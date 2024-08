Amândoi în aceeași barcă, pe drumul spre victorie

”Privește în față cât de frumos este, câtă lume ne susține, toată România ne susține, nu putem face nimic mai mult decât ce am învățat la antrenamente”. Sunt cuvintele de încurajare pe care Florin Enache i le spunea colegului său, Andrei Cornea, înainte de a porni în cursa ce le-a adus aurul olimpic la canotaj. Și mai mult decât atât, este prima medalie olimpică din istoria României la dublu vâsle masculin.

Nu putem vorbi despre Florin Enache, fără să vorbim şi despre Andrei Cornea. Și invers. Pentru că împreună, în aceeași barcă, au condus România pe drumul spre victorie.

Au pornit în cursă cu încredere și cu conștientizarea faptului că au un amândoi foarte multă experiență și multă ore de antrenament.

După încheierea cursei de vis de la JO 2024, Marian Enache declara pentru TVR: ”Suntem zeii apelor în proba de dublu vâsle masculin, prima medalie de aur olimpică din istoria României, în această probă, în vâslă. Sunt foarte bucuros că am reușit să scriem din nou istorie, eu și Andrei”.

Sportivul Andrei Cornea, născut în Vatra Dornei, a început canotajul la Clubul Sportiv ”Nicu Gane” din Fălticeni. În palmaresul lui Cornea este locul 1 la Campionatele Europene Szeged, Ungaria 2024, la dublu vâsle. El a reprezentat România pentru prima dată la Campionatul European din 2020, în proba de patru vâsle. La Campionatele Europene din 2024 a format pentru prima oară o echipă cu Marian Enache, la dublu vâsle. La Seghedin ei au câștigat titlul european.

Andrei Cornea: ”Am plecat cu ideea că tot cu culoarul unu, dacă nu mă înșel, am câștigat și la Europene, ieri când am văzut că ne-au pus pe culoarul unu, am zis că nu se poate altfel culoarul unu, locul unu.”



Marian Florian Enache, sportivul din Târgu Cărbunești, are în palmares locul 1 la Campionatele Europene Glasgow, Marea Britanie 2018, proba dublu vâsle, locul 3 la Campionatele Europene Lucerna, Elveția 2019, dublu vâsle; în 2022 câștiga locul 3 la Campionatele Europene Munchen, Germania 2022, proba 4 vâsle și locul 1 la Campionatele Europene Szeged, Ungaria 2024, dublu vâsle.

Enache şi Cornea, campioni europeni en-titre, au încheiat pe locul întâi cursa de dublu vâsle de 2000 de metri, obținând medalia aur cu timpul remarcabil de 6 minute, 12 secunde, 58 de milisecunde.

Potrivit Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Federația Română de Canotaj este a doua cea mai prolifică federație a noastră la Jocurile Olimpice, cu un total de 46 de medalii: 22 aur, 15 de argint, 9 de bronz.

România a participat pentru prima data la întrecerile olimpice de canotaj în 1952, la JO de la Helsinki, și până în prezent nu a lipsit decât de la Jocurile din 1956. Echipajele noastre feminine au deținut supremația la JO din 1980 pâna în 2004, punctul culminant fiind atins în 1984, la Los Angeles când canotoarele noastre au cucerit cinci titluri olimpice. (www.cosr.ro)