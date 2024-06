„Vandalul”, de Hamish Linklater, o comedie americană contemporană despre viață, dragoste și moarte

Premiera spectacolului după piesa „Vandalul”, de Hamish Linklater, a avut loc în urmă cu zece ani în SUA. Adaptarea și regia reprezentației de la TVR sunt semnate de Andreea Vulpe. Vă invităm să urmăriți acest spectacol miercuri, 19 iunie, la TVR Cultural și duminică, 23 iunie, la TVR3 și TVR Internațional.

Teatrul Naţional de Televiziune

prezintă

Vandalul

de Hamish Linklater

Distribuţia:

FEMEIA - Mihaela Trofimov

BĂRBATUL - Liviu Pintileasa

BĂIATUL - Ionuţ Vişan





Traducerea și adaptarea: Andreea Vulpe

Regia: Andreea Vulpe

Scenografia: Daniel Tița

Organizator producţie: Traian Andriescu

Postprocesare sunet: Cornel Ciuleanu,

Editori imagine: Constantin Marciuc, Cosmin Găleată

Director de imagine: Sorin Chivulescu

Producători: Silviu Jicman, Cristina Anton

Producător coordonator: Demeter Ándrás

Coproducţie TVR şi UNTEATRU

„Vandalul” este un spectacol de excepție, jucat pentru prima dată în SUA în 2014. Are la bază piesa scrisă de actorul american Hamish Linklater - cunoscut din filme ca The Big Short (2015), Magic in the Moonlight (2014) sau din serialele Law and Order (2012) și Angelyne (2022).

Textul lui Hamish Linklater vorbeşte despre singurătatea a trei fiinţe, aparţinând unor lumi diferite, fiecare cu schelete în propriile dulapuri, cu tarele unei existenţe de câteva decenii, personaje ajunse împreună într-o noapte îngheţată.

Este o comedie romantică în care este redat un moment de viață, în care personajele se opresc, cu umor, înțelegere și acceptare, pentru un remember al vieții lor și al persoanelor dragi dispărute.

Dialogul este amuzant și plin de dragoste. Asemănarea dintre personaje le structurează și definește simțul prieteniei, într-o acceptare a vieții sub umbra inevitabilă a morții. Este vorba, în esență, de legătura dintre viață și moarte, de micile plăceri și dureri întâlnite pe drumul existenței.

Program de difuzare:

TVR Cultural - 19 iunie, ora 22.00

TVR3 - 23 iunie, ora 20.00

TVR Internațional - 23 iunie, ora 23.00

Redactor: George Mladen

Teatrul Național de Televiziune este un proiect Casa de Producție TVR, difuzat pe canalele TVR.