„Am suflet de arhivar” - Nicu Alifantis, invitat la „Nocturne”, TVR 1

Împreună cu Marina Constantinescu, cantautorul face o călătorie emoţionantă printre amintiri. Amintiri cu şi despre oameni valoroşi: Alexandru Tocilescu, Cătălina Buzoianu, Silviu Purcărete, Vlad Mugur. În noua ediţie „Nocturne”, TVR 1, 28.10, ora 23.00.

Am putea începe cu un vers celebru: „Ploua infernal...”, care, pe muzica lui, sună divin, dar mai bine îl lăsăm pe invitatul „Noctunelor” să ne introducă în atmostferă: „Deși ploioasă, ziua în care s-a înregistrat ediţia a fost una extrem de frumoasă, dar și emoționantă pentru mine. Am fost în TVR, după mulți ani, și am filmat, la invitația doamnei Marina Constantinescu, pentru emisiunea Noctune. O oră minunată, în care am depănat multe, foarte multe amintiri din teatru și, mai ales, despre oameni sezaționali ai aceastei lumi. Am fost chiar și răsfățat de echipa Marinei fiind „cazat” în cabina „Toma Caragiu”, gest absolut emoționant care mi-a creat o stare cu totul deosebită! Mulțumesc, Marina, pentru această întâlnire!”, scria Nicu Alifantis la finalul filmărilor pentru ediţia „Nocturne” pe care telespectatorii o vor putea urmări la TVR 1 joi, 28 octombrie, de la ora 23.00.

Este muzician, actor, poet, cântăreţ şi compozitor de muzică folk şi de teatru. Iubit de public, în fiecare dintre ipostaze. De oraşul Brăila se leagă perioada sa de ucenicie. De acolo începe povestea celui care se poate lăuda cu aproape o jumătate de secol de activitate artistică, iar împreună cu Marina Constantinescu, la „Nocturne”, Nicu Alifantis parcurge câteva amintiri dragi.

A avut şansa să cunoască mulţi oameni valoroşi, de o generozitate extraordinară, din generaţia veche de artişti. Cu unul dintre ei, regizorul Alexandru Tocilescu, a sondat foarte multe registre. „În 1973, are loc întâlnirea cu Dimov, graţie lui Toca, la Brăila”. „La Nevestele vesele din Windsor, piesa de teatru pusă în scenă la Piatra-Neamţ, Toca m-a pus să repet de atât de multe ori, încât am răbufnit”, îşi aminteşte Nicu Alifantis, care, însă, recunoaşte acum, „a fost, totuşi, un exerciţiu formidabil”.

Amintirile îl poartă şi spre Cătălina Buzoianu, alături de care a lucrat la spectacolul „Chira Chiralina", pentru care a compus muzica, precum şi spre un alt nume drag: Ioan Luchian Mihalea.

„Am suflet de arhivar", susţine cantautorul, care păstrează cu sfinţenie bilete, înregistrări, afişe, notiţe, un exerciţtiu pe care îl face de 45 de ani. „Adun lucrurile astea pentru că fac parte din trăirile mele!" (Nicu Alifantis)

„Teatrul te învăluie şi te obligă sa intri în competiţie cu tine însuţi. Ca să nu-l dezamăgeşti”

Dialogul cu „povestitorul teatrului românesc”, aşa cum îl numeşte Marina Constantinescu pe invitatul ei, continuă, mai ales că, deşi publicul larg nu ştie, multe dintre compoziţiile lui Alifantis vin din zona teatrului. A şi jucat, „a dus tava”, cum se spune, ba mai mult, tot ce-a învăţat din teatru a băgat într-o cutiuţă şi i-a slujit în muzică. Inclusiv din relaţia cu maşiniştii a avut de învăţat. „Teatrul te învăluie şi te obligă sa intri în competiţie cu tine însuţi. Ca să nu-l dezamăgeşti”, mai spune Nicu Alifantis la „Nocturne”.

Nicu Alifantis a lucrat şi cu regizorii Silviu Purcărete sau Vlad Mugur, despre cel din urmă afirmând: „nu avea nimic ostentativ, deşi era un geniu”.

Alte gânduri, despre teatru sau despre prietenie, de exemplu - pe care Nicu Alifantis o defineşte „prietenia înseamnă să oferi, fără să ceri nimic în schimb” – descoperim în conversaţiile „Nocturne” de joi, 28 octombrie, de la ora 23.00, la TVR 1.

Criticul de teatru Marina Constantinescu a început să facă televiziune în 2000, ca realizator al emisiunii „Cabina de montaj”, iar din 2001 povestea ei continuă cu „Nocturne”, emisiune difuzată de TVR 1.

Din toamna anului 2021, poveştile culturale depănate la „Nocturne” pot fi urmărite în fiecare joi noapte, de la ora 23.00 la TVR 1. „Nocturne” este o reverenţă în faţa valorii, a verticalităţii morale şi profesionale, aşa cum o descrie şi Marina Constantinescu. „Nocturnele sunt poveşti cu şi despre oamenii din mine şi din jurul nostru. Sondez continuu pe terenul marilor valori, prea puţin cunoscute, pe de o parte, precum şi dialoghez cu mari personalităţi, prea bine cunoscute, pe care încercăm să le prezentăm, cu smerenie şi cu modestie, în imagini mai puţin bătătorite, cu stări mai puţin intuibile.” Marina Constantinescu face echipă la „Nocturne” cu regizorul Aurel Badea şi producătorul Oana Cucuruzeanu.