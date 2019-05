Actorul Andrei Duban pleacă flămând de la „Politică şi delicateţuri”

Pe 19 mai, Mircea Dinescu îi invită pe telespectatorii TVR 1 la o ediție „Politică și delicatețuri” plină de umor, în compania actorului Andrei Duban. De ce pleacă invitatul nemâncat aflăm duminică, de la 14.30.

Pregătit să-și impresioneze invitatul, Dinescu dă o fugă până la Selgros de unde cumpără un iepure de casă, fără să știe, însă, că musafirul său are și el un iepure. Nu în tigaie, ci animal de companie, numit Caramel. „Când am văzut iepurele ăla fără piele și lucios, mi-a venit să mor, am crezut că nu-i adevărat, că e o farsă, o glumă!”, mărturisește Duban, după ce își mai revine din șoc.

Amuzat de sensibilitatea invitatului său, Dinescu pune iepurele într-un ceaun cu ulei încins și îl însoțește cu legume, nu înainte de a-l împăna cu șunculiță de la Cetate. Cu stilul și verva binecunoscute, Andrei Duban spune bancuri, râde și mărturisește că este un gurmand și un pofticios. Doar că, de această dată pleacă flămând din bucătăria lui Mircea Dinescu.

În cramă, discuția continuă în aceeași notă amuzantă, poetul își descoase musafirul care, între două glume, povestește cu sinceritate despre copilăria sa, familie și carieră. Nici maestrul Tudorache nu se lasă mai prejos și le cântă două piese lăutărești celebre. Așadar, dacă doriți să vă amuzați și să ascultați muzică lăutărească autentică, vă așteptăm duminică 19 mai, de la 14,30, la TVR 1, la o nouă ediţie Politică şi delicateţuri.

Despre Andrei Duban

S-a născut pe 19 iunie 1972, la București. Este absolvent al UNATC, secția actorie. A jucat pe scenele teatrelor Ion Creangă, Bulandra și Teatrului Național din București, în filme artistice și filme de televiziune. A realizat și prezentat emisiuni la Tele 7 ABC, TVR, Kanal D, Antena 2 și face stand-up comedy. Este căsătorit și are un fiu, Armin.