Alina Gherman: „România înseamnă oamenii de care îmi e DOR!”

Interviu realizat în cadrul campaniei TVRi „Cu România în suflet”.

Alina Gherman s-a născut și a copilărit în București. S-a specializat în Relații Publice și Publicitate, lucrând, în România, pentru câteva proiecte culturale și media. De 7 ani trăiește, alături de soțul său, în Irlanda, ”Insula de Smarald”.

Irlanda a venit ca o surpriză nu ca o schimbare planificată

„Soțul meu primise o serie de oferte de muncă în alte țări europene, printre care și Irlanda. Atunci am început să ne gândim serios la ideea de relocare. Am făcut o vizită scurtă în Dublin, nu fusesem niciodată aici, și apoi am luat decizia de a ne muta. Practic, a fost prima decizie majoră luată la puțin timp după ce ne-am căsătorit! Nu a fost o decizie greu de luat, a fost cumva naturală, cu atât mai mult cu cât schimbarea a venit într-o perioadă plină de încercări pentru noi în România. În Irlanda mi-am continuat studiile. (Trebuie să spun că aici, diploma de Master obținută la Universitate Bicirești, are echivalentul nivelului 9 în ierarhia de calificări NFQ Ireland – care are o scară de 1 la 10, unde 10 este nivelul de doctorat. Așă că aici am avut posibilitatea să mă specializez în două direcții: Digital Marketing și Enterprise Development cursuri care m-au ajutat să înțeleg puțin mai bine și dinamica de pe piața irlandeză.”

Studiile din România și specializările din Irlanda au ajutat-o să aleagă să lucreze azi în Marketing. Adaptarea la viața din Irlanda a fost relative ușoară, după cum ne-a mărturisit Alina Gherman.

„Am găsit o societate deschisă, cu oameni calzi și primitori. Este ceva normal aici ca lumea să intre în discuție cu tine pe stradă, în supermarket sau în timp ce aștepți să cumperi o cafea. Este unul dintre lucrurile care m-au impresionat în primele zile. Cred, totuși, că ajută să ai o anumită curiozitate față de țara adoptivă. Să fii deschis să te adaptezi, să vrei să construiești, să interacționezi și cu oameni care vin din aceeași țară cu tine, dar și cu oameni de altă naționalitate decât a ta. Cred că doar așa poți să devii parte din societatea respectivă în adevăratul sens al cuvântului. Eu nu am simțit niciodată că pierd ceea ce sunt sau cine sunt. Poate chiar am devenit puțin mai conștientă de propria mea identitate. O dată ești tu cu TINE - cum se spune - apoi sunt lucrurile pe care le aduci cu tine - obiceiurile, valorile la care te raportezi, lucrurile care contează pentru tine și pe care poate nici nu conștientizezi că le ai până nu treci granița. Apoi ești tu cu CEILALȚI - și ei vin cu propria lor identitate, fiecare are un bagaj simbolic imens, și mi se pare unul dintre cele mai interesante lucruri pe care le-am întâlnit în Irlanda. Este o țară în care diversitatea este ceva solid, palpabil, întâlnești oameni din toate colțurile lumii, fiecare aduce ceva unic și am senzația că, de fapt, împreună construim ceva cu totul nou.”

Alina amintește și despre momentele mai dificile care au existat, având însă susținere din partea familiei din România, dar și din partea oamenilor pe care i-a cunoscut în Irlanda și care i-au devenit prieteni.

„Este o frază foarte populară în Irlanda care-mi place foarte mult, pentru că pare că îți dă putere să mergi mai departe cu mai mult curaj, și traducerea sună cam așa: Viața nu înseamnă să aștepți să treacă furtuna, ci să înveți să dansezi în ploaie! Cred că se potrivește foarte bine!”

România nu este chiar necunoscută în Irlanda, așa că Alinei i-a fost mai ușor să vorbească despre ea și despre România ei:

„Le povestesc despre oameni mai întâi - despre români - și apoi le spun despre lucruri. Le arăt România așa cum o văd eu acum: locurile de care mi-e dor, lucrurile mai puțin știute, le arat iile pe care le am, pentru că-mi sunt foarte dragi. Depinde foarte mult în ce context discutăm, dar e un sentiment fantastic să poți să vorbești despre lucrurile pe care le-ai adus cu tine, bagajul simbolic și emoțional, să descoperi același lucru despre ceilalți. Foarte multe dintre schimburile culturale pe care noi le avem, ca familie, aici încep și cu experimente culinare. Am împărțit sarmale cu mămăligă, cozonac, chec, mici - cu oameni de naționalități diferite și ei au împărțit cu noi din mâncărurile lor tradiționale.”

Alina Gherman ne-a mărturisit că încearcă să combine în sufletul ei cele două țări: România în care s-a născut și Irlanda în care trăiește azi.

„România din sufletul meu înseamnă, în primul rând, oamenii de care îmi e DOR, apoi locurile în care îmi făcea plăcere să merg și limba pe care o vorbim. Înseamnă multe alte câteva lucruri, dar cele trei pe care le-am menționat sunt cele mai importante pentru mine. Nu pot să vorbesc despre România fără să vorbesc și despre țara adoptivă. M-am îndrăgostit de Irlanda din prima zi în care am cunoscut-o și mă simt ca acasă tocmai pentru că pot să-mi păstrez și jumătatea mea românească și să las loc și pentru ceea ce oferă nou cultura, oamenii și spiritul Irlandei.”

***

Interviu realizat de Constantin Lupescu și Aura Dobre