Ziua Bună de la Iaşi, între vechi şi nou | VIDEO

10 mai este o zi cu multiple semnificaţii pentru România. Istoricul Ionuţ Nistor ne-a purtat între trecut şi prezent.

Am descoperit emoţiile revederii după 55 de ani de la terminarea liceului, într-o transmisiune de la Colegiul Naţional Iaşi.

Alivanca este unul dintre cele mai iubite deserturi ţărăneşti. O găsim atât în gastronomia tradiţională, cât şi în literatură.

Ilustraţia de carte reprezintă, pentru Sabina Drinceanu şi Maria Căruntu, o pasiune... colorată. Artistele au revenit de curând de la Bologna, unde are loc unul dintre cele mai importante târguri de cărţi pentru copii.

SymphOpera Fest se desfăşoară la Suceava până pe 13 mai. Am aflat detalii despre program de la Ionuţ Vichentie Ilişoi, directorul festivalului.

Moderatoare - Raluca Aftene, Laura Lucescu

Realizator - Andreea Știliuc