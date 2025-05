Vedetele Televiziunii Române se alătură cursei caritabile Race for the Cure: ”FIECARE PAS CONTEAZĂ! PAȘII TĂI SALVEAZĂ VIEȚI!”

Fundația Renașterea organizează pe 15 iunie, a 11-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, Cursa de alergare / plimbare 4 km sau de 0.7 km cu punct de Start/Sosire în Piațeta Regelui, Bd. Kiseleff din București.

La conferința de presă organizată pe 29 mai, în vederea prezentării ediției din acest an a Race for the Cure România, au luat cuvântul parteneri ai Fundației, dar și învingătoare în lupta cu cancerul.

Vedete ale Televiziunii Române, Dana Deac, Iuliana Tudor, Diana Dumitrașcu, Loredana Iordache, Teodora Antonescu, Andra Soceanu și Diana Brâncuș s-au numărat printre susținători în ROZ pentru combaterea cancerelor feminine în România și au participat la conferința de presă dedicată Race for the Cure, care a fost succedată de Pink Nic,

„Mulți dintre noi se dăruiesc zi de zi celorlalți, familiei, profesiei, și niciodată nu își găsesc timp să meargă la controale medicale. Îmi doresc să realizeze că, dacă nu au grijă să se asigure că sunt sănătoși, nu vor mai putea avea grijă de ceilalți. Analizele și controalele periodice ne pot feri de ce e mai rău. Și informația corectă primită la timp poate fi salvatoare. Chiar și dacă numai o singură persoană scapă de suferință pentru că a aflat de la noi cât de importantă este prevenția, o lume poate fi salvată”, a spus jurnalista Diana Brancuș.

Eveniment de tradiție, Race for the Cure este dedicat conștientizării importanței prevenției și controalelor medicale periodice și este recunoscut pentru că reunește un număr impresionant de vedete care se alătură în semn de încurajare pentru femeile afectate de boală.

„Avem nevoie să educăm componenta de prevenție și atunci aleg să mă implic în această cauză. Un control îți poate salva viața, poate să facă diferența între a ști că ești bine și probabilitatea de a afla prea târziu. Descoperită la timp această boala poate fi tratată. Ține de fiecare dintre noi să ne implicăm și să facem ca mesajul să ajungă la cât mai multe femei care sunt mamele, surorile, bunicile, prietenele, colegele noastre”, subliniază Diana Dumitrașcu.

La Pink-Nic s-au stabilit ultimele detalii înainte de cursa Race for the Cure, s-a vorbit despre promovarea mesajelor dedicate Sănătății Femeii, dar și despre strângerea de donații pentru ca femeile din România să poată avea acces la prevenție, investigatii si tratamente personalizate pentru combaterea cancerului de sân și de col uterin.

„Sunt onorată că am fost invitată și anul acesta la Pink-Nic, evenimentul care pregătește Race for the Cure România. O întâlnire de suflet în care plănuim împreună cu organizatorii cum să atragem cât mai mulți participanți la cursa caritabilă. Race for the Cure este de altfel cea mai mare cursă internațională destinată promovării sănătății și luptei împotriva cancerului de sân, iar în țara noastră a ajuns la ediția a 11-a. M-am implicat pentru că știu ca prezentatoare și jurnalist la Televiziunea Română că este bine să fim informați și să transmitem mai departe că prevenția este extrem de importantă pentru că ne poate salva. Femeile trebuie să-și facă analizele la timp, să se intereseze care sunt factorii de risc și cât de important este să prioritizăm sănătatea. Cu atât mai mult cu cât am o fetiță și îmi doresc să crească sănătoasă și fericită într-o lume informată”, a adăugat Loredana Iordache.

În cadrul activităților surpiză, invitații la conferința de presă și la Pink Nic au realizat coronițe din flori roz dedicate Învingătoarelor în lupta cu cancerul, dar și fundițe roz din ceramică pe care au scris mesaje de suflet pentru pacientele oncologice ce vor participa la cursa Race for the Cure din 15 iunie.

„M-am bucurat să particip la un eveniment plin de sens, speranță și frumusețe! M-am implicat pentru mine, pentru prietenele mele și pentru femeile din familia mea, din viața mea. Pentru că vreau să ne amintim toate că sănătatea se păstrează, iar boala nu ține cont de nicio regulă. Ne suntem datoare nouă și apropiaților să avem grijă de noi, cu adevărat!”, a concluzionat Andra Soceanu.