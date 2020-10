Amintiri din infern – Transnistria

Din 11 octombrie, TVR Internațional difuzează săptămânal o serie de mărturii document ale supraviețuitorilor deportărilor în Transnistria, originari din Bucovina. În fiecare duminică, de la ora 14:30, la TVRi și online pe TVR+.

Filmările pentru această serie au fost realizate în Israel, în România și în Ucraina de echipe ale TVR Internațional și BucPress Tv din Cernăuți. Echipa de profesioniști din Cernăuți a mers pe urmele amintirilor până dincolo de Nistru, la Moghilov - locul unde mulți dintre evreii bucovineni și-au găsit sfârșitul.

„În 2015, poveștile de viață ale evreilor originari din România care au trecut prin infernul lagărelor naziste a ajuns pentru prima dată la mine. Am cunoscut atunci adevăruri ascunse de manualele de istorie din perioada comunistă. Am privit în ochi oameni care au trăit în infernul de la Auschwitz- Birkenau, care au avut șansa să se întoarcă și să ia viața de la zero, deși cei dragi au lor au devenit cenușa împrăștiată în curtea lagărelor.

De la ei am învățat că nu există nu se poate și că dacă cei dragi au pierit tu ești dator să trăiești și să lupți de două ori mai mult.

În memorialul de la Yad Vashem mi s-a vorbit pentru prima dată de tragedia evreilor bucovineni deportați în Transnistria.

Am luat drumul amintirilor și am descoperit supraviețuitori originari din Câmpulung Moldovenesc, Rădăuți, Siret, Mihăileni, Dorohoi și Cernăuți care au avut șansa să se întoarcă din ținutul groazei dintre Nistru și Bug. Aflați acum la vârsta la care își strâng în brațe nepoții sau chiar strănepoții, s-au întors în copilăria dureroasă și ne-au vorbit despre familiile pierdute, despre chinul îndurat și despre drumul pe care l-au străbătut din infern către o viață decentă.

Deși la începutul acestui an ar fi trebuit să mergem pe urmele amintirilor în Cernăuți și mai departe dincolo de Nistru, pandemia ne-a încurcat treburile, dar nu chiar de tot. Ne-au sărit în ajutor colegii noștri de la Cernăuți care au mers ei pe drumul amintirilor prin vechiul cartier evreiesc din Cernăuți și la Moghilov unde există cele mai multe gropi comune în care au fost aruncate trupurile unor copii, părinți, bunici născuți în Bucovina.

Să nu uităm niciodată! Acesta ar fi pe scurt mesajul acestei serii de emisiuni document. Să nu uităm niciodată că acum aproape 80 de ani umanitatea a avut momentele ei de moarte clinică. Să nu uităm sau, în unele cazuri, să nu ignorăm adevăruri dureroase despre indivizi care au lovit, care au batjocorit, care au omorât copii femei și bătrâni, pentru că aveau ordin de îndeplinit. Singurul motiv: oamenii din bătaia puștii erau de altă etnie și religie decât ei.

Mărturiile adunate în această serie de emisiuni sunt lecții deschise despre o istorie neștiută și ascunsă, diplomatic, sub preșul faptelor fără sens din timpul celui de-al doilea război mondial.”

Seria Amintiri din infern – Transnistria va fi difuzată în fiecare duminică, de la 14:30, pe TVR Internațional.

Echipa BucPress TV Cernăuți: Cristina Berdac, Vitalie Zâgrea, Marin Gherman

Interviurile cu supraviețuitorii deportărilor din Transnistria au fost filmate în Israel în 2019 de Claudiu Petringenaru.

Echipa TVR:

Imagine: Rudolf Szilagyi

Sunet: Marius Stanciu

Ilustrația muzicală: Cătălin Grigore

Lectura: Constantin Lupescu

Montaj: Nicoleta Georgescu

Realizator: Aura Dobre