobiografice. Personajul feminin titular, întruchipat pe durata aproape întregului film de o păpușă de lemn, creează un subtext dureros, fiind un indiciu al incapacității lui Henry de a vedea umanitatea propriului său copil, în încercarea de a-i sublinia doar capacitățile misterioase.

„Filmul urmărește cum sosirea fiicei într-un cuplu de artiști devine o călătorie fantastică în care este descrisă o căsnicie, dar și căderea nervoasă a protagoniștilor ei", scrie newsweek.com. Muzica și scenariul le aparțin fraților Russell și Ron Mael care compun trupa Sparks. Russell și Ron Mael au mai jucat în filmul „Rollercoaster" și într-un episod din serialul „Fetele Gilmore". Edgar Wright a făcut un documentar despre ei, „The Sparks Brothers", care a avut premiera în 2021 la Festivalul de Film Sundance.

Regizorul Leos Carax, nominalizat la Palme d’Or pentru „Holy Motors” în 2012, unde l-a distribuit pe actorul său favorit Denis Lavant, spunea, într-un interviu din 2021 citat de theringer.com, că și Adam Driver, din „Annette”, și Denis Lavant au în comun faptul că sunt ca niște maimuțe, dar că lui îi plac maimuțele: „Când nu se mișcă, sunt ca niște statui, iar atunci când se mișcă arată ca niște dansatori”.

Maimuță pare să fie un cuvânt-cheie pentru personajul lui Adam Driver din „Annette”. Comediant de stand-up, Henry și-a creat pe scenă o persona numită Maimuța lui Dumnezeu, Ape of God. Stilul lui de comedie este unul încărcat de mizantropie, vorbind despre subiecte delicate din istorie sau din viața de intimă de cuplu, până la teme precum depresia, suicidul ori crima. Henry, trezit în postura de tată, este în același timp rece și umil.

„Adam Driver poartă pe umerii lui această alegorie bizară despre artă, faimă și dragoste, cu alonja scenică a unui adevărat King Kong, neînfricat", comentează theringer.com. Driver a fost și unul dintre producătorii filmului, iar regizorul spune că a aflat despre asta abia la final, de pe generic. Și tot acolo, Adam Driver le mulțumește comedianților Bill Burr și Chris Rock pentru influența pe care au avut-o în interpretarea lui, în scenele de stand-up.

***

Annette

Franţa, Germania, Belgia, 2021

Premieră

Regia: Leos Carax

Cu: Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg, Devyn McDowell, Natalia Lafourcade

*Premiul pentru regie la Festivalul de Film de la Cannes 2021

*Nominalizare la Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă: Marion Cotillard

*Două premii César 2022 – pentru muzică şi montaj

Dramă, musical

***

Surse: Program TVR, imdb.com, theringer.com, newsweek.com

Credit foto: CG Cinema via imdb.com

