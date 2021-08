Agustin Montero: România este ACASĂ (II)

Interviu realizat în cadrul campaniei „Cu România în suflet”

Agustin Montero s-a născut în Spania. În copilăria lui nu visa că într-o zi va descoperi o țară cu numele de România și care îi va rămâne, definitiv, în suflet. Vorbește oriunde cu drag despre România, iar pe români îi sfătuiește să-și iubească neamul și minunata țară în care au avut norocul de a se naște.

„Românii din străinătate sunt adevărați ambasadori fără portofoliu ai României. Străinii nu se duc la Consulat Român să întrebe despre România! Ei stau de vorbă cu românii stabiliți în zona lor și de ei depinde, în mare parte, prima impresie pe care și pot face străinii despre România ” este de părere Augustin Montero.

„Eu îi sunt mereu dator României pentru ce mi-a oferit, de aceea am considerat că trebuie să fac ceva pentru a promova această frumoasă țară, ca să fie cunoscută cu adevărat, respectată, iar românii să nu fie judecați greșit, înainte de a-i cunoaște cu adevărat.”

Agustin Montero a create pe Facebook o pagină în limba spaniola numită Descubre Rumania unde descrie zone turistice din țara noastră. Scrie despre tradiții, despre oameni, despre obiceiuri și asta a făcut să crească numărul vorbitorilor de limba spaniolă din lumea întreagă interesați să … descopere România.

„Așa cum știu și cum pot îi ajut cu mult drag. Îi ajut să descopere o țară așa cum ei nu-și pot imagina că există. De cele mai multe ori îi sfătuiesc să descopere cele mai cunoscute obiective turistice, dar mai mult să interacționeze cu românii, nu contează că nu vorbesc limba. Eu de multe ori spun că nu e nevoie să cunoaștem aceeași limbă ca să ne putem înțelege. Eu, când am început să vin singur în România, nu înțelegeam și nu vorbeam limba, dar nu am avut probleme niciodată. Mereu m-am înțeles cu românii în timp ce le vizitam țara și întotdeauna am fost primit cu brațele deschise.

Când aud pe cineva că vorbește despre România, intru în conversație. Uneori … mai sar calul, dar nu mă pot abține să stau în banca mea. Sufletul meu mă trage spre România, nu am ce să fac și simt că trebuie să-i conving pe străini să meargă acolo și să descopere o țară extraordinară! Port România și poporul român în sufletul meu și îi mulțumesc Bunului Dumnezeu că mi-a dat această posibilitate de a fi și eu o mică parte din România” mărturisește cu emoție Agustin Montero.

Spaniolul îndrăgostit de România își amintește și acum de … începuturile lui românești.

„În prima mea vizită în România, în 2004, am stat trei săptămâni, timp în care nu am înțeles nimic din ce vorbeau oamenii aceia zâmbitori și foarte ospitalieri. Când am revenit la Barcelona am simțit și mai mult să cunosc și să aflu mai multe despre România care m-a impresionat tare mult. Așa că am început să am o relație din ce în ce mai strânsă cu românii din zona mea și așa, încet încet, am început să învăț și limba. Mai mult mi-am adus și un program românesc în grila de programe a televizorului de acasă și așa reușeam să înțeleg din ce în ce mai mult.

A doua oară când am mers în România în 2006, am stat tot trei săptămâni și deja înțelegeam aproape tot și puteam comunica cu oamenii, nu așa de bine cum fac azi, dar mă descurcam cât de cât. Acum pot să spun că mi-a fost ușor să învăț limba română, pentru că îmi este tare dragă, o port în suflet… de fapt, acum, vorbesc mai mult românește decât spaniolă! Mai mult, am descoperit că și gândesc în limba română și asta fac de câțiva ani, chiar!” mărturisește cu bucurie Agustin Montero.

Prin tot ceea ce face, Augustin Montero promovează România, poate mai mult și mai bine decât o fac unii români sau unele instituții plătite să facă asta.

„Nu am nici un proiect cu asociații de români sau cu instituții! Cu tot respectul meu pentru acești oameni care ajută la promovarea României, eu sunt um om simplu, care nu se ocupă cu turismul, tot ceea ce fac este din suflet! De aceea, prefer să vorbesc personal cu oamenii, să le povestesc despre România, despre tradiția, istoria, religia ortodoxă, sa îi îndrum să meargă să cunoască această țară care este aproape necunoscută pentru mulți străini.

Cred că România la nivel internațional nu este promovată destul și mai ales asa cum ar merita. În același timp, observ că sunt din ce în ce mai mulți străini pasionați de România, așa ca mine, oameni care vorbesc limba română, trec la credința ortodoxă, străini care se mută și se stabilesc acolo și, pentru mine, aceasta este o imensă bucurie” ne asigură Agustin Montero.

Mulți români plecați în lumea largă poartă cu ei o Românie a lor, pe care o păstrează în suflet ca pe un dar de preț. Pentru Agustin Montero, născut în Spania, care trăiește la mii de kilometri de țara noastră, România este altceva.

„România pentru mine înseamnă ACASĂ, eu mă simt străin aici, în Spania și, probabil mulți dintre dumneavoastră vă întrebați de ce nu mă mut acolo, dacă iubesc așa de mult România? Răspunsul este că deocamdată, și din motive personale, viața mea este aici, dar sufletul și gândul meu mereu sunt acolo, în România… aici, în Spania, simt că trăiesc doar fizic.

Mă apucă un dor de România de fiecare dată când aud limba română sau când citesc ceva. În același timp, sunt foarte bucuros că sunt înconjurat de români și legătura mea cu aceasta țară este foarte strânsă. Dumnezeu știe dacă într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat se va îndeplini visul meu de a trăi în România” ne mărturisește cu emoție Agustin Montero, care are și un mesaj pentru români: „Vreau să le transmit tuturor românilor din diaspora un mare MULȚUMESC, pentru că, datorită vouă, noi, străinii, am descoperit o țară deosebită și oameni care ar trebui să fie exemple de viață pentru noi toți! Nu uitați niciodată de unde ați plecat! Capul sus și, cu mândrie, să spuneți că sunteți din România! Va salut cu mult respect!”

***

Interviu realizat de Aura Dobre – producător TVR Internațional