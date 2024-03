Rugby: Irlanda şi-a păstrat titlul în Turneul celor Şase Naţiuni

Irlanda şi-a păstrat titlul în Turneul celor Şase Naţiuni la rugby după ce a învins Scoţia cu scorul de 17-13 (7-6), sâmbătă, la Dublin, în ultima etapă, informează AFP.

Irlanda a avut două eseuri, opera lui Dan Sheehan (minutul 13) şi Andrew Porter (65), ambele fiind transformate de Jack Crowley, care a punctat şi după o lovitură de pedeapsă (43). Scoţia a reuşit în finalul partidei un eseu, prin Huw Jones (77), eseu transformat de Finn Russell, jucător care a fructificat şi două lovituri de pedeapsă (8, 18).



Ultima echipă ce reuşise dubla în Six Nations era Anglia, în 2016 şi 2017.



Scoţia, care a fost pe locul 3 anul trecut, a încheiat acum o poziţie mai jos.



În ultimul meci al turneului, Franţa a învins in extremis Anglia, cu 33-31 (16-10), la Lyon, graţie unei lovituri de pedeapsă a lui Thomas Ramos din ultimul minut. Franţa a trecut peste începutul slab din ediţia 2024 a turneului şi a încheiat pe locul 2, o poziţie mai sus decât adversara sa de sâmbătă.



Franţa a izbutit trei eseuri, prin Nolann Le Garrec (20), Léo Barré (56) şi Gael Fickou (60), toate fiind transformate de Thomas Ramos, care a transformat şi patru lovituri de pedeapsă (18, 32, 36, 80). Cele patru eseuri ale Angliei, opera lui Ollie Lawrence (40+1, 42), Marcus Smith (46), Tommy Freeman (75), au fost transformate de George Ford, care a fructificat şi o lovitură de pedeapsă (12).



În primul meci de sâmbătă, Italia a reuşit o nouă surpriză, impunându-se în Ţara Galilor, scor 24-21. Pe Principality Stadium din Cardiff, Italia a izbutit două eseuri, opera lui Monty Ioane şi Lorenzo Pani. Unul dintre acestea a fost transformat de Paolo Garbisi, care a fructificat şi trei lovituri de pedeapsă. Alte puncte ale oaspeţilor au venit după o lovitură de pedeapsă a lui Martin Page-Relo.



Ţara Galilor a reuşit târziu trei eseuri, prin Elliot Dee, Will Rowlands şi Mason Grady. Celelalte puncte au fost rodul transformărilor lui Sam Costelow şi Ioan Lloyd (două).



Italia a avut cel mai bun parcurs din istoria sa în această competiţie. După opt ediţii consecutive în care a terminat ultima, Italia, revitalizată de selecţionerul argentinian Gonzalo Quesada, a obţinut în acest an 11 puncte şi s-a clasat pe locul 5, după o remiză istorică în Franţa (13-13) şi două victorii, cu Scoţia (31-29) şi Ţara Galilor.



Galezii au pierdut toate cele cinci meciuri din ediţia 2024 a turneului şi au intrat în posesia lingurii de lemn.



Irlanda, cu 20 de puncte, a fost urmată de Franţa, 15 p, Anglia, 14 p, Scoţia, 12 p, Italia, 11 p, şi Ţara Galilor, 4 p.

Sursă știre: Agerpres

Sursă foto: Imago