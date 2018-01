La TVR 2, 2018 aduce filme premiate pentru cei mari şi aventuri pentru cei mici

Cei mici pot începe anul cu TVR 2, care le-a pregătit mai multe filme îndrăgite, cu simpaticele pisici aristocrate, dalmaţieni, dar şi alte animale. Adulţii au în prima zi a anului 2018 încă un film de Oscar.

Luni şi marţi, 1 şi 2 ianuarie, de la ora 12.10, la TVR 2 urmărim aventurile unor simpatice patrupede în Călătorie incredibilă (HOMEWARD BOUND: THE INCREDIBLE JOURNEY – SUA 1993) şi Călătorie incredibilă 2: pierduţi în San Francisco (HOMEWARD BOUND 2: LOST IN SAN FRANCISCO – SUA 1996).

Un buldog, un şi o pisică - Chance, Shadow şi Sassy – fug de acasă şi se rătăcesc în sălbăticie, apoi ăn San Francisco. Cele trei animale de casă, răsfăţate, dar descurcăreţe, trebuie să înfrunte vitregiile naturii necunoscute pentru a-şi regăsi stăpânii şi a se întoarce acasă.

Distracţia cu Pisicile aristocrate (THE ARISTOCATS – SUA, 1970) începe pe TVR 2, luni, la ora 13.40. În inima Parisului, o milionară excentrică, dar foarte bună la suflet, le lasă moştenire întreaga sa avere Ducesei, pisica ei de viţă nobilă, şi celor trei pisoiaşi ai acesteia: Marie, Berlioz şi Toulouse. Urmează tot soiul de aventuri, căci Edgar, lacomul majordom al bătrânei, pune la cale un plan mişelesc de răpire a familiei de pisici. Singurii care mai pot salva situaţia sunt neînfricatul motan vagabond, Thomas O’Malley, şi trupa lui de mâţe iubitoare de jazz.

Miezul nopţii la Paris (MIDNIGHT IN PARIS – SUA, 2011) începe la ora 21.10. Cinefilii au parte, la TVR 2, de o super comedie marca Woody Allen, un film cu un Oscar şi un Glob de Aur pentru cel mai bun scenariu, plus alte trei nominalizări la Premiile Oscar şi două la Globurile de Aur, avându-i în rolurile principale pe Owen Wilson, Marion Cotillard, Rachel McAdams, Adrien Brody. Însoţit de proaspăta lui logodnică Inez şi de părinţii acesteia, scenaristul american Gil Pender soseşte la Paris, visând la o vacanţă romantică de neuitat, care să-l inspire pentru romanul la care lucrează. Însă planurile lui sunt zădărnicite de prezenţa enervantă a viitorilor socri şi de apariţia unui individ arogant, cu aere de intelectual, de care Inez pare în mod inexplicabil atrasă. Agasat de rival şi nedumerit să constate că e posibil să fi greşit în alegerea partenerei de viaţă, Gil începe să colinde de unul singur Oraşul Iubirii. Orologiul bate miezul nopţii şi, brusc, fără explicaţii, tânărul american se trezeşte în Parisul anilor 1920, unde participă uluit la o petrecere alături de figuri celebre ale lumii artistice: Zelda şi Scott Fitzgerald, Cole Porter, Ernest Hemingway, Pablo Picasso. Secolul XXI se întoarce odată cu zorii, însă în fiecare noapte, Parisul se metamorfozează iar şi iar, purtându-l pe nostalgicul Gil printr-o lume fascinantă, populată de monştri sacri ai artelor, care – cu sau fără voia lor – îl inspiră pe tânărul scriitor în căutările sale.

A doua zi din 2018, la ora 21.10, cei mici au întâlnire cu 102 dalmaţieni (102 DALMATIANS – SUA, 2000), o producţie cu Glenn Close, Gérard Depardieu, Ioan Gruffudd. Cruella de Vill a fost eliberată din închisoare şi e gata să jure că nu se va mai apropia în viaţa ei de o haină de blană. Numai că tentaţia revine curând datorită unor coincidenţe, iar confecţionarea hainei de dalmaţian la care visează îi va fi încredinţată unui excentric designer francez.

De miercuri până vineri, de la ora 21.10, suntem alături de familia Ingalls din Căsuţa din prerie (LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE – SUA, 2005), un film de aventuri, inspirat de romanele autobiografice scrise de Laura Ingalls Wilder. La sfârşitul secolului XIX, Charles şi Caroline Ingalls, împreună cu fetiţele lor Laura şi Mary, pornesc într-o călătorie primejdioasă, cu căruţa trasă de cai, străbătând mii de kilometri ca să ajungă în statul Kansas, în speranţa unui trai mai bun. După un şir de peripeţii de pomină, familia Ingalls găseşte un petic de pământ lângă un râu şi începe să-şi construiască o căsuţă, fără să ştie, însă, că noul lor colţ de paradis se află în vecinătatea unui sat de indieni, care nu-şi doresc să convieţuiască paşnic cu coloniştii.

@credit foto: imdb.com