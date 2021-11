Irlanda: Planuri pentru un nou format de vot la Finala naţională

Șeful delegației Irlandei ia în considerare noul format de vot pentru finala națională. Votul public ar putea avea doar 33%.

Este țara care se întoarce la o finală națională pentru prima dată din 2015. Și în timp ce selecția Irlandei la Eurovision 2022 va lua din nou forma unei ediţii speciale, The Late Late Show nu va fi neapărat ca înainte. Vorbind într-un episod al podcastului The Euro Trip, șeful delegației Michael Kealy a dezvăluit că ia în considerare modificarea formatului de vot.

Publicul poate avea mai puţin de spus în selecția Irlandei pentru Eurovision 2022.

Cele mai recente emisiuni de selecție din Irlanda au avut o împărțire de 50/50 între voturile publicului și ale juriului. Cu toate acestea, Kealy pare dornic să se îndepărteze de acest lucru, către un format care va avea o împărțire în trei căi - între public, un juriu național și un juriu internațional.

El spune: „Vom avea probabil o combinație între un juriu național, un juriu internațional și publicul care va decide care dintre acele cinci sau șase melodii ne va reprezenta la Torino. Cred că va fi 33% public irlandez, 33% juriu național și 33% juriu internațional. Aceasta este gândirea mea în acest moment, dar asta s-ar putea schimba.”

El dezvăluie, de asemenea, că RTÉ au primit 320 de înscrisi și că data este stabilită provizoriu pentru vineri, 21 ianuarie. Cu toate acestea, el zice despre acest lucru ca "este o propunere, e posibil sa se schimbe”.

Când a fost întrebat de ce televiziunea publică se întoarce la emisiunea de vineri seara, Kealy repetă discursul obișnuit al delegației despre buget: „Trebuie pur și simplu finanțare. Mi-ar plăcea să fac un spectacol în stilul Melfest în care avem șase săptămâni de serii și finale, dar e de finanțare. RTÉ nu este o organizație bogată – noi suntem opusul. Așa că trebuie să fim prudenți cu privire la modul în care facem lucrurile. Am primit mesajul de la fani. Au vrut să aibă un cuvânt de spus în ceea ce făceam, au vrut să vadă o selecție de melodii, au vrut să aibă șansa de a le vota într-o finală. Am explorat posibilitatea de a face o emisiune independentă de la un teatru sau de undeva, dar finanțele pur și simplu nu ne permit. Dacă aș face asta, nu am putea face Dancing With The Stars.”

Special Late Late Eurosong

În formele sale anterioare, selecția națională de la The Late Late Show ne-a oferit printre altele „It’s For You” de Niamh Kavanagh, „Lipstick” și „Waterline” de la Jedward și „Only Love Survives” de Ryan Dolan. Formatul nu a mai fost folosit din 2015, când Molly Sterling a câștigat cu „Playing with Numbers”.

În luna septembrie, vorbind despre revenire, șeful delegației irlandeze pentru Eurovision Michael Kealy a spus:

„Sunt foarte încântat de revenirea unei finale naţionale Eurovision la The Late Late Show și de perspectiva de a oferi publicului un cuvânt de spus în alegerea candidatului nostru pentru Italia.”

„În fiecare an, Eurovision devine mai mare și mai competitiv decât oricând și, având în vedere expunerea enormă și recompensele financiare uriașe pentru câștigător, sper că vom atrage un compozitor și interpret de foarte mare calibru.”

„Artista din acest an, Lesley Roy, a câștigat zeci de mii de fani în toată Europa datorită implicării sale în Eurovision și prezenței sale foarte puternice pe rețelele sociale. În prezent, se află într-un turneu extins în Marea Britanie și Irlanda.”

foto: wiwibloggs