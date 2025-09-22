"ljimae, hoţul fantomă" - serial coreean în premiră, la TVR1 | VIDEO

RECOMANDARI

Din 23 septembrie, luni-vineri, de la 17:50, fanii serialelor coreene sunt așteptați la TVR 1 cu serialul de aventuri "ljimae, hoţul fantomă" (ljimae - Coreea de Sud, 2008).

În Coreea anilor 1600, la începuturile domniei dinastiei Joseon, tânărul Yong Lee-Gyeom se comportă ca un pierde-vară amărât în timpul zilei, dar noaptea se transformă într-un adevărat Robin Hood: jefuieşte casele nobililor, împărţind apoi bani şi lucruri de preţ săracilor din oraş.

De fiecare dată, el lasă în urmă imaginea unei ramuri cu flori de prun, de la care i se trage porecla "Iljimae".

Dar în spatele faptelor care l-au transformat într-un erou al oamenilor de rând se află un motiv personal dureros. Yong vrea să demaşte conspiraţia la nivel înalt care i-a ucis tatăl, în urmă cu 13 ani, un eveniment traumatizant din care tânărul a rămas cu foarte puţine amintiri.

Înarmat cu curaj, dorinţă de răzbunare şi cu amintirea emblemei de pe sabia ucigaşului, Yong îşi continuă misiunea de a-i ajuta pe cei sărmani, sperând să-şi recapete memoria şi locul care i se cuvine în societate.

Cu: Lee Joon-gi, Park Si-hoo, Han Hyo-joo, Lee Young-ah.

Premieră.

(AP)

