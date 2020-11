Albania: RTSH a făcut publice datele de desfășurare și alte informații legate de show

Cea de-a 59-a ediție Festivali i Këngës se va desfășura la Tirana, între 17 și 26 decembrie 2020.

Într-o conferință de presă, televiziunea albaneză RTSH a mai anunțat că show-urile se vor desfășura în exterior, mai exact în Piața Italia din Tirana, datorită restricțiilor curente.



Organizatorii au precizat că locația nu este una finala și că ar putea fi schimbată, în funcție de condițiile meteo și de evoluția pandemiei COVID-19.



Gazdă a selecției din 2020 a fost Alketa Vejsiu, iar selecția pentru ESC2021 îi va avea ca prezentatori pe Blendi Salaj și Jonida Vokshi.



A fost anunțată și lista oficială a participanților la selecție, precum și titlurile pieselor acestora:



Peng – Devis Xherahu

Valixhja e kujtimeve – Orgesa Zaimi

Kush je ti dashuri – Festina Mejzini

E morën botën – Franc Koruni

Pendesë – Inis Neziri

Kam me t’ba me kajt – Sardi Strugaj

Më jep jetë – Gjergj Kaçinari

Nëse vdes – Durim Morina (Mirudi)

Tjerr – Evi Reçi

Vashëzo – Rosela Gjylbegu

Vallja e jetës – Klevis Bega (Kastro Ziso)

Do t’ja dal – Klinti Çollaku

Karma – Anxhela Peristeri

Si ajo – Wendi Mancaku

Ty – Fatos Shabani

Vajzë – Florent Abrashi

Njësoj – Enxhi Nasufi

Ajo vajza – Kamela Islamaj

Zjarri im – Era Rusi

Erikson Lloshi – Jo

Më mbron – Xhesika Polo

Ora e jetës – Manjola Nallbani

E lirë – Giliola Haveriku

Nënë – Viktor Tahiraj

Vendi im – Agim Poshka

Meteor – Stefan Marena



Devine astfel oficial și faptul că Arilena Ara, câștigătoarea Festivali i Këngës 58, nu va reveni la această ediție a concursului.