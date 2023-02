„Un an alături de Ucraina – un an de luptă împotriva întunericului”

Din 20 februarie, Campania Ştirilor TVR pune sub lupă evenimentul anului 2022, cu un impact major asupra politicilor externe, de securitate și sociale. Pe 24 februarie, maraton de transmisiuni directe şi ediţii speciale, la TVR 1, TVR 2 şi TVR INFO.

24 februarie 2022. O dată ce va rămâne pentru mulţi drept ziua din care nimic nu a mai fost la fel ca înainte. Ziua care a zdruncinat din temelii liniştea şi cursul vieţii unei ţări, ziua ce a dat chipuri clare binelui şi răului, ziua ce a scos din oameni sentimente pe care poate nici ei nu şi le cunoşteau. Invazia brutală a Ucrainei a declanșat un lung șir de reacții internaționale, unele având România în prim-plan. Războiul de la granițe a produs unde de șoc simțite de cetățeanul de rând, provocând reacții intens polarizate. În același timp, războiul a schimbat paradigme și a prefațat schimbări politice. Invazia rusă în Ucraina a fost evenimentul anului 2022, cu un impact major asupra politicilor externe, de securitate și sociale.

Televiziunea Română a scris istoria alături de telespectatorii săi, pe care i-a ţinut informaţi încă din primele minute de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina. Cu echipe de jurnalişti trimişi speciali în Ucraina pe tot parcursul acesui an, cu un corespondent în Rusia şi beneficiind de un studio teritorial în Republica Moldova, Ştirile TVR au oferit publicului imaginea de ansamblu, prin relatarea tuturor evenimentelor, aducând, în acelaşi timp, lămuriri, prin zeci de ore de analiză transmise pe TVR INFO.

Luni, 20 februarie, Ştirile TVR demarează campania „Un an alături de Ucraina – un an de luptă împotriva întunericului”. Jurnalele şi emisiunile informative din următoarele zile vor vorbi despre ce a însemnat acest an, vor aduce în faţa telespectatorilor refugiaţi ucraineni şi oameni care le-au sărit în ajutor. Iar pentru 24 februarie, TVR pregăteşte un maraton de transmiuni directe şi ediţii speciale, difuzate la TVR 1, TVR 2 şi TVR INFO, cu zeci de jurnalişti implicaţi, cu echipe aflate în punctele cheie ale ţării şi ale lumii, reportaje şi analize relevante.

„Telejurnalul” TVR 1, în direct de la vama Siret

TVR 1 va reflecta de la fața locului realitatea, abuzurile, întunericul, drama oamenilor simpli și speranța viitorului. Astfel că, la ora 20.00, principala ediţie a „Telejurnalului” se difuzează în direct din locul pe unde zeci de mii de ucraineni au găsit scăparea din faţa urgiei războiului. Radu Andrei Tudor ne aşteaptă la vama Siret, de unde ne va prezenta personaje care au fost „actori implicaţi” sau martori la evenimente semnificative în acest an. Îi vor fi alături Irina Păcurariu, unul dintre primii jurnalişti care au ajuns la vama Siret cu un an în urmă, şi reporterul special Alex Costache, aflat la Kiev.

„A trecut un an de la primele știri despre conflictul actual din Ucraina. Și, din păcate, trebuie să spunem actual, pentru ca nimic nu pare să anunțe un final prea curând. Imaginile din țara vecină, filmate de corespondenții noștri, trimise de agențiile de presă sau aduse de cei care au trecut în țara noastră, fugind din calea războiului, ne arată proporțiile dezastrului. Este greu să nu te lași afectat de imaginile de pe front, dar meseria de jurnalist trebuie făcută în orice condiții. Am vorbit cu toți colegii noștri care au mers în zonele din Ucraina afectate de conflict, am ascultat poveștile oamenilor care și-au părăsit casele, dar și declarațiile oficialilor, pentru a putea informa publicul în fiecare zi despre ceea ce se întâmplă aproape de granițele României și ne propunem să facem asta și în continuare. Cu speranța că în curând putem vorbi despre un punct final în acest conflict și despre reconstrucție”, rezumă Radu Andrei Tudor un an în câteva cuvinte.

La rândul său, Alex Costache ne împărtăşeşte din experienţa de jurnalist de război: „Un an de război în Ucraina. Aș începe prin a spune ce nu s-a schimbat în tot acest timp: NU s-a schimbat determinarea ucrainenilor de a-și apăra țara și de a susține războiul de apărare. Nu am întâlnit un singur ucrainean care să nu creadă în victoria Ucrainei. Cu cât rușii i-au lovit mai tare, au comis orori, i-au bombardat, au ucis civili, femei și copii, i-au ținut în frig și întuneric, cu atât îndârjirea ucrainenilor a crescut. Când eram în Hersonul abia eliberat, în noiembrie, o bătrânică s-a apropiat de noi, de echipa TVR, și ne-a spus: ‘Vreau să transmiteți următorul mesaj lumii libere: Nu mai trimiteți ajutoare, mâncare în Herson, trimiteți arme!’.

Ce s-a schimbat? Am fost șocat - este cuvântul - când am revenit în septembrie la Kiev, după ce fusesem ultima oară în aprilie. Ucrainenii deja refăcuseră autostrada distrusă de luptele grele care au oprit invazia rusă la podul de la Irpin, la 20-30 de kilometri de Kiev. Ceea ce mă face să cred că - dacă acest război blestemat se va încheia într-un final cu victoria Ucrainei, așa cum speră lumea liberă - ucrainenii își vor reconstrui rapid țara, evident, în cadrul unui plan Marshall pentru Ucraina, cu ajutor din partea lumii libere.”

Tot pe 24 februarie, TVR 2 ne arată oamenii, imaginile ce au făcut istorie și întrebarile care ne pun pe gânduri. „Ora de Ştiri” ne aduce momente emoţionante, dar şi explicaţii privind ce a însemnat războiul pentru Ucraina, România, Moldova şi întreaga lume.

Jurnaliştii Ştirilor TVR explică pe larg, la TVR INFO, fiecare capitol al războiului

La TVR INFO urmărim, pe parcursul întregii zile, analize, opinii relevante și acoperirea întregului context. La 3.30, ora începerii războiului, ne conectăm la punctul 0 al acestui an, cu momentul intrării în emisie şi anunţarea invaziei, cu cronologia evenimentelor şi primele imagini ale conflictului. Apoi, de-a lungul zilei, jurnaliştii TVR explică fiecare capitol al războiului pe larg, din cât mai multe unghiuri. Împreună cu organizaţia Salvaţi Copiii România, parteneră a Televiziunii Române în acest demers, Ştirile TVR prezintă soarta refugiaților și poveștile lor în toate programele zilei.

Invazia Ucrainei face subiectul primei ediţii speciale, de la ora 7.00, când Maria Smarandache şi Bogdan Muzgoci discută cu reporterul Ilinca Nazarie şi cu trimisul special la vama Siret Iulian Cazacu despre declanşarea ostilităţilor. Cum s-a ajuns la această situaţie, care a fost factorul declanşator şi momentele cheie ale războiului, precum şi contextul geo-politic fac parte din temele ediţiei.

Despre transformarea Ucrainei şi Rusiei în acest an ne vorbesc, de la ora 10.00, Eugen Rusu, Monica Ghiurco şi Adelin Petrişor. Cum a rezistat Ucraina, care este starea de spirit a oamenilor rămaşi în ţară şi a refugiaţilor, precum şi sancţiunile impuse Rusiei şi criza energetică provocată sunt subiecte dezbătute de jurnaliştii TVR.

La rândul lor, Loara Ştefănescu, Cristian Petru şi Mădălina Chiţu ne aşteaptă la ora 16.00 cu o analiză a reacţiei NATO la războiul din Ucraina, dar şi cu portretele celor doi preşedinţi, Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin.

”Vreme este să dărâmi și vreme este să zidești”

La ora 17.00, Irina Păcurariu, unul dintre primii jurnalişti care au ajuns la vama Siret cu un an în urmă, intră în legătură directă cu telespectatorii TVR INFO din acelaşi loc, de unde, timp de o oră, îşi şi ne va aminti de acele zile în care s-a dovedit că bunătatea nu are graniţe. Autorităţi, reprezentanţi ai Bisericii, ai ONG-urilor care au sărit în ajutorul refugiaţilor, dar şi oameni ai locului, care i-au primit în casele lor pe cei rămaşi fără case, vor rememora, alături de vedeta TVR, primele momente în care românii au dat cea mai frumoasă dovadă de omenie.

„În vama Siret descopeream, acum un an, cum oamenii care au fugit de rău sunt strânși în brațe de oamenii care voiau să facă bine...

Undeva, dincolo de o graniță, mii de oameni sunt condamnați la teroarea unui război; iar în acestă încercare armele pot rămâne o clipă în surdină. Ca și revolta, teama, suferința sau dezastrul, și solidaritatea își are vremea ei.

”Vreme este să dărâmi și vreme este să zidești”

Greu de spus dacă ucrainienii vor izbuti să-și construiască pe această tragedie o viață mai bună, să depășească fără traume acestă epocă teribilă… Momentele de comuniune și speranță pe care le trăiesc împreună cu cei care i-au primit în case, i-au protejat sau au creat condiții pentru ca viețile lor să meargă mai departe nu le va lua, însă, nimeni.

La un an de la declanșarea războiului, vom fi din nou la Siret, împreună cu echipa de la Salvați Copiii, aflată în continuă misiune de a ajuta. Pe 24 februarie, de la ora 11.00 şi până seara la 20.00, prin intervenţii în jurnalele TVR 1, TVR 2 şi TVR INFO, iar de la ora 17.00, într-o ediţie specială la TVR INFO, vedem ce au făcut românii în ultimul an ca să-i ajute pe refugiaţi”, punctează Irina Păcurariu.

Iar după „Telejurnal”, la ora 21.00, Ramona Avramescu, Roxana Zamfirescu şi Mihai Rădulescu trag concluziile în ultima ediţie specială a zilei: ce a însemnat acest an, ce urmează de acum înainte, la ce ne putem aştepta.

Toate jurnalele din 24 februarie, precum şi ediţiile speciale, vor include şi materiale filmate sau intervenţii în direct ale corespondenţilor şi colaboratorilor TVR: Alex Costache (Kiev), Liviu Iurea (Moscova), reporterii TVR Moldova din Chişinău, Mihaela Antoche (Paris), Oana Dobrescu (Spania), Alberta Forgiarini (Italia), Alina Salanti (vama Isaccea), Radu Tudor şi Irina Păcurariu (vama Siret); de asemenea, telespectatorii vor afla cum se vede războiul în SUA, Germania sau Marea Britanie, de la jurnalişti sau profesori români aflaţi acolo. Şi tot despre ce a însemnat „un an alături de Ucraina” vin în completare materialele realizate de jurnaliştii Ştirilor TVR Ilinca Nazarie, Adelin Petrişor, Ioana Dumitrescu şi Loara Ştefănescu.