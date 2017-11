Tania Popa: ’’Drumul ne este scris de când ne naştem’’

Tania Popa este invitata Danielei Zeca Buzura la "Mic dejun cu un campion". Vă invităm să urmăriţi această ediţie, sâmbătă, 4 noiembrie, de la ora 10.00, la TVR 2.

Cine o cunoaşte pe Tania Popa, din spectacole, emisiuni de televiziune, filme sau pur şi simplu de pe stradă, nu poate să se sustragă unui sentiment cu totul neobişnuit: ’’Fata asta e ca un vulcan!’’.

Şi chiar ea mărturisea că nu se poate opri din a râde şi a se bucura, minut de minut.

’’Sunt foarte pasională, declară actriţa Tania Popa, rusoaica de la teatru, cum i se mai spune. Mi-e dor de oameni. Mereu mi-e dor de oameni’’.

Este o manieră de a răzbi în viaţă cu pasiune, încredere, energie, dăruire. ’’Vreau să fiu un om bun, generos. Drumul ne este scris de când ne naştem’’ - spune ea.

Amănuntele unei biografii sunt condimentate totdeauna şi cu plusuri şi cu minusuri dar, esenţial este să le poţi depăşi. A venit la 17 ani în România din Căuşeni, un sat de forma unui strugure aflat foarte aproape de graniţa cu Transnistria, dintr-o familie cu trei surori - sună ca un titlu cehovian - cu un tată ce s-a prăpădit stupid, lăsând în urmă o mamă ce a refuzat, de dragul felelor, să-şi mai trăiască viaţa alături de altcineva. Şi nu a fost uşor, într-o ţară sărăcită şi fără prea mari perspective.

Podul de flori de peste Prut, din 1990, a deschis un orizont nou pentru mulţi. Aşa a ajuns şi Tania la Universitatea de Artă Teatrală din Bucureşti. Au fost ani de studiu, de colaborări, a sosit pe lume Daria, fetiţa ei ce are acum 18 ani.

La 21 de ani a terminat studiile şi a fost distribuită în Ondine, primul rol principal din carieră, la Teatrul Naţional din Bucureşti. Aşa a devenit cea mai tânără actriţă angajată vreodată la această prestigioasă instituţie de spectacole. Stagiune după stagiune, Tania Popa a fost distribuită în roluri de care îşi aduce aminte cu drag. Dar, mai mult decât orice de marii actori cu care a jucat: Gheorghe Dinică, Mircea Albulescu, Adian Pintea, Radu Beligan şi atâţia alţii demni de respect.

’’Mare noroc am avut. Am apucat să joc cu toţi. Ăsta e bagajul meu. Acum pot să plec. Mă voi pensiona cu lucruri foarte frumoase’’.

’’Niciodată nu mi-am dorit un rol anume. Mie îmi plac compoziţiile. Nu aştept un regizor. Lucrez cu cine mă vrea’’.

Şi Lia Bugnar a vrut-o. A scris special 13 monoloage pentru Tania Popa. A regizat şi spectacolul care a fost un recital one-man show foarte greu, dar şi cu satisfacţii pe măsură.

’’Ăsta a fost apogeul meu. Acum nu mă mai văd făcând aşa ceva. Îmi doream să cânt ruseşte pe scenă. Spectacolul ăsta s-a născut din interior. Am fost şi la Chişinău în turneu. Recunosc, acum, casa şi familia mea sunt aici dar, inima e tot acolo. Ce trăieşi în copilărie, nu ai cum să uiţi.’’

La 44 de ani, Tania Popa este una dintre actriţele generaţiei de mijloc care dovedesc cu prisosinţă măsura talentului înnăscut, temperamentul energic, putinţa abordării unei game ample de roluri. Dincolo de scenă sau film, Tania Popa este un om cu har, iubită şi respectată de colegi. Mai nou este protagonistă şi în formate de televiziune în care aduce cu prosinţă sarea şi piperul unor momente de încântare pentru public. Adică, Tania Popa este un artist ştie cum să rămână în lumina strălucitoare a reflectoarelor oriunde s-ar afla.

’’Refuz cu îndârjire să mă schimb. Nu pot să mă schimb!’’

Chiar dacă viaţa sa nu a fost deloc uşoară. Are acum o familie împlinită, doi copii care cresc frumos, un soţ care o iubeşte, mama şi surorile sale sunt şi ele în România.

’’Tania este acelaşi om pe care l-am intervievat acum mai mulţi ani în urmă pentru o emisiune la care lucram atunci. I-am telefonat şi imediat a acceptat interviul numai că era mereu între repetiţii, reprezentaţii, cursuri şi atelierul ei de croitorie, o pasiune de care nu se poate despărţi. Am ajuns la teatru şi lăsase vorbă la portar să urc la cabine. Am găsit-o cu un strat gros de demachiant pe faţă şi se grăbea să dea jos masca de scenă. Am filmat-o chiar aşa în firescul trăirii ei, pregătindu-se pentru un nou spectacol şi vorbind cu noi în acelaşi timp. Sincer, nu credeam că este posibil să fii atât de expresiv, mobil, atent. A fost o experienţă pe care n-o voi uita. Am rămas prietene, dacă asta se poate numi o legătură ce se sudează instantaneu. După ani, telefonându-i acum, Tania mi-a spus afirmativ la invitaţie ca şi cum ne-am fi despărţit ieri. ’Numai să nu întârzii la repetiţii, că mă omoară domnul Caramitru!’ - mi-a spus şi i-am promis că vom termina la timp. La cadrul de final Tania era deja la uşă. ’’Mai am şapte minute ca să ajung la teatru’’, zice ea. Şi a fugit de-i sfârâiau călcâiele.’’ (mărturiseşte Ileana Ploscaru Panait, producătorul emisiunii)

