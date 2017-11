„IUBIRE SUB VRAJA LUNII”, o poveste fascinantă despre dragoste și putere

Din 29 noiembrie, de luni până vineri, de la ora 17.40, TVR 2 aduce în premieră și în exclusivitate un impresionant serial coreean.

IUBIRE SUB VRAJA LUNII („Moon Lovers – Scarlet Heart: Ryeo”), unul dintre cele mai frumoase și așteptate seriale coreene de către fanii genului, debutează în premieră și în exclusivitate la TVR 2. Din 29 noiembrie, telespectatorii se vor bucura de luni până vineri, de la ora 17.40, de o poveste plină de romantism, mister, dramă, intrigi de palat sau bătălii sângeroase.



Bazat pe romanul chinezesc "Scarlet Heart" (2011), IUBIRE SUB VRAJA LUNII are o distribuție bine aleasă și este cotat cu 8,7 pe IMDB.

Telespectatorii TVR 2 vor fi purtați prin timp, din Coreea zilelor noastre, până în urmă cu o mie de ani, în timpul dinastiei Goryeo.

În secolul 21, o tânără deznădăjduită, care simte că viaţa ei nu mai are niciun rost, contemplă apele învolburate ale unui râu, întrebându-se cum ar fi să cadă într-un somn lung de o mie de ani... Până să-şi revină din visare, fata – Ha Jin - asistă la un accident: un copil alunecă în râu şi, instinctiv, se aruncă în apă să-l salveze. Copilul ajunge teafăr în braţele părinţilor, în timp ce o eclipsă totală de soare întunecă cerul. Ha Jin simte că o forţă misterioasă o trage în adâncul apei, iar când revine la suprafată descoperă că a fost transportată înapoi în timp. Ha Jin se trezește în corpul lui Hae Soo, de 16 ani, dintr-o familie aristocrată. Cu o fire veselă, Ha Jin se împrietenește repede cu câțiva dintre fiii regelui Taejo și, deși știe că nu ar trebui să se implice în intrigile palatului asupra succesiunii la tron, devine un pion în lupta pentru putere.

Tinerii prinţi roiesc în jurul ei şi mulţi şi-ar dori-o de soţie, dar în inima ei se simte irezistibil atrasă atât de periculosul Wang So, războinicul cu mască, al patrulea în şirul moştenitorilor tronului, cât și de cel de-al optulea prinț, Wang Wook.



IUBIRE SUB VRAJA LUNII („Moon Lovers – Scarlet Heart: Ryeo) a fost primit cu entuziasm încă de la premiera din 2016, iar filmările încă nu s-au terminat. Lee Ji-eun, Lee Joon-gi şi Kang Ha-neul, eroii din rolurile principale, se numără printre vedetele cele mai bine cotate din Coreea și au apărut pe coperțile marilor reviste.



Iată câteva lucruri surprinzătoare despre actorii din distribuție:

- Lee Joon-gi, fermecătorul și misteriosul prinț cu mască, Wang So, este unul dintre puținii actori care filmează scene de acțiune fără cascador. Lee Joon-gi are centură neagră Taekwondo și nu este doar atlet, ci și dansator. El a povestit că după succesul său din King and the Clown (2005), filmul său de debut, s-a îmbolnăvit de „star sickness”.

- Kang Ha-neul, care îl interpretează pe cel de-al optulea prinț Wang Wook, are claustrofobie. Actorul, pe care fanii îl numesc "Romeo din Goryeo", s-a simțit atât de rău când s-a urcat în avionul spre Japonia încât a trebuit să ceară pastile de dormit. Kang Ha-neul nu folosește nici metroul, autobuzul sau liftul, atunci când sunt aglomerate, dar îi place să conducă bicicleta.

- Lee Ji-eun, frumoasa actriță care îi dă viață lui Ha Jin, este frustrată din cauza mâinilor sale mici. Ea a mărturisit că acest defect a preocupat-o încă de mică și că încearcă să le țină ridicate în timp ce dansează, pentru că așa par mai mari.



IUBIRE SUB VRAJA LUNII continuă tradiția serialelor coreene la Televiziunea Română. Printre producțiile cele mai îndrăgite de fani, difuzate de TVR 2, s-au numărat “Destinul prinţesei Ok-Nyeo”, „Preţul trădării” sau „Legendele dragonilor”.