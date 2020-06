Alexander Rybak a lansat un nou single: Give me rain!

Alexander Rybak, unul dintre cei mai apreciați câștigători din istoria competiției Eurovision, a lansat un nou single. Piesa se numeste „Give Me Rain”, iar versurile și muzica îi aparțin artistului.

Pe contul de Instagram al artistului a apărut anunțul lansării piesei “Give Me Rain”, dar și al unei alte piese, “My Whole World”. Ambele au fost lansate joi, 4 iunie și surprind prin stiluri complet diferite.

“Să compun muzica acasă m-a ajutat în perioada de dezintoxicare. “Give Me Rain” este o piesă despre vindecarea unei minți afectate, iar “My Whole World” este despre tratarea unei inimi rănite.”

Artistul a făcut public faptul că a fost dependent de medicamente pentru somn și antidepresive și că această dependență aproape i-a distrus viața. A ales să împărtășească și cu alții această informație pentru a fi de ajutor celor care se confruntă cu probleme similare:

”Știu că sunt mulți care se luptă cu aceleași probleme, așa că în următoarele săptămâni voi împărtăși experiențele mele cu voi și dacă cineva poate învăța din ele, asta sigur mă va face să mă simt mai bine."

"Give Me Rain"

Give me rain and I will dance

Let me fall and I will rise

There's no way I will give up

I'm gonna keep on dancin'

Just keep on dancin', yeah





Give me, give me rain

And I will dance, dance, dance, dance

Give me, give me rain

And I will dance, dance, dance, dance

Despite the troubles on my way

I'm crawlin' through the dark night

Waiting for my sunshine

All the demons I have faced

They've only made me stronger

Day by day

Confusion (check)

Depression (check)

The never-ending questions (check)

I believe, I believe, I believe they'll fade away

(Away, away, away)

The nightmares (check)

Aggression (check)

The dark hallucinations (check)

I believe, I believe, I believe they'll fade away

Give me rain and I will dance

Let me fall and I will rise

There's no way I will give up

I'm gonna keep on dancin'

Just keep on dancin', eh





Give me, give me rain

And I will dance, dance, dance, dance

Give me, give me rain

And I will dance, dance, dance, dance

Fly away

And if it's hopeless and your mind is gray

Just close your eyes and let the music flow

Tonight we learn how to let it go

Yeah, just let it go

Confusion (check)

Depression (check)

The never-ending questions (check)

I believe, I believe, I believe they'll fade away

(Away, away, away)

The nightmares (check)

Aggression (check)

The dark hallucinations (check)

I believe, I believe, I believe they'll fade away

Give me rain and I will dance

Let me fall and I will rise

There's no way I will give up

I'm gonna keep on dancin'

Just keep on dancin', eh





Give me, give me rain

And I will dance, dance, dance, dance

Give me, give me rain

And I will dance, dance, dance, dance

***

Alexander Rybak este un cântăreț, compozitor, actor, violonist și pianist norvegian, originar din Belarus. În februarie 2009, interpretul a câștigat concursul Melodi Grand Prix 2009 cu piesă „Fairytale”, obținând din partea publicului și a juriului un cumul de 747,888 de voturi.

Prin câștigarea acestei competiții, Rybak a fost desemnat reprezentantul Norvegiei la Concursul Muzical Eurovision 2009, la finalul căruia s-a clasat pe prima poziție, stabilind un nou record de 387 de puncte.

***

Eurovision 2009

Rybak a câștigat a 54-a ediție a Eurovisionului din Moscova, Rusia, unde a stabilit un nou record de 387 puncte, cântând „Fairytale”, o melodie inspirată de muzică folk norvegiană. Cântecul a fost compus și scris de Rybak și interpretat alături de compania de dans folk modern, Frikar.

Rybak a avut o victorie strălucită la Eurovision, toate țările participante votându-l. El a terminat cu un scor total de 387 puncte, bătând recordul de 292 puncte făcut de Lordi în 2006 și adunând cu 169 mai multe puncte decât al doilea câștigător, Islanda.

El este, de asemenea, al patrulea cel mai de succes artist de la Eurovision, cu 387 puncte, după Dima Bilan, Carola și Chiara.

Give me rain

My Whole World

Foto: http://www.alexanderrybak.com/