A împlinit 67 de ani. A aflat oare „Ce-şi doresc femeile”?...

Mel Gibson şi-a aniversat de curând ziua de naştere. Simpaticul actor ne aşteaptă în faţa televizoarelor sâmbătă seară, la TVR 1, de la ora 21.00, la o comedie romantică celebră.

A jucat, a regizat, a produs cinematografie şi a scris scenarii. „Mad Max”, „Braveheart”, „Arma mortală”, „Patimile lui Hristos” sau „Apocalypto” sunt doar câteva dintre titlurile care i-au adus celebritatea.

Mel Gibson a împlinit, pe 3 ianuarie, 67 de ani. Unul dintre filmele care l-au păstrat în memoria cinefililor este comedia romantică „Ce-şi doresc femeile” (WHAT WOMEN WANT – SUA, 2000), în regia lui Nancy Meyers, în care le are ca partenere pe Helen Hunt şi Marisa Tomei. Râdem şi ne emoţionăm la replicile pline de umor şi sensibilitate ale filmului sâmbătă, 7 ianuarie, de la ora 21.00, la TVR 1.

„Fiecare zi este specială pentru mine, dar această zi este cea mai tare dintre ele. Astăzi este ziua în care am intrat cu grație în această lume ca o soluție la multe dintre problemele ei. În această zi, îmi număr anii și văd cât de departe am ajuns și cât de lungă este călătoria. Astăzi, când îmi sărbătoresc ziua de naștere, îmi doresc o viață plină de bucurii, iubire, liniște și împliniri. Fie ca toate visurile mele să devină realitate, tot ce-mi doresc din suflet să se îndeplinească. Merg în abundență și cresc în toate sferele vieții mele. La mulți ani mie. Zilele rămase din viața mea sunt binecuvântate și vreau să folosesc această ocazie pentru a vă mulțumi tuturor, familiei și prietenilor mei grozavi, pentru toate încurajările, dragostea, urările și sprijinul acordat. Noroc, să avem cu toţii un an grozav”, îşi şi ne urează simpaticul actor şi regizor pe pagina sa oficială de Facebook, cu ocazia aniversării.

În comedia romanică „Ce-şi doresc femeile”, Gibson joacă rolul lui Nick, un burlac extrem de sigur pe farmecul său irezistibil, care, ca urmare a unui incident din care scapă cu bine, dobândeşte capacitatea de a „auzi” ce gândesc femeile. Dându-şi seama că ar putea folosi această nouă abilitate în avantajul său, el îşi fixează prima ţintă: Darcy McGuire, femeia care obţinuse postul pe care şi-l dorise el. Dar planul care abia începe să funcţioneze este dat în curând peste cap de un mic amănunt: Darcy este foarte atrăgătoare, iar Nick începe să se îndrăgostească de ea.