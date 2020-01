170 de ani de la naşterea lui Eminescu - marcată pe parcursul unei săptămâni

În intervalul 11-19 ianuarie, TVR 3 aduce un omagiu "celui mai ales dintre toţi scriitorii acestui neam" în emisiunea zilnică POESIS - cu mari actori, mari interpretări şi cu cele mai emoţionante momente din Arhiva Televiziunii Române

’’Să ne aducem pururi aminte de Mihai Eminescu, cel mai ales dintre toţi scriitorii acestui neam. În viaţa lui scurtă, a dus arta poeziei la înălţimi neîntrecute până astăzi. A îmbogăţit ritmul, rima şi expresia artistică. A dat cuvintelor simple, valori noi şi armonii surprinzătoare, sentimentelor, adâncime unică, viziunilor, orizont nemărginit’’ – aprecia Mihail Sadoveanu într-unul dintre cele mai vechi programe culturale ale Televiziunii Române, în emisiunea ’’Scriitori şi poeţi români vorbind despre Eminescu’’ (Arhiva de Aur TVR, 1965)

Pe urmele lui Eminescu în arhiva de aur a Televiziunii Române

’’Arhiva de aur a Televiziunii Române şi-a scos la lumină comorile. Pe măsură ce vizionam mă simţeam ca un copil gata să se bucure de cele mai grozave surprize. Aşa am descoperit una dintre cele mai vechi producţii ale TVR, din 1964, în care prima emisiune de poezie era dedicată lui Mihai Eminescu cu un recitativ de versuri rostite din off de Mihail Sadoveanu. De altfel, de-a lungul timpului, cele mai numeroase emisiuni dedicate poeziei au transpus versurile lui Mihai Eminescu şi Tudor Arghezi’’ – spune Ileana Ploscaru Panait, producătorul emisiunii.

Ca în fiecare an, Televiziunea Publică celebrează creaţia lui Mihai Eminescu prin emisiuni create special. Valorificăm arhiva de aur dar şi cele mai noi interpretări ale operei sale. ’’Dumnezeul geniului m-a sorbit din popor cum soarele soarbe un nour de aur din marea de amar’’ – medita cu tristeţe Mihai Eminescu.

TVR3 a dedicat un program extins în perioada 11 – 19 ianuarie 2020 care cuprinde emisiunea POESIS difuzată zilnic, pe mai multe tronsoane, de-a lungul întregii săptămâni începând cu ora 9:15 până la ora 1:50.

Mari actori, Gheorghe Cozorici, Leopoldina Bălănuţă, Geo Costiniu, Valeria Seciu, Emil Botta, Gheorghe Oancea, Mircea Albulescu, Victor Rebengiuc, Magda Popovici, Ion Caramitru, Vistrian Roman, Traian Stănescu, Elena Albu, Dan Condurache, Constantin Lupescu, Dan Nuţu, Gelu Niţu, Ilinca Tomoroveanu, Dana Comnea, Virgil Ogăşanu, intrepretează într-un mod spectacular fie în montări de studio sau în spectacole cu public, lirica eminesciană.

Alături de ei, scriitorii români contemporani s-au aventurat în rostirea versurilor marelui poet: Nina Cassian, Ştefan Augustin Doinaş, Ana Blandiana, Cicerone Theodorescu, Eugen Jebeleanu, Mihai Beniuc, Radu Boureanu, Violeta Zamfirescu, Cezar Baltag, Gabriela Melinescu, Tudor Vianu sau Mihail Sadoveanu.

Recitalurile susţinute de Ovidiu Iuliu Moldovan şi Adrian Pintea, ca şi cele trei grupaje poetice sunt puncte de referinţă în programul zilelor de marţi, 14 ianuarie de la ora 14:00 (reluare pe 17 ianuarie, ora 14:00) miercuri, 15 ianuarie între orele 20:00 – 22:00 (reluare la ora 01:00) şi joi, 16 ianuarie de la ora 14:00.

Luni, marţi şi joi, vineri de la ora 20:00 (reluare la ora 01:00) puteţi urmări o serie de patru documentare: Tudor Vianu – ’’Despre Eminescu’’, ’’De-a pururi... Eminescu’’, ’’Ieri, azi, mâine’’ şi ’’Muzică, metaforă şi... vis’’ în care, mari personalităţi ale culturii române, acad. Zoe Dumitrescu Buşulenga, acad. Edgar Papu, artiştii plastici Octav Grigorescu, Mircia Dumitrescu, sculptorul Gheorghe Anghel, acad. Dan Grigorescu, criticii literari Tudor Vianu, Petru Creţia, George Călinescu, scriitorul Geo Bogza dar şi Ioan Cristescu – directorul Muzeului Literaturii Române, Elena Olariu – muzeograf cercetător la Muzeul Municipiului Bucureşti îşi exprimă părerea despre POETUL şi OMUL Eminescu.

Şi cum muzica şi poezia fac casă bună împreună, nu lipsesc acordurile muzicale pe versurile lui Mihai Eminescu. Foarte diversă, aria acestor interpretări cuprinde întregul ’’Dor de Eminescu’’ pe care muzicienii şi poeţii români contemporani au compus acorduri şi versuri de aducere aminte tulburătoare. Producătorul segmentului muzical este Doru Ionescu, cel care, săptămână de săptămână aduce pe micul ecran emisiunea Remix.

’’Eminescu nu este un "meteor ieșit din neant ca un miracol fara nici o legatura cu trecutul. Eminescu este cel mai tradițional poet, absorbind toate elementele, și cele mai marunte ale literaturii antecedente. (…) Inteligenta ii era limpede, indreptata numaidecat la tinta, dar mijlocie, ca o apa curgatoare fara ochiuri adanci. In schimb, puterea de a oglindi prezentul in vis, facand din el un cer intors si fara fund, este enorma si impiedica pasii terestri. Eminescu era un lunatec sublim, in sufletul caruia visele cresteau ca nalba.

(...) Toata arta lui Eminescu stă în a preface ideile în muzică şi în metafore, de-a dreptul, fără planuri paralele. Eminescu nu filozofează niciodată, propoziţiile lui sunt viziuni'' -

spune istoricul literar George Calinescu, cel care, între 1932 şi 1936 şi-a dedicat întreaga energie volumelor’’Viata lui Mihai Eminescu’’ şi ’’Opera lui Mihai Eminescu’’, devenind astfel unul dintre cei mai respectaţi cercetători.

’’Momentele esenţiale ale culturii române se pot vedea la Televiziunea publică. Fie că ne referim la Mihai Eminescu, Nichita Stănescu, Tudor Arghezi, Marin Sorescu, Emil Cioran sau alţi mari creatori în domeniul culturii, ştiinţei, cercetării şi inovaţiei niciodată nu putem spune că facem destul pentru a le asigura perenitatea în conştiinţa public. Arhiva de aur a Televiziunii Române tezaurizează astfel de mărturii, documente, spectacole şi emisiuni de referinţă care, oricând, rămân în cea mai deplină actualitate. Prin intermediul acesteia, astări ne putem bucura pe deplin de… Eminescu’’ – Ileana Ploscaru Panait – producătorul emisiunii.