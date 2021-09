Adina Alexandrescu: România înseamnă parfumul teilor de acasă

Interviu realizat în cadrul campaniei „Cu România în suflet”.

Adina Alexandrescu locuiește în Spania și drumul ei din Iașul natal a fost inspirație pentru cartea ei „În căutarea dragostei” (En busca del amor). Un roman cât o viață, scris cu dragoste și cu dor. Dar nu este prima ei demonstrație literară. Este interesant că această pasiune pentru scris vine din partea cuiva care a studiat... Științe Economice.

S-a născut la Iași. În 2012, Adina Alexandrescu obține specializarea în Contabilitate și Informatică de gestiune la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, iar 18 ani mai târziu devine licențiată în Științe Sociale și Juridice, în Madrid, Spania. Dar scrisul nu putea să rămână în urma acestor specializări.

„Am publicat in 1995 Cheia Enigmei obţinând premiul doi la proză poliţistă, în concursul Tinere Condeie. În 1997, în revista de cultură şi creaţie Speranţa pentru educaţia preuniversitară, am publicat Fotografiile misterioase. În România lucram ca economist, iar în Spania am publicat primul meu roman de dragoste în februarie 2021. Ideea romanului En busca del amor a apărut când aveam douăzeci şi cinci de ani, dar dându-mi seama că nu am experimentat suficient, am decis să îmi dedic viaţa călătoriilor şi acest lucru m-a ajutat să ajung la cititorii altor limbi. În cele din urmă m-am întors în Spania, în 2015, singura ţară care mi-a plăcut și de ale cărei peisaje m-am îndrăgostit. L-am cunoscut pe cel care avea să-mi devină soț. El este spaniol. Avem împreună o fetiță minunată de 5 ani. La sfatul soţului, ascultând întâmplările prin care am trecut, am reînceput scrierea acestui roman pe care o tot amânasem. Pandemia din 2020 și restricțiile sanitare m-au ajutat să termin acest roman, care a fost tipărit anul acesta.”

Adaptarea la viața în Spania nu a fost deloc dificilă pentru Adina Alexandrescu.

„Eu m-am adaptat foarte repede la stilul de viaţă spaniol. Soţul meu vine dintr-o familie numeroasă si toate cumnatele mele m-au făcut să mă simt ca acasă, ştiind că îmi este foarte dor de părinţii care se află în România. Spaniolii sunt foarte sociabili şi acest lucru m-a făcut să mă adaptez cu uşurinţă. Familia m-a încurajat să scriu, la fel și prietenii, dar mai ales soţul mi-a creat toate condiţiile necesare pentru a putea crea acest roman care mă reprezintă”, ne mărturisește Adina Alexandrescu. „Foarte multe persoane mi-au citit cartea şi cele mai multe îmi trimit mesaje în particular și mă întreabă de unde sunt. Le răspund tuturor, cu mândrie, că sunt româncă şi că locuiesc în Spania de 6 ani. Rămân profund impresionaţi de faptul am scris romanul direct în limba spaniolă! După ce citesc cartea, mă contactează şi îmi mulţumesc pentru toate informaţiile incluse în carte.”

Datorită campaniei de promovare a romanului, Adina Alexandrescu a avut posibilitatea să stea de vorbă cu mulți spanioli. Avea să afle multe povești…nefericite despre români care lăsaseră în urma lor amintiri și situații extrem de neplăcute. Adina Alexandrescu a încercat să le ofere, prin discursul și implicit prin romanul său, o altă imagine a României și a românilor din străinătate.

„Am foarte multi prieteni români în Andalucia şi în toată Spania. Din februarie de când am publicat romanul En busca del amor am cunoscut şi mai mulţi români minunaţi. Eu sunt redactor voluntar la revista Români în Andalucia care aparţine Centrului Cultural la Tierra Tracia din Ejido, Almeria. Publicația promovează cercetarea, cunoaşterea şi popularizarea patrimoniului cultural, istoric, etnografic şi spiritual al rezidenţilor români, diversitatea prin identitate şi continuitate socio-culturală, facilitând, astfel, schimburile culturale din provincie şi integrarea lor în societatea spaniolă fără a-şi uita rădăcinile. Centrul cultural la Tierra Tracia se doreşte a fi o platformă de maximă expunere, adresată artiştilor şi creatorilor români şi nu numai, pentru a face cultura şi identitatea română vizibilă publicului larg.”

Adina Alexandrescu are câteva proiecte viitoare, în care este inclusă și traducerea romanului său în limba română.

„Proiectele mele viitoare includ traducerea romanului meu de dragoste în limba română şi publicarea lui în România. În acelaşi timp, un prieten spaniol mi-a făcut o propunere pe care am acceptat-o, de a publica o carte despre viaţa lui şi suntem la stadiul de discuţii si analizare a faptelor. Pentru mine, a scrie înseamnă a trăi, iar eu îmi doresc să trăiesc şi să împart experienţele mele, lăsând în urmă scrierile mele ca o dovadă a celor trăite de mine”, ne împărtășește din proiectele sale Adina Alexandrescu.

În cartea sa, Adina Alexandrescu a scris despre România și despre experiențele sale departe de țara în care s-a născut.

„Pentru mine, România înseamna parfumul îmbătător al frunzelor de tei. Când mă gândesc la România îmi apar automat în minte imagini cu prietenii mei dragi, părinţii ce nu pot fi alături de mine, vizualizez plimbările in miez de noapte in parcul Copou, din oraşul meu natal Iaşi, peisajele fantastice din toată țara şi oamenii ospitalieri. România, ţara mea dragă, te iubesc şi te port în suflet oriunde mă aflu!”, mărturisește, cu emoție, la final, Adina Alexandrescu.

***

Interviu realizat de Aura Dobre – producător TVR Internațional