Andreea Răsuceanu: „Scrisul presupune multă singurătate…”

Invitatata Danielei Zeca Buzura la „Mic dejun cu un campion” este scriitoare și critic literar, membru al Uniunii Scriitorilor din România şi al PEN Club România. Pe Andreea Răsuceanu, autoarea mai multor volume bazate pe metoda geocriticii, o veți cunoaște sâmbătă, 27 martie, de la ora 10:00 la TVR 2. Nu ratați titlurile de lectură recomandate de Daniela Zeca Buzura!

„Andreea Răsuceanu e, structural, o crepusculară, proza ei este însă doldora de vitalitate şi, în acelaşi timp, imponderabilă ca vântul fierbinte, care bate de la răsărit’’, scria criticul literar Paul Cernat despre a cărei lucrare de doctorat în filologie avea să devină volum de debut nominalizat la premiile ’’României literare’’, ale Uniunii Scriitorilor din România și la Marile Premii Prometheus, secţiunea Opera Prima..

Andreea Răsuceanu a absolvit Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti (1998–2002), secția română-engleză. Lucrarea sa de doctorat în filologie din 2009, ’’Mahalaua Mântulesei, drumul către modernitate’’ susţinută în cadrul Centrului de Excelență în Studiul Imaginii (Universitatea Bucureşti) a fost publicată ulterior în Colecţia ’’Planeta Bucureşti’’, Editura Vremea, în 2009 într-o versiune readaptată sub titlul „Cele două Mântulese’’.

„Nu poţi să scrii despre ceva dacă nu ştii nimic despre lumea aceea. M-am documentat mult pentru a scrie această carte şi, recunosc că fascinaţia acelei epoci m-a acaparat de la bun început”, mărturiseşte invitata emisiunii „Mic dejun cu un campion”.

„Cu minuţiozitatea unui bijutier, Andreea Răsuceanu adună istoriile de peste trei veacuri care au dat viaţă străzii Mântuleasa din Bucureşti. Un loc magic, plin de enigme şi poveşti încâlcite ce şi-a regăsit uneori, sub un condei inspirat, forma literară şi nu numai.… cartea de față urmărește cum s-au reflectat transformările acestui segment din geografia bucureșteană în existența cotidiană a mântulescenilor. Informația istorică, preluată inclusiv din documente inedite, se completează cu elemente de atmosferă, studiul fiind unul de istorie a mentalităților, de sondare a moravurilor, ce mizează totodată pe amănunte de epocă, în încercarea de a recrea atmosfera unor veacuri trecute. Nu în ultimul rând, cartea urmărește sursele mitologiei bucureștene valorificate de Mircea Eliade în câteva dintre prozele sale scurte’’. (Sursa: editura Humanitas)

După obţinerea doctoratului, Andreea Răsuceanu s-a bucurat de o şansă care i-a trasat cumva drumul: între 2010 și 2013 a beneficiat de o bursă postdoctorală POSDRU, incluzând un stagiu de șase luni la Universitatea Sorbonne – Paris 3, finalizată cu un nou volum, „Bucureștiul lui Mircea Eliade. Elemente de geografie literară’’ apărută în Colecţia Academica, la Editura Humanitas în 2013.

Bucureşteancă nativă amintirile dragi ale Andreei Răsuceanu se leagă de doi poli ai metropolei: cartierul muncitoresc Balta Albă unde locuia, cu blocurile noi, abia construite, o proiecţie utopică a unui viitor sclipitor şi istoricul Bulevard Elisabeta (fost 6 martie) care cobora lin spre parcul Cişmigiu, arteră binecunoscută pentru şirul de cinematografe care porneau de la Cercul Militar, până la Berăria Gambrinus. Două repere de suflet ale căror imagini atât de pregnant rămase în amintirile scriitoarei au arătat, încă de timpuriu, talentul pentru scris. „Autorul este dator să spună o poveste. El recurge la surse istorice. Este de datoria lui să se documenteze dar, trebuie să treacă dincolo de propria persoană şi să producă ceva inefabil’’ – mărturiseşte Andreea Răsuceanu.

Cea mai recentă carte publicată, ’’Vântul, duhul, suflarea’’ apărută în Colecţia Fiction Ltd., la Editura Polirom, în 2020, cu o prefaţă de Paul Cernat este al doilea roman din trilogia ce are ca punct de legătură un sat situat în apropierea Dunării. „O carte dură, despre cum suferinţa se perpetuează de la o generaţie la alta’’. Publicarea acestuia, ca şi plăcerea revederii au fost motivaţia pentru întâlnirea din această dimineaţă

Portret de artist: ALINA UŞURELU

Invităm şi în acest sezon, artişti care să expună lucrările lor în platoul emisiunii de la Cărtureşti - Verona. De data aceasta, o reprezentantă a tinerei generaţii. Ea îmbină cu imaginaţie şi mesaj tranşant artele vizuale. Alina Uşurelu este artist vizual, fotograf, performer, un creator ce explorează artele de graniţă dar, în egală măsură, manager cultural activ, interesat de promovarea tinerilor creatori şi co-fondator al Developing Art Association. Îi datorăm felul interesant în care arată astăzi ambianţa de la Mic Dejun cu un Campion. Vă invit să aflăm mai multe despre creaţia sa din materialul ce urmează.

În ultimii ani a elaborat o serie de lucrări de video-art în care a combinat mijloacele fotografiei artistice de teatru-dans şi coregrafiei, cu intenţia asumată de a crea o modalitate unitară de expresie a spaţiului, corpului în mişcare, simbolisticii obicetelor şi coloanei sonore.

Iată câteva dintre proiectele de filme experimentale şi instalaţii performative pe care le-a conceput alături de echipe de artişti venite din varii domenii: ’’Up stairs’’ (2016 - un scurtmetraj de dans care explorează relaţia dintre corp şi spaţiu); ’’Exposing Movement’’ (2017 – un veritabil laborator experimental de artă fotografică, dans, expoziţii şi carte); ’’Historias Enquadradas’’ (2018); ’’Pasada. Choque de monstrox’’ – un fashion walk performativ ce explorează identităţi sexuale diferite, oamenii aşa cum sunt, un spectacol inovativ în care scenografia era construită din obiecte ready-made găsite de autori pe stradă şi ’’The story of the little girl who...’’ - o instalaţie performativă one to one / artistul faţă în faţă cu propriul ego; Eza, acest personaj inventat, dar atât de prezent este fascinat de o lume magică în care crede cu tărie, de întrebări la care ştiinţa nu poate răspunde. Acestea sunt cele două proiecte prezentate în cadrul Forumului Danca PACAP3 de la Lisabona în 2019; poemul vizual ’’Ladydance’’ (2019); 2020 este anul în care Alina Uşurelu a participat la o rezidenţă în Ghana care s-a finalizat cu ’’See you soon’’ – performance şi expoziţie la Diptych Art Space. Al doilea eveniment al anului 2020 este ’’Don't bite your tongue’’ - o instalaţie performativă care chestionează percepţia cu privire la sexualitate, un experiment din care prezentăm şi noi un scurt fragment; ’’Stingfigures like stories’’ (2020); ş.a.

În spectacolele sale ea aduce laolată creatori din diferite domenii, care concep împreună un eveniment artistic care uzează de modalităţi de expresie inovative. Alina Uşurelu îşi exprimă convingerea că influenţa personală a fiecărui participant este benefică pentru artiştii integraţi unui proiect de autor. Astfel încât, indiferent de mijloacele folosite - fotografia, arta video şi cea performativă sau arta clasică – ceea ce urmăreşte Alina Uşurelu este să interconecteze experimentele artei contemporane.

„În acest scop, cred că este necesar ca fiecare artist să-şi dezvolte o multitudine de abilităţi şi arii de cercetare pentru a-şi putea explora propria fiinţă creatoare, propriul subiectivism în relaţie directă cu lumea înconjurătoare’’, spune autoarea.

Recomandare de lectură: Cele două titluri recomandate astăzi de Daniela Zeca Buzura se referă, evident, la romanele semnate de Andreea Răsuceanu: primul, ’’O formă de viaţă necunoscută’’, apărut la editura Humanitas în 2018, un roman nominalizat la toate premiile literare ale anului din România, pentru care a primit premiul ’’Scriitorul lunii ianuarie’’, decernat de Uniunea Scriitorilor și Premiul pentru proză al revistei ’’Ateneu’’. Un volum selecționat la Festivalul Primului Roman de la Chambéry /Franța despre care s-a spus că e una dintre cele mai importante și mai provocatoare cărți publicate în ultimul deceniu. Al doilea titlu este „Vântul, duhul, suflarea’’, cel mai recent apărut pe piaţă, în 2020, la editura Polirom în Colecţia Fiction Ltd., cu o prefaţă de Paul Cernat. ’’O carte dură, despre cum suferinţa se perpetuează de la o generaţie la alta’’, remarcă critica de specialitate. ’’Vântul, duhul, suflarea’’ este considerat de scriitoarea Gabriela Adameşteanu, drept romanul anului 2020.

„Un suflu tineresc a umplut astăzi platoul improvizat, ca de fiecare dată, la Librăriile Cărtureşti – Cafè Verona, pentru că, scriitoarea Andreea Răsuceanu şi artista vizuală Alina Uşurelu au creat laolaltă un spaţiu aerat şi foarte feminin. O scriitoare în ascensiune, al cărui nume se rosteşte, ale cărei cărţi se citesc şi se epuizează repede, apreciată de breaslă, de critici şi de cititori, dovedeşte că dincolo de mode şi de activism feminist există o reală şi singulară raportare, aceea la valoarea operei şi distincţia personală. Scenografia locului a căpătat o dimensiune artistică prin lucrările de fotografie şi instalaţie ce-i aparţin Alinei Uşurelu care a acceptat provocarea noastră de a crea o lucrare ad-hoc pentru emisiunea Mic Dejun cu un Campion. Alături de Daniela Zeca Buzura, în aceiaşi ipostază de gazdă primitoare şi informată, ca totdeauna, am petrecut o sâmbătă cu adevărat agreabilă’’ – Ileana Ploscaru Panait, producătorul emisiunii.

