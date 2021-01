ADEVĂRUL DESPRE MAMA

MY MOTHER'S MURDER – SUA, 2018

Regia: David Bush

Cu: Megan Park, Austin Highsmith, Dane Rhodes

Thriller. La un an după moartea suspectă a tatălui ei – rămasă neelucidată – Natalie Romero îşi pierde şi mama, al cărei cadavru este descoperit în casă. Poliţia începe s-o bănuiască pe tânăra debusolată, care are şi probleme cu alcoolul, iar lucrurile se complică odată cu apariţia misterioasă a unui scriitor de romane poliţiste inspirate de crime reale.

*ACEST PROGRAM ESTE INTERZIS COPIILOR SUB 12 ANI (12)