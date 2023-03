„Am avut o calitate ieșită din comun, de a percepe viitorul probabil al unui cântăreț”

„Ioan Holender, Director al Operei din Viena timp de 19 ani, poate cel mai mare reprezentant cu origini timișorene al lumii culturale contemporane deschide noul sezon Reţeaua de Idoli”, spune Irina Păcurariu în debutul celui de-al nouălea sezon al emisiunii TVR 2.

Din 27 martie, TVR 2 vă invită să începeţi săptămâna alături de „Reţeaua de Idoli”. Realizatoare Irina Păcurariu provoacă și în acest sezon celebrităţile la un dialog sincer și aduce în fața telespectatorilor oameni de exepție altfel decât îi cunoaște toată lumea. Emisiunea se difuzează în fiecare luni, de la ora 21:00.

“În ziua întâlnirii noastre maestrul Ioan Holender a primit din partea Universității Politehnica Timișoara, universitate din care a fost exmatriculat politic în 1956, titlul de Doctor Honoris Causa. Era cu o zi înainte ca Timișoara să își înceapă experiența de capitală culturală europeană. De la aceste două momente începe interviul cu cel mai longeviv și performant director al Wiener Staatsoper. O conversație plină de miez dar și de umor, pentru care îi sunt recunoscătoare”, spune Irina Păcurariu, despre interviul realizat în Sala Oglinzilor a Operei Naţionale din Timişoara.

Muzician, bariton, impresar artistic și director managerial de operă, Ioan Holander a fost cel mai longeviv director managerial al celebrei instituții muzicale fanion, Wiener Staatsoper. Chiar dacă a străbătul și a avut succes în întreaga lume, orașul natal rămâne în sufletul său: „Mă întorc la Timișoara cu inima plină pentru Parcul Rozelor, pentru strada pe care m-am născut... eu mă plimb pe Corso și astăzi cu speranța că voi mai întâlni pe cineva cunoscut...”

Ioan Holender s-a născut la Timișoara, în 1935, într-o famile de origine evreiască, deținătoare a unei fabrici de oțet și marmeladă. Odată cu naționalizarea, familia sa și-a pierdut întreaga avere, tatăl fiind nevoit să lucreze ca muncitor necalificat, fapt care i-a permis, în sfârșit, tânărului Ioan intrarea la Politehnica din Timișoara, nu ca fiu de exploatator burghez, ci ca mlădiță a clasei muncitoare.

Cu toate acestea, o frază a discursului său din timpul revoltei anti-comuniste a studențior din Timișoara (1956), în care afirma: „Dacă aici suntem într-o atmosferă pre-revoluţionară....”, i-a atras exmatricularea. În anul 1959 a părăsit România și împreună cu familia s-a stabilit la Viena, urmând Conservatorul de Muzică. După absolvire, a activat ca bariton la teatrele de operă din Viena, Klagenfurt și Sankt Pölten. Din 1966 s-a angajat ca impresar artistic şi manager muzical la Agenţia de teatru „Starka“, pe care a făcut-o celebră și a preluat-o apoi, sub numele de Agenţia de Impresariat Artistic Holender.

În 1988 a devenit secretarul general al Operei din Viena și al Volksoper (Opera pentru popor), pentru ca în 1992, să fie numit manager general al celor două instituții, pe care le-a condus vreme de 19 ani, impunându-se ca cel mai longeviv director. Nu a uitat niciodată de unde a plecat și dragostea pentru România l-a determinat să accepte directoratul artistic al Festivalului Internaţional „George Enescu“ de la Bucureşti, în perioada 2007-2015. În prezent este una dintre personalitățile de marcă ale culturii mondiale, consilier artistic al Metropolitan Opera New York şi al Spring Festival Tokyo.

„Ca impresar, succesul l-am avut în primul rând prin artiștii lirici veniți din România. Am adus-o pe soprana Ileana Cotrubaş, cea mai importantă soprană din istoria operei din România, pe tenorul Ludovic Spiss, baritonul David Ohanesian, baritonul Nicolae Herlea, mulți artiști importanți care, în acea perioadă, au avut posibilitatea să părăsească temporar România. S-a dus vestea că aduc la Viena voci extrordinare iar prin calitatea artiștilor români am stârnit interesul marilor teatre din Europa. Așa mi-am construit reputația și, până la urmă, în acea perioadă am ajuns directorul „din umbră” al Operei din Viena, eu nefiind angajat al Operei. Dar au fost mulți soliști din partea mea și încrederea în recomandările mele a fost enormă. Printre artiști s-a numărat și tenorul Placido Domingo, acum arhicunoscut. Pe atunci era angajat al Operei din Hamburg și aproape necunoscut. Am avut o calitate cu adevărat ieșită din comun – aceea de a percepe viitorul probabil al unui cântăreț”, a povestit Ioan Holender.

„Irina Păcurariu: Vă recunoaşte lumea pe stradă, ştie cine sunteţi?

Ioan Holender: Nu prea. Eu nu sunt o persoană publică. În anii mulţi în care am condus Festivalul George Enescu, la deschidere am vorbit şi eu puţin şi asta s-a transmis la tv. Așa am devenit mai cunoscut. Sau când a avut loc, acum câteva săptămâni, decizia Austriei de a bloca aderarea României la spațiul Schengen, am transmis un mesaj către cancelarul austriac Karl Nehammer prin care am cerut să rectifice decizia. Și am apărut la televiziunile din România”.