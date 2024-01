Ana Maria Ghiur, „Un doctor pentru dumneavoastră”: „Fiecare emisiune este importantă, unică și poate ajuta la păstrarea echilibrului și sănătății!”

De peste 16 ani, emisiunea „Un doctor pentru dumneavoastră” aduce informaţii preţioase despre sănătate românilor din afara ţării, la TVR Internaţional. Despre bucuria unei emisiuni care ţine legătura cu telespectatorii din diaspora prin informaţii interesante şi alături de invitaţi relevanţi, dar şi despre satisfacţii în viaţă ne vorbeşte Ana Maria Ghiur, moderatoarea emisiunii de sănătate de la TVR Internaţional.

Dedicată în special românilor care trăiesc în afara granițelor, emisiunea interactivă de sănătate „Un doctor pentru dumneavoastră” informează rapid şi corect, într-o viaţă în permanentă schimbare. Medicii români, specialişti de renume, dăruiesc un strop din ştiinţa lor: răspund, în direct, întrebărilor telespectatorilor şi oferă informaţii valoroase şi recomandări cu privire la prevenţie, metode moderne de diagnosticare şi tratament În fiecare luni și marți, în direct, de la ora 19.00, la TVR Internațional.

Ana Maria Ghiur, moderatoarea emisiunii de sănătate de la TVRi, ne invită să descoperim, la „Un doctor pentru dumneavoastră”, „bucuria și lumina celor care ne intră în case cu speranță și cu dorința de a fi bine”. Pentru că cei mai buni medici români, din ţară sau din diaspora, au oferit şi oferă nenumărate recomandări românilor de pretutindeni la „Un doctor pentru dumneavoastră”.

În interviul oferit, Ana Maria Ghiur ne spune şi despre satisfacţii personale în viaţă sau despre „fericire, măcar o parte din ceea ce ne imaginăm noi că este...”. În opinia sa, „fericirea stă în lucruri mici, în lucruri mărunte. Să te bucuri de zâmbetul şi îmbraţişările propriului copil, de venirea lui pe lume, de sănătate, să te bucuri de natură, de întâlnirea unui om bun, de momentele petrecute cu cei dragi, de zile liniştite, senine, să te bucuri de o carte bună, citită pe-ndelete, de călătorii, de a descoperi lucruri noi... asta numesc eu acum „fericire”. Mai multe despre emisiunea de sănătate de la TVR Internaţional şi despre moderatoarea Ana Maria Ghiur, în interviul de mai jos:

1. Care sunt punctele forte ale emisiunii „Un doctor pentru dumneavoastră”?

1. Emisiunea are peste 16 ani în grilele TVR Internaţional. Difuzată din 1 octombrie 2008, „Un doctor pentru dumneavoastră” şi-a păstrat de-a lungul timpului structura, invitaţii de marcă, informaţiile preţioase transmise către telespectatori. Emisiunea a avut mereu cei mai buni invitaţi, medici din toate specialităţile, şi mare parte dintre merite îi sunt atribuite producătorului Monica Ancuţa, care, cel puţin din 2014, de când moderez acest program, a ales cu grijă participanţii în direct sau în ediţiile înregistrate. În toţi aceşti ani, cei mai buni medici români, din ţară sau din diaspora, au oferit nenumărate recomandări românilor de pretutindeni. Prof. dr. Irinel Popescu, acad. Ioanel Sinescu, prof. dr. Dan Duda, prof. dr. Ioan Christian Chiricuţă, prof. dr. Constantin Dulcan, prof. dr. Alexandru Ciurea, prof. dr. Mircea Beuran, prof. dr. Horaţiu Moldovan, acad. Ştefan Manea, prof. dr. Alina Tănase, prof. dr. Mircea Penescu, prof. dr. Luiza Spiru sunt doar câţiva dintr-o pleiadă de titani ai medicinei româneşti, care au fost prezenţi în emisiune.

Foarte mulţi specialişti români care profesează în străinatate, dr. Adrian Bot, prof. dr. Horia Sîrbu, prof. dr. Mihaela Bustuchină-Vlaicu, dr. Mihaela Ruşitoru, prof. dr. Anca Ligia Grosu, prof. dr. Ștefan Constantinescu, prof. dr. Alexandru Mărmureanu şi mulţi, mulţi alţii vin an de an în ediţiile noastre, fiind de cele mai multe ori prezenţi în studio, pentru că, ori de câte ori revin în România, îşi organizează în aşa fel programul încât să raspundă invitaţiei noastre.

În plus, sunt mulţi medici români care, după ce petrec câţiva ani în străinătate, se întorc să profeseze în ţara natală şi vin în emisiune să ne împărtăşească din bogata lor experienţă în afara graniţelor ţării. Reîntoarcerea, având în vedere construcția de spitale cu fonduri europene, dar şi încercările de a schimba în bine multe lucruri din sistemul de sănătate reprezintă enorm pentru România, nevoia de specialişti fiind resimţită acut. Mai mult, este necesar şi permanentul schimb de experienţă între medicii de la noi şi cei care profesează sau au stagii de pregătire în străinătate, pentru implementarea de bune practici. Pentru toate acestea pledăm la TVR Internaţional!

De-a lungul timpului, la „Un doctor pentru dumneavoastră” au fost dezbătute teme diverse despre sănătate, acoperind subiecte din toate specialităţile. De asemenea, am adus în atenţia publicului o serie de evenimente, congrese, conferinţe, seminarii, ce au avut loc la nivel internaţional, cu noutăţile prezentate. Mai mult decât atât, emisiunea a fost îmbogăţită cu nenumărate reportaje, rubrici, transmisii live, dezbateri despre sistemul de sănătate din România şi problemele pe care le întâmpină, puse faţă în faţă cu soluţiile date de doctorii din diaspora, campanii, ediţii speciale.

2. Cum preluaţi întrebările telespectatorilor români din diaspora şi care este interacţiunea cu ei în emisiunea „Un doctor pentru dumneavoastră”?

2. Întrebările telespectatorilor români din diaspora sunt transmise şi au fost transmise dintotdeauna fie pe adresa de email a emisiunii, fie în direct, prin telefon, fie pe Facebook sau pe Messenger.

Din 2014, emisiunea este transmisă live pe pagina de Facebook „Un doctor pentru dumneavoastră”, cât şi pe pagina oficială de facebook a TVR Internaţional. Astfel că, mesajele telespectatorilor sunt trimise şi prin intermediul postărilor pe aceste reţele de socializare. În plus, transmisiile live şi postarea ediţiilor pe YouTube au crescut vizibilitatea programului. De-a lungul anilor, am reuşit să fidelizam un public numeros. Mulţi telespectatori ne scriu si ne sună constant, adresând întrebări medicilor sau felicitându-ne şi încurajându-ne pentru munca noastră. Mesajele oamenilor au însemnat şi înseamnă în continuare pentru noi adevărata răsplată pentru munca depusă.

3. Care este feedback-ul lor, cum percep emisiunea de sănătate? O consideră utilă, de interes?

3. Feedback-ul telespectatorilor a fost şi este unul pozitiv. Prin mesajele transmise de-a lungul timpului, emisiunea este văzută de o mare parte dintre românii din diaspora, dar şi din ţară. Pentru mulţi conaţionali aflaţi la mii, poate chiar zeci de mii de kilometri de ţară, un simplu sfat sau recomandare pentru sănătate a reprezentat enorm.

Dincolo de feedback-ul telespectatorilor, există și cel al medicilor. Cei tineri, care revin în țară și încearcă să se readapteze la sistemul din România, se simt susținuți și încurajați de emisiunea noastră, apreciază enorm ceea ce facem și consideră că ajutăm România spre normalitate. Își doresc să fie cât mai mulți colegi care să emigreze acasă, în România, să dea fiecare câte ceva țării care i-a format. Toți povestesc cu entuziasm de cât de apreciată este emisiunea noastră și ce reacții pozitive ajung la urechile lor.

4. Ce le recomandaţi telespectatorilor TVRi să urmărească în mod special în emisiunea de sănătate?

4. De cele mai multe ori, pe lângă informaţiile din varii domenii oferite de medicii prezenţi, emisiunea are şi o latură care se adresează prevenţiei, extrem de importantă, dacă vrem să avem grijă de sănătatea noastră. Aşadar, în fiecare ediţie sunt informaţii despre ce analize ar trebui să facem an de an, care sunt investigaţiile absolut necesare şi de la ce vârstă ar trebui făcute, care sunt simptomele în multe afecţiuni grave şi când acestea reprezintă o urgenţă medicală, la ce ar trebui să fim atenţi, cât este de necesar să ne adresăm specialistului de fiecare dată, să nu luăm medicamente fără recomandarea acestuia şi să nu căutăm răspunsuri la problemele noastre de sănătate din surse neverificate.

Fiecare emisiune este importantă, unică și poate ajuta în păstrarea echilibrului și sănătății! Să caute să descopere bucuria și lumina celor care intră în casele lor, cu speranță și cu dorința de a fi bine.

5. „Aş fi mai fericită dacă aş întâlni, măcar săptămânal, un om bun, încă nedeteriorat de minciună, răutate şi falsitate”, aţi mărturisit... Sunteţi mai fericită? Reuşiţi să întâlniţi astfel de oameni?

5. Fericire… pentru mulţi este un cuvânt mare. Unii cred că au descoperit această stare, alţii susţin că nu poate fi atinsă. În 2014, când am făcut această afirmaţie, credeam, într-o anumită măsură, că există. Acum cred că această „fericire”, măcar o parte din ceea ce ne imaginăm noi că este, stă în lucruri mici, în lucruri mărunte. Să te bucuri de zâmbetul şi îmbraţişările propriului tău copil, de venirea lui pe lume, de sănătate, să te bucuri de natură, de întâlnirea unui om bun, de momentele petrecute cu cei dragi, de zile liniştite, senine, să te bucuri de o carte bună citită pe-ndelete, de călătorii, de a descoperi lucruri noi, plăcute privirii, să crezi că de undeva, nu ştii sigur de unde, oamenii dragi pe care i-ai pierdut pentru că au trecut în nefiinţă te privesc şi sunt alături de tine, asta numesc eu acum „fericire”.

Cât despre acei oameni, „buni, încă nedeterioraţi de minciună, răutate şi falsitate”, încă îi caut, în fiecare zi, în fiecare clipă. Şi poate îi găsesc, câteodată, dar sunt rari, foarte rari, şi mi-e frică să spun că sunt chiar pe cale de dispariţie. Uneori îi descopăr în medicii prezenţi în faţa mea, îi găsesc pe unii dintre ei empatici, plini de omenie, încât pot spune că acea emisiune îmi aduce starea de „fericire” de care vorbeam anterior.

6. Ce vă aduce cea mai mare bucurie, satisfacţie în viaţă?

6. Cea mai mare bucurie din viaţa mea este fetiţa mea, Ioana Maria, care are trei ani şi s-a născut în 22 octombrie 2020.

Bucurie îmi aduce şi o carte bună, pe care o citesc din scoarţă în scoarţă.

Şi mai am o mare bucurie: călătoriile. Îmi place foarte mult să călătoresc. Am văzut deja aproape un sfert din mapamond, tatăl meu a făcut posibil acest lucru. Datorită lui, călătoresc de la vârsta de 9 ani.

7. Dacă ar fi să prezentaţi alt format de televiziune, ce vi s-ar potrivi sau ce fel de program aţi dori să fie?

7. Recunosc că, dacă ar fi să prezint alt format de televiziune, mi-ar plăcea să fac emisiuni culturale, interviuri cu actori, muzicieni, instrumentişti, solişti, cântăreţi, dată fiind şi formarea mea în acest sens: Facultatea de Teatru, absolvită în 2003 - clasa prof. univ. dr. Virgil Ogăşanu, anii în care am jucat la Teatrul „Theatrum Mundi”, actualul Teatru Metropolis şi Teatrul Excelsior, studii de pian, solfegiu şi canto clasic, nenumărate spectacole la care am participat în calitate de artist, dar şi de prezentator. Toate acestea reprezintă în continuare pentru mine o chemare lăuntrică. În plus, pot spune că am avut ocazia să realizez, în 2014, un interviu cu maestrul Eugen Doga, interviu care l-a adus pentru prima dată la Bucureşti, în studioul TVR Internaţional.

Pe primul loc rămân emisiunile din domeniul medical, care cred că mi se potrivesc cel mai bine. Înainte de a prezenta „Un doctor pentru dumneavoastră”, am parcurs temeinic toate etapele pe care ar trebui să le parcurgă un jurnalist. Emisiunea „Investiţi în România!”, ce l-a avut mult timp ca realizator şi moderator pe reputatul Sorin Burtea, a însemnat şcoala mea de televiziune. Interviuri, reportaje, articole, deplasări, montaje, voice over, pe toate le-am parcurs pas cu pas, dar mai presus de orice, am învăţat și continui să lucrez în echipă, alături de colegii care şi astăzi reprezintă pentru mine o a doua familie.

Însă, în orice domeniu ai lucra ca moderator, trebuie să fii foarte bine pregătit, trebuie să te informezi, trebuie să cunoşti bine tema acelei emisiuni. Este important să vrei să fii mereu altfel, să aduci permanent îmbunătăţiri, să te gândeşti la alte şi alte întrebări, încât să poţi primi cele mai bune răspunsuri. Consider că numai astfel poţi realiza un program de televiziune plăcut şi urmărit de foarte mulţi telespectatori.