Profesorul Alexandru Ciurea deschide noul sezon "Mic Dejun cu un Campion"

De sâmbătă, 1 octombrie 2022, de la ora 10:00 Daniela Zeca Buzura se întoarce în grădina secretă a Librăriilor Cărtureşti - Verona, pentru a da startul celui de-al şaisprezecelea sezon "Mic Dejun cu un Campion".

Daniela Zeca Buzura v-a pregătit întâlniri cu oameni frumoşi şi deştepţi, cu vieţi de legendă ce vă vor stârni, fără îndoială, interesul.

12 ediţii de colecţie, invitaţi unul şi unul, cu cariere strălucitoare clădite cu trudă şi iubire de oameni, respect pentru meserie şi răspunderea pentru ceea ce rămâne în urma lor.

’’Eu cred că Dumnezeu este în creierul omului. Sau există o legătură spirituală între creier şi Divinitate. Iar pentru a interveni cu succes pe creier, nu mă pot ruga altcuiva decât lui Dumnezeu’’, spune invitatul primei ediţii "Mic Dejun cu un Campion", Acad. Prof. Univ. Dr. Alexandru Vlad Ciurea, medic primar neurochirurg, doctor în ştiinţe medicale şi profesor universitar, directorul ştiinţific al Spitalului Clinic SANADOR

Cartea sa de vizită, e doar un fel de-a spune. Dacă am fi foarte preţioşi ar trebui să luăm în calcul cel puţin 18 pagini de prezentare. De la studii, la activitatea operatorie curentă şi de cercetare sau administrativă, la participările la numeroasele colocvii şi seminarii, cărţile, tratatele, comunicările ştiinţifice scrise de-a lungul anilor, la tot atât de importantele premii, distincţii, afilieri în organisme interne şi internaţionale de prestigiu şi, nu în ultimul rând, la paginile nesfârşite de mulţumiri primite de la pacienţii de toate vârstele pentru care prof. Vlad Ciurea a intermediat viaţa, înaintea morţii.

De la aceste informaţii am pornit în documentarea pe care am făcut-o pentru a-l cunoaşte pe invitatul de astăzi de la Mic Dejun care, ne-a făcut onoarea de a-şi rupe efectiv din timpul dedicat pacienţilor săi pentru a fi prezent în platoul emisiunii. Învăluit în această aură de personaj intangibil, am avut surpriza întâlnirii cu un om deschis şi comunicativ, şarmant şi atent la fiecare detaliu din jurul său, de o bucurie a trăirii nedisimuată, care a împărtăşit cu fiecare membru al echipei câteva cuvinte ce au făcut ca totul să se coaguleze întru centru de energie elevată şi pozitivă.

Suntem la curent cu sfaturile sale medicale ce depăşesc graniţa medicinei şi se adresează de fapt trăirii unei vieţi de bună calitate, a cultivării conştiente a unui bun simţ înnăscut de autoapărare, atenuat însă în societatea contemporană de un ritm de viaţă nefiresc. Este un ABC al fiinţei şi al creierului – ca centru determinant - de care cei mai mulţi dintre noi nu mai suntem conştienţi şi, tocmai de aceea, cuvintele simple dar revelatoare ale unor specialişti precum Dr. Vlad Ciurea pot însemna mai mult decât am bănui la prima vedere.

Dincolo de activitatea din spital, acad. prof. univ. dr. Vlad Ciurea este foarte prezent în media cu o mulţime de articole scrise pe înţelesul tuturor tocmai pentru ca cei care le citesc să le priceapă, iar principiile enunţate să poată deveni un decalog al unei vieţi responsabile şi senine. Este invitat în platouri de televiziune, în cadrul unor podcasturi urmărite cu interes, are pagină de facebook şi blog, ţine discursuri motivaţionale în faţa a mii de oameni care şi-au făcut din dorinţa de a trăi sănătos, un mod de viaţă de la care nu mai vor să se abată.

Iată şi câteva titluri semnate de domnia sa pe care le mai puteţi găsi cu greu în librării – cu siguranţă veţi avea parte de o adevărată vânătoare căci tirajele se epuizează imediat. Şi nu le amintim decât pe cele mai recente: ’’Sănătatea creierului pe înţelesul tuturor’’ (Editura Bookzone, 2022) – ’’Am dorit să scriu o carte accesibilă publicului larg, fără pregătire medicală, în care să discut atât despre patologiile care afectează structurile cerebrale, cât și despre obiceiurile benefice, care ne pot ajuta să ne menținem creierul sănătos”; ’’Călătorii în centrul gândirii. Consemnate de Tudor Artenie’’ – ediţia a II-a, o carte – interviu în care medicul şi omul Vlad Ciurea se destăinuie (Editura Minerva, 2022) sau ’’România fără mască. Fals tratat de pandemie’’ (Editura Mediafax, 2021), în care s-a alăturat altor doi autori, scriitorul Tudor Artenie şi medicul Adrian Restian – pentru a face ’’o analiză obiectivă a luptei cu pandemia din mai multe perspective: medicală, socială, economică, politică și de management a situației pandemice’’. Sigur că numărul apariţiilor editoriale semnate de Acad. Prof. Univ. Dr. Alexandru Vlad Ciurea este infinit mai mare dar, ne-am oprit doar la acestea cu invitaţia de a le parcurge pentru fluenţa scriiturii, grija pentru calitatea conţinutului şi forma literară.

’’Este de un optimism incurabil. E bine când o astfel de apreciere se poate aplica unui medic care toată viaţa lui a lucrat cu suferinţa semenilor. Nu-i place pesimismul. Obişnuieşte să spună: ’Întotdeauna trebuie să iei în considerare partea plină a paharului, chiar şi atunci când sorţii nu-ţi sunt favorabili. Limita aceea a plinului, indiferent unde se situează ea, porunceşte creierului să se mobilizeze, să găsească soluţii, să lupte. Totul porneşte din acest computer central pe care trebuie să-l îngrijim atent, zi de zi’. Sunt convingeri pe care Vlad Ciurea le exprima apăsat în timp ce, colega de la machiaj îi aplica ultima pudră înainte de a începe înregistrarea. Ne-a fermecat pe toţi cu capacitatea sa de a povesti, de a glumi serios despre lucruri grave, întotdeauna stenic, fermecător şi sigur pe sine. Suntem bucuroşi că putem apela în continuare la expertiza domniei sale, căci poate fi găsit zilnic în blocul operator. Experienţa sa, motivaţia supremă a meseriei în care excelează şi care îl ţine în priză la o vârstă la care mulţi sunt retraşi din activitate, bucuria de a se înconjura de tineri, de a le transmite nu doar cunoştinţe strict profesionale ci şi bucuria de trăi cu folos, toate acestea fac din invitatul cu care deschidem al şaisprezecelea sezon de la Mic Dejun un adevărat Campion. Într-o discuţie serioasă şi spirituală, alături de Daniela Zeca Buzura, amfitrionul a sute de ediţii de colecţie ale acestui format pe care îl puteţi urmări în fiecare sâmbătă dimineaţă, de la ora 10:00, la TVR2’’ – Ileana Ploscaru Panait – producătorul emisiunii.

*** Emisiunea poate fi urmărită la TVR2, sâmbătă, 1 octombrie 2022, de la ora 10:00 (reluare vineri, 7 octombrie ora 3:05); la TVRInternaţional sâmbătă, 1 octombrie 2022, de la ora 10:30; la TVRMoldova duminică, 2 octombrie 2022, ora 8:55 şi la TVR+.

Articol de Ileana Ploscaru Panait