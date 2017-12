Yul Brynner şi Tony Curtis la TVR 2, în coproducţia istorică „Taras Bulba”

Vineri, 29 decembrie, TVR 2 difuzează filmul artistic „Taras Bulba”, de la ora 23:20.

Filmul americano-ucrainean din 1962 este în regia lui J. Lee Thompson şi îi are în distribuţie pe Yul Brynner, Tony Curtis şi Christine Kaufmann.

A fost nominalizat la premiile Oscar şi Globul de Aur, pentru cea mai bună coloană sonoră.

Drama spune povestea unor Romeo şi Julieta din Ucraina, pe fondul crizelor politice din secolul al XVI-lea. „Taras Bulba” este ecranizarea romanului omonim al lui Nikolai Gogol.

Cazacii fac un pact cu polonezii pentru a lupta împreună împotriva turcilor. Dar, după ce otomanii sunt învinşi, căpetenia cazacilor e trădată de noii aliaţi: polonezii îi atacă şi îi obligă să se refugieze pe dealuri.

Taras îl trimite pe fiul său Andrei să studieze la Kiev, aflat sub ocupaţie polonă, pentru a avea un spion în tabăra duşmană. Însă aici Andrei se îndrăgosteşte de Natalia, o nobilă poloneză. Fata îi împărtășește sentimentele, dar are un rang ce devine o piedică în calea fericirii lor. Fratele Nataliei este implicat într-o bătaie cu Andrei şi fratele lui Ostap şi cei doi tineri cazaci sunt nevoiți să părăsească Kievul. Cazacii sub conducerea lui Taras asediază Dubno unde îşi fac loc foametea și bolile. La vestea că și Natalia se află în Dubno, Andrei le duce hrană cetățenilor din cetate. Taras Bulba află de trădarea fiului şi deznodământul va fi plin de tensiune şi dramatism.

Yul Brynner (1920-1985), actor american de origine rusă, a câștigat un premiu Oscar în 1956 pentru rolul din filmul „Regele și eu”.