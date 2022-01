Celebrul justiţiar Mărgelatu, la Duminica filmului românesc

Ultimele două filme ale celebrei serii „Mărgelatu” pot fi văzute la TVR 2, pe 2 ianuarie: „Colierul de turcoaze" (de la ora 13.10) și „Totul se plătește" (de la ora 20:10).

Seria „Mărgelatu”, în care rolul eroului principal este interpretat de Florin Piersic, a debutat în 1980 cu „Drumul Oaselor”. Cu o privire încărcată de mister, ce se iveşte pe sub borul pălăriei, Mărgelatu este justitiarul care pare să înfrunte fără frică toate obstacolele. Nebărbierit, cu hainele prăfuite, eroul vorbeşte puţin şi e nedespărţit de pistolul cu şapte ţevi.

Debutul seriei pline de acţiune, cascadorii şi intrigă s-a bucurat de o atât de mare popularitate încât premiera „Drumul oaselor" a costat în 1980 Cinematograful "Patria" din Capitală o renovare. Publicul a dat năvală în sală, trecând peste uşi şi geamuri. Aventura a continuat cu „Trandafirul Galben” şi „Misterele Bucureştilor”, toate trei în regia lui Doru Năstase, apoi două producţii semnate de Gheorghe Vitanidis, „Masca de argint” şi „Colierul de turcoaze”. „Totul se plăteşte”, în regia lui Mircea Moldovan, a încheiat povestea în 1987.

Toate filmele au avut peste un milion de spectatori români în primele şase luni, iar regretata actriţă Marga Barbu, care a jucat rolul Agatei Slatineanu, amintea într-un interviu pentru Jurnalul Naţional că în China au fost vândute un miliard de bilete. „Ei nu aveau filme americane şi când au văzut filme cu aventuri ca ale noastre, buluc le-au cumpărat".

În 2013, Florin Piersic povestea la o televiziune de ştiri o întâmplare hazlie la care a fost părtaş, împreună cu mai mulţi colegi de breaslă, la Ambasada Chinei, atunci când a vizionat şi varianta filmului "Margelatu" dublat în limba chineză.

"Au căutat cred că în toată China pe unul să aibă un glas ca al meu. Dar poanta e alta: Ei nu au ştiut ce e sămânţa pe care o aruncam eu, o scuipam, şi au crezut că e un simbol al faptului că am un pistol cu şapte ţevi. Ei credeau că am ceva cu praf de puşca şi, când scuipam, puneau împuşcătura. Atunci am crezut că leşin", spunea cu umor marele actor.

Duminică, 2 ianuarie, de la ora 13.10, TVR 2 difuzează filmul de aventuri „Colierul de turcoaze” - filmul în care Mărgelatu primeşte sarcina de a aplana un conflict care risca să degenereze într-un mare scandal diplomatic. Acţiunea se petrece în Muntenia, unde împuternicitul băncilor vieneze şi fiica acestuia sunt răpiţi, iar domnitorul Bibescu, pentru a evita un scandal diplomatic, promite că-i va salva în şapte zile. Mărgelatu şi prietenul său Buză de Iepure trebuie să îi găsească pe răpitori şi să lămurească întreaga poveste.

De la ora 20:10, aventura a continuat cu cel de-al șaselea (și ultimul) film din seria Mărgelatu. Acțiunea se petrece în Muntenia, în perioada de dinaintea Revoluției de la 1848. Mărgelatu se întoarce în „Frăţie”, după ce într-un final imaginea îi este spălată. Lor li se alătură un preot catolic trimis de Lamartine pentru a da o mână de ajutor revoluţionarilor. Lui Mărgelatu însă, preotul i se pare suspect, aşa că face tot posibilul pentru a-i dezvălui adevărata identitate. Rolurile principale sunt interpretate de actorii Florin Piersic, Marga Barbu, Szabolcs Cseh, Emil Hossu, Ion Besoiu, Mircea Albulescu și George Constantin.

TVR 2 dedică duminicile filmului românesc. În ultima zi a săptămânii, pe două tronsoane orare, sunt programate producţii din ciclul mari actori, mari regizori, mari producţii cinematografice. La „Duminica filmului românesc” telespectatorii TVR 2 au astfel ocazia să urmărească creaţii care au scris istoria cinematografiei în România.