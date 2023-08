Andrea Mandorlini: Ceea ce e important atât pentru noi, cât și pentru Adana, e rezultatul final

Andrea Mandorlini, antrenorul echipei CFR Cluj, a declarat miercuri că el și echipa sa sunt conștienți că se pot califica în turul următor după meciul de la Adana.

„Partida va fi dicilă. Am obținut un rezultat bun în tur, am văzut calitatea celor de la Adana. Jocul va fi greu, dar deschis. Am demonstrat că putem să jucăm de la egal la egal și am reușit să le punem probleme celor de la Adana, care este un club important. Am venit aici cu încredere, iar mâine vom vedea ce va fi.

A fost dificil să adunăm informații despre jocul celor de la Adana, pentru că echipa a jucat doar două meciuri amicale. Ne-am axat mai mult pe caracteristicile individuale ale jucătorilor, doar că ei au schimbat și antrenorul, a venit Kluivert, care are modul său de a vedea jocul, de a-l interpreta. Dar, chiar și așa, cred că am reușit să înțelegem care este stilul lor de joc și am avut o idee despre ce ar putea face pe teren.

Meciul este încă deschis. Ei nu au mai jucat un alt meci oficial, iar noi suntem puțin în urmă cu pregătirea. Suntem două echipe care nu se află, în acest moment, în vârful lor de formă.

E greu de spus, la momentul acesta, cine este echipa mai avantajată. Eu cred că suntem două echipe egale, dar cred totuși că ei au mai multă calitate. Noi însă am făcut un meci bun și am putea fi o supriză. Nu știu însă ce se va întâmpla mâine, nu cred că o echipă este mai avantajată decât alta. Ei joacă returul acasă, deci ar avea un minim avantaj prin acest lucru. Au publicul alături de ei. Ăsta ar putea fi avantajul lor. Ceea ce e important atât pentru noi, cât și pentru Adana, e rezultatul. Acesta contează. Rezultatul final. Deci, va fi un meci greu. Suntem conștienți că avem capacitatea de a merge mai departe”, a declarat Andrea Mandorlini în conferința de presă premergătoare meciului cu echipa turcă Adanaspor, din manșa a doua a turului secund preliminar al Conference League

Sursă foto: Inquam