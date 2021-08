Agustin Montero: România este ACASĂ (I)

Interviu realizat în cadrul campaniei „Cu România în suflet”

Agustin Montero s-a născut în Spania. În copilăria lui nu visa că într-o zi va descoperi o țară cu numele de România și care îi va rămâne, definitiv, în suflet. Vorbește oriunde cu drag despre România, iar pe români îi sfătuiește să-și iubească neamul și minunata țară în care au avut norocul de a se naște.

Vă invităm să descoperiți, în rândurile care urmează, un OM și o POVESTE!

„Sunt originar din regiunea Castilla la Mancha. M-am născut într-un sat foarte mic și frumos numit Abengibre, în județul Albacete. Un sat foarte frumos în care am copilărit până la vârsta de 14 ani. Îmi amintesc, cu nostalgie de această perioadă, când viața era foarte simplă, dar și frumoasă. Noi, copii fiind ne jucam pe stradă, după ce ieșeam de la școală și când aveam timp liber ne adunam cu toți și povesteam câte-n lună și-n stele… Viața în satul meu a fost una tradițională unde baza era agricultura și creșterea animalelor. Oamenii erau și sunt foarte buni la suflet, respectuoși, se ajută între ei și mereu întind o mană de ajutor celor care vin din afara localității.”

După ce a terminat școala în satul natal Agustin Montero s-a mutat cu părinții săi în Igualada, în Provincia Barcelona, unde locuiește și în prezent. A urmat cursuri de management, iar acum lucrează la firma la care au lucrat și bunicii și părinții lui și care se ocupă cu distribuția de fructe și legume în Regiunea Catalonia. Despre România nu știa mare lucru. Auzise de Nadia, de Dracula, de Hagi și de Ceaușescu.

„În anul 2003 am început să cunosc mai mulți români stabiliți în zona unde locuiesc și datorită acestor oameni, care mi-au povestit cât este de frumoasă este țara lor, m-am hotărât să merg în România. A fost o călătorie cu mașina și am intrat în România pe 19 iulie 2004. Cu mine a fost cineva din România care m-a ajutat foarte mult pentru că eu nu știam atunci niciun cuvânt în limba română. De la graniță am plecat spre Cluj, dar trebuie să recunosc că, din cauza oboselii nu am reușit să văd mare lucru. Abia după aceea, când am plecat de la Cluj spre Brașov am început să mă minunez de ceea ce vedeam. Am crezut ca era un vis, ca așa ceva nu există, că, practic, ceea ce vedeam cu ochii mei era un paradis, pe care doar în filme îl mai văzusem!”

Tot atunci l-a cunoscut și pe Marius Ghinea, din Bran, care i-a ajutat să se cazeze. De fiecare data când revine la Bran, Agustin Montero trece și pe la vechii săi prieteni, de fapt pe la familia lui de la Bran, cum îi place să spună. Nu uită să o menționeze pe Nina Ghinea, mama lui Marius, care este meșter popular care încondeiază ouă de Paște și care îl face de fiecare data când ajunge acolo să se simtă ca acasă. Din 2004 s-a întors, singur, în România, în fiecare concediu. A devenit chiar vedetă online după ce a fost postat un interviu cu „spaniolul îndrăgostit de România”. Dar viața lui Agustin Montero avea să…se complice și mai mult în 15 august 2013.

„Din cauza unor probleme de sănătate nu am mai plecat în concediu în România. Așa că în august 2013 am primit o invitație de la un român, Vasile Tomoiagă, să particip la slujba de la Biserica din din Villarrobledo, Albacete. Acolo am cunoscut-o pe Mariana Nicoleta, din Prundu Bârgăului, Bistrița Năsăud.

Viața mea s-a schimbat total în ziua aceea, pentru că Bunul Dumnezeu a rânduit să cunosc un om special. Soția mea este ceea cum consider eu că sunt românii adevărați, adică oameni credincioși, buni la suflet, primitori și luptători!” ne mărturisește Agustin Montero, spaniolul îndrăgostit iremediabil de România.

Dar viața lui se schimbase încă din 2004, când a descoperit mănăstirile din Bucovina. Și de atunci Agustin Montero a început să meargă mai des în bisericile românești.

„Am simțit ceva special, o pace sufletească și o liniște care au trezit în mine dorința de a cunoaște și de a înțelege religia ortodoxă. Trecerea mea la ortodoxie a fost în 2014, în biserica din Viiarrobledo, deși mergeam de mai mulți ani la biserica ortodoxă din Barcelona. Aici, în Barcelona, noi ducem un stil de viață românesc, vorbim limba română acasă, mergem la biserica ortodoxă din Vilanova i la Geltru, unde slujește părintele Constantin Alin Toader, din Feldru, Bistrița Năsăud și unde se află o comunitate destul de mare de oameni din acest sat Feldru.

Nu sunt singurul străin care merge la biserica ortodoxă română din Vilanova i la Geltru. Duminică de duminică merge și un prieten brazilian care a trecut la credința ortodoxă de ceva vreme, dar și un bun prieten spaniol, Alvaro, care va trece la religia ortodoxă pentru că și el simte aceasta chemare de mult timp. Merg cu soția pe la mai multe biserici ortodoxe din Spania și vreau să menționez că preoții ortodocși din diaspora fac o misiune destul de frumoasă, dar și dificilă în același timp, pentru că în străinătate viața e altfel, dar ei, preoții, reușesc să adune credincioși în biserici, dar în același timp unesc comunitatea, pentru că biserica este lăcaș de cult, dar și loc de întâlnire pentru comunitate. Misiunea preoților ortodocși în diaspora este de apreciat și de lăudat” ține să precizeze Agustin Montero.

Sfârșitul primei părți a interviului realizat de Aura Dobre – producător TVR Internațional