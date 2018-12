10 ani de creativitate premiată în blogosferă la Gala SuperBlog

Sâmbătă, 15 decembrie, a avut loc Gala SuperBlog 2018, ce marchează finalul celei de-a 17-a ediții a celei mai longevive competiții de blogging creativ din România și, totodată, aniversarea a 10 ani de la lansarea proiectului.

Evenimentul a atras peste 80 de participanți, reunind bloggeri din toată țara și din diaspora, sponsori și parteneri.

La 10 ani de la lansare, competiția SuperBlog continuă să descopere “noi constelații ale blogosferei”, noi talente creative, noi lideri de opinie, susținând dezvoltarea blogosferei și parteneriatele între bloggeri și brandurile dornice de promovare. S-au aliniat la start 175 de bloggeri, dintre care 156 au participat activ la cel puțin una dintre cele 28 de probe (inclusiv două extra-concurs).

Pe durata competiției (1 octombrie - 4 decembrie 2018), concurenții au primit provocări pe teme dintre cele mai diverse, precum cosmetice, îmbrăcăminte și accesorii, filme și jocuri, piese auto, gravatoare, echipamente audio-video, domenii web, produse pentru un stil de viață sănătos, oferte turistice și servicii financiar-bancare, proiectare rezidențială, materiale de construcții, mobilier, certificare energetică, software pentru industria HoReCa, echipamente medicale etc. S-au înregistrat peste 2500 de articole, juriul fiecărei probe având dificila misiune de a evalua și departaja articolele, pentru a desemna câștigătorii premiilor alocate. Astfel, s-au acordat 277 de premii (în bani și în produse sau servicii), în valoare totală de peste 35.000 lei. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul www.super-blog.eu.

Dincolo de cifre însă, comunitatea SuperBlog înseamnă implicare, entuziasm, adrenalină și emoții, care s-au resimțit atât online, pe durata competiției, după acordarea fiecărei note, cât și offline, la Gala SuperBlog 2018, unde concurenții au avut prilejul să se cunoască și să lege prietenii.

La finalul SuperBlog 2018, podiumul este ocupat de Oana Andreea Răcaru, clasată pe locul al treilea cu blogul www.travelholyc.com, Simona Oxana Rusinescu, autoarea blogului ocartenescrisa.wordpress.com, pe locul secund, și Georgiana Mihăilă alias opisicaneagra.ro, care primește trofeul și marele premiu de 3000 lei.

“Sunt foarte fericită că aceste două luni și jumătate (de când a început competiția) au fost încununate de succes și mi-am îndeplinit unul dintre cele mai înalte obiective de-ale mele în blogging: câștigarea trofeului SuperBlog. A fost o perioadă solicitantă, dar și frumoasă, în egală măsură. Dincolo de premii (deloc de neglijat, bineînțeles), SuperBlog este despre depășirea limitelor, cunoaștere (prin documentare), dar și autocunoaștere. Cel mai mare câștig a fost confirmarea faptului că scriitura mea este apreciată (am obținut peste 91 de puncte la toate probele și un total de 8 premii). În spatele acestor rezultate se află multe ore de muncă – documentare, editare, scriere și realizare de fotografii, dar la final satisfacția a fost pe măsura efortului depus. Mulțumesc Mamei că mi-a fost alături în tot ceea ce am întreprins până la această vârstă și îi dedic ei această imensă realizare! Îi sunt recunoscătoare și Omului ce mi-a fost alături în momentele de „criză” pe care le-am întâmpinat pe parcurs și îi mulțumesc pentru susținerea necondiționată! Viitorilor concurenți și sponsori le transmit doar atât: implicați-vă 100%, iar rezultatele nu vor întârzia să apară! La mulți ani, SuperBlog! Ne vom reîntâlni pe viitor, cu siguranță! Povestea noastră nu se încheie aici…”, a declarat câștigătoarea.

23 de companii au susținut competiția în calitate de sponsori: Answear, AIA Proiect, AVmall, BCR, Christian Tour, Certificat-energetic24h.eu, CND Turism - Vacanțe Speciale, Colop Romania, Cutia.ro, Domaz, eHalate.ro, Exact Travel Club, Exclusiv OEM, Expressoft Technology, Extreme Travel, Farmec, Hurom, InterComFilm, Royal Boutique Hotel Poiana Brasov, Sano Romania, SanoVita, SomProduct și Vindem-Ieftin.ro.

“În cei trei ani de parteneriat cu SuperBlog, am cunoscut bloggeri care, pur și simplu, ne-au fermecat. Am ajuns ca, după probele pe care le-am jurizat, să devenim cititori fideli ai unora dintre participanți. Pasiunea cu care își construiesc micul lor imperiu virtual, cărămidă cu cărămidă, ne-a depășit așteptările. Nu putem decât să ne bucurăm că există SuperBlog, locul de întâlnire al oamenilor frumoși și talentați!” - Georgiana Pană, Social Media & Content Manager ANSWEAR.ro

“SuperBlog nu este o provocare doar pentru talentații bloggeri care participă în competiție, ci și pentru noi, sponsorii și membrii juriului, cei care trebuie să decidă din multitudinea de articole înscrise care este cel mai bun. La fel ca la ediția anterioară, nu a fost deloc o misiune ușoară și vrem să le mulțumim celor care au acceptat provocările lansate de Christian Tour și ne-au determinat să uităm de alte lecturi pentru câteva zile. Ne-a impresionat entuziasmul cu care s-au implicat în această competiție, ne-au transmis emoțiile și trăirile lor, ne-au făcut să zâmbim sau să ne ștergem pe ascuns, deasupra tastaturii, câte o lacrimă cu poveștile lor. A fost o onoare și o bucurie să fim din nou parte din această comunitate frumoasă și să scriem alături de ei încă o pagină din istoria de zece ani a competiției SuperBlog.” - Raluca Hatmanu, Director de Marketing si Comunicare Christian Tour

“Farmec este partener cu tradiție la edițiile SuperBlog, anul acesta fiind la a douăsprezecea colaborare. Ne bucurăm că există o astfel de inițiativă, care ne aduce mai aproape de bloggeri și ne oferă posibilitatea de a ne cunoaște reciproc mai bine. Astfel, avem șansa să descoperim noi talente, noi concentrându-ne strategia de marketing online tot mai mult pe colaborarea cu bloggeri și vloggeri. Îi felicităm pe toți participanții și mai ales pe câștigători, dar și pe organizatori, pentru efortul depus și organizarea atât de reușită a Galei de premiere. Așteptăm cu interes edițiile viitoare.” - Liliana Popa, specialist marketing online Farmec

“Ne-am bucurat să cunoaștem la Gala SuperBlog 2018 bloggeri pasionați, oameni frumoși și creativi care, de-a lungul anilor, au construit împreună spiritul SuperBlog – cea mai respectată și longevivă competiție de blogging creativ din România. Felicitari vouă, tuturor! Vă doresc un An Nou 2019 bun și frumos, plin cu provocări uriașe și rezultate pe măsura provocărilor! La mulți ani!” - Carla D. Cioară, Marketing Specialist Expressoft Technology

"Felicitări pentru multiplele ediții SuperBlog pe care le organizați cu succes an de an. Suntem încântați să fim susținători ai proiectului, atât ca parteneri, prin agenția CREADIV, cât și ca sponsori, prin proba Domaz. Am fost foarte plăcut impresionați de articolele scrise de super-bloggerii participanți și de abia așteptăm să participăm și la viitoarele ediții." - Roxana Olaru, co-fondator CREADIV și Domaz

“Mulțumim echipei SuperBlog pentru invitație. Ne-am bucurat să fim alături la acest eveniment aniversar și sperăm ca acest parteneriat să devină o tradiție. Vă dorim tuturor sărbători imaculate de la Sano, pentru toți și toate! Sărbători fericite!” - Denisa Oană, Marketing Manager Sano Romania

“Ne bucurăm că brandul eHalate.ro și-a făcut loc în comunitatea și inimile participanților SuperBlog încă de la prima participare. Am fost plăcut surprinși de modul în care au reușit superbloggerii să îmbine creativitatea cu un subiect destul de sensibil: nevoia de schimbare în vestimentația medicilor. Articolele scrise pentru eHalate.ro au confirmat două dintre cele mai mari frici ale oamenilor: teama de stomatolog și de halatul alb, dar și faptul că produsele noastre și conceptul eHalate este îmbrățisat de tot mai multe cadre medicale. Echipa eHalate îi felicită pe toți participanții la această probă, iar celor 17 câștigători le mulțumim că s-au străduit să redea poveștile lor atât de natural și frumos.” - Camelia Leteanu, General Manager eHalate

“A fost o plăcere să le fim alături superbloggerilor și de data aceasta, iar creațiile lor ne-au încântat, ca de obicei. Îi felicităm pentru talent și implicare și le dorim tuturor sărbători fericite și un an 2019 plin de satisfacții! Felicitări organizatorilor pentru această ediție aniversară cu totul deosebită. La mulți ani, superbloggeri! La mulți ani, SuperBlog!" - Iulian Mihai, Project manager AIA Proiect

“O adevărată experiență în cel mai frumos sens al cuvântului! Mulțumim atât SuperBlog, cât și blogerilor pentru articolele minunate scrise. Drept urare de sărbători, vă transmitem următorul mesaj: "Prezentul este sărbătoarea care trebuie trăită prin învățămintele din trecut și visurile din viitor." - Paulo Coelho. Sărbători binecuvântate!” - Bianca Ghiță, director de vânzări Vindem-Ieftin.ro

Parteneri media: Catchy, Chic-Elite, Cinemap, Comunicatedepresa.ro, Connect, CREADIV, Fashion8, H2RO - Genuine Communication Agency, Mujer.ro, PRwave, Red Marketing, toateBlogurile.ro, TVR2, Zelist Monitor, Zile și Nopți.

Bloguri partenere: adrianatirnoveanu.ro, aguritza.ro, arenait.net, calatoriaperfecta.ro, casutaoliviei.ro, cristinalincu.ro, danielbotea.ro, extravita.ro, maiperomaneste.wordpress.com, pisicapesarma.ro, presainblugi.com, robintel.ro, sexulslab.ro, tehnocultura.ro, tssecrets.com, visatorprinlume.ro. Organizator: SwissPlan.biz.

Despre SuperBlog

Lansată în 2008, SuperBlog este cea mai longevivă și antrenantă competiție din blogosfera românească. Proiectul are drept obiectiv să descopere și să susțină noile talente ale blogosferei, precum și să faciliteze colaborările dintre aceasta şi mediul de afaceri. Competiţia numără deja 17 ediţii încheiate (anual în perioada 2008-2012 și bianual începând din 2013, cu o ediție primăvara și una toamna), în care s-au înregistrat, în total, aproape 2800 de participanți și s-au scris peste 33.500 de articole. Detalii, pe www.super-blog.eu.