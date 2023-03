„Înapoi la argument”: Marți, scriitoarea Doina Uricariu, în dialog cu H.R. Patapievici | VIDEO

TVR Cultural redifuzează, între 20 și 24 martie, dialogurile lui Horia Roman Patapievici cu Vasile Docea, Doina Uricaru, Alexander Baumgarten, Daniela Zeca și Eugen Munteanu.

Emisiunea „Înapoi la argument” este difuzată la TVR Cultural de luni până vineri, de la ora 11.00.

Luni, 20 martie, TVR Cultural redifuzează dialogul lui Horia Roman Patapievici cu profesorul Vasile Docea, despre viața și personalitatea regelui Carol I. Istoricul a fost invitat la „Înapoi la argument” în 2009.

Vasile Docea este profesor universitar la Universitatea de Vest din Timișoara și director al Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” din Timișoara. El a tradus (din limba germană) și editat „Jurnalul” lui Carol I, cel mai longeviv rege al României (principe din 1866, rege din 1881 până în 1914), care a scris un jurnal timp de aproape 50 de ani.

Primele însemnări ale lui Carol I datează din 1856, iar, din 1861, însemnările din jurnal devin zilnice

„Însemnările zilnice ale lui Carol I cuprind perioada 1856-1914 și se pãstreazã la Arhivele Statului din București, în optsprezece caiete de mărimi diferite. Fiecărui an îi corespund, în medie, aproximativ 60 de pagini. De regulă, un caiet cuprinde însemnări din mai mulți ani consecutivi. Sunt redactate în limba germanã, cu grafia fracturată (gotică) a secolului al XIX-lea. Scrisul este foarte mãrunt, multe cuvinte sunt prescurtate, iar rândurile, înghesuite, acoperã întreaga suprafațã a paginii, fără a lăsa măcar un colț nefolosit, dovadă a caracterului econom al regelui.

Autorul nu urmărește o idee anume, ci redă cu fidelitate fapte din viața zilnică. Aprecierile personale și comentariile, care ar putea da seama mai bine de gândurile regelui, sunt destul de rare, iar atunci când apar se reduc la câteva cuvinte”, arăta Vasile Docea, în introducerea primului „Jurnal” publicat.

Vasile Docea a publicat două volume din „Jurnal” (1881-1887 și 1888-1892), precum și lucrările „Carol I și monarhia constituțională”, „Relații româno-germane timpurii. Încercări și eșecuri în prima jumătate a secolului al XIX-lea” și „Relații româno-germane. Studii istorice”.

Marți, 21 martie, TVR Cultural redifuzează dialogul lui Horia Roman Patapievici cu scriitoarea Doina Uricariu, „despre o Românie care a fost, despre una posibilă și una care cade sub semnul lui «n-a fost să fie»”.

Punctul de plecare al discuției din 2012 a fost cartea de memorialistică „Maxilarul inferior”. Titlul lucrării a fost inspirat de istoria tatălui autoarei, care a fost rănit în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial la Oarba de Mureș și și-a pierdut mare parte din mandibulă.

„Paginile cuprinse sub acest titlu surprinzător pentru o carte de amintiri și convorbiri sunt o provocare a memoriei mele și a celorlalți. Așa cum mari chirurgi au reconstituit maxilarul inferior al tatălui meu printr-o reconstrucție chirurgicală și estetică exemplară, și eu am încercat să refac memoria, istoria și o parte din romanul omului european în secolul XX, trăind liber sau în lagărul socialist. Din sute de povești trăite de mine și de părinții mei, din convorbirile de la Versoix cu Regina Ana, un om și un martor excepțional al veacului. Din teatrul infinit al memoriei ce trece din viață în cărțile bibliotecilor vii pentru a putea trăi într-o singură viață cât mai multe vieți. Numai așa putem privi lumea cu cât mai multe perechi de ochi, de la cei ai furnicii la cei care o scrutează sub microscop, ca s-o vindece. De la privirea broaștei, din mâluri, la aceea a vulturului, în înălțimi, râvnită de filosof”, explica Doina Uricariu.

Doina Uricariu (n.1950) a fost directoarea Institutului Cultural Român (ICR) de la New York între 2012 și 2015. După 1990, a fost președinta grupului editorial Du Style/ Universalia Group. A început să publice versuri din 1976, primind numeroase premii ale Uniunii Scriitorilor, în România și Republica Moldova. A publicat și studii de critică literară, iar lucrarea de doctorat a fost „Nichita Stănescu. Lirismul paradoxal”. Este membră a PEN Club și a Uniunii Scriitorilor din România. A fost decorată de Administrația Prezidențială în 2000 cu Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler.

Miercuri, 22 martie, TVR Cultural difuzează discuția lui Horia Roman Patapievici cu Alexander Baumgarten, despre relația dintre cultura română și cultura Evului Mediu. Dialogul a fost înregistrat în anul 2012.

Alexander Baumgarten este conferenţiar universitar şi director al Departamentului de Filozofie Premodernă şi Românească al Universităţii „Babeş-Bolyai“ din Cluj. Puteți citi mai multe despre opera sa aici.

Conduce câteva colecţii dedicate filozofiei antice şi medievale ale unor prestigioase edituri din România, unde a publicat peste zece volume de ediţii bilingve comentate.

Joi, 23 martie, TVR Cultural redifuzează o ediție „Înapoi la argument” din 2010, în care invitata lui H.R. Patapievici a fost Daniela Zeca Buzura, gazda emisiunii „Mic dejun cu un campion”.

Prozatoare, eseistă, critic literar și realizatoare de emisiuni radio și TV, Daniela Zeca Buzura este doctor în Litere și doctor în Științele Comunicării, la Universitatea din București. Este membră a Uniunii Scriitorilor din România.

A publicat o trilogie orientală de best-sellere, care cuprinde romanele „Istoria romanţată a unui safari”, „Demonii vântului”, „Omar cel Orb”. În 2011, a apărut şi volumul „Zece zile sub văl”.

Vineri, 24 martie, TVR Cultural redifuzează dialogul lui H.R. Patapievici cu profesorul Eugen Munteanu, filolog, lingvist, traducător și eseist român, recunoscut pentru lucrările sale de studiu al Bibliei și filosofie a limbajului.

Între temele de discuție: cum a apărut limba română și ce a stat la formarea ei, care este tradiția culturală a românilor sau cine a făcut prima traducere a Bibliei din latină.

Eugen Munteanu este profesor de lingvistică generală și filologie la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Director al Școlii Doctorale de Studii Filologice a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2005-2009), director al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” din Iași (2009-2013), președinte fondator al Asociației de Filologie și Hermeneutică Biblică din România (din 2009), editor-fondator al revistei „Biblicum Jassyense” (din 2010), Eugen Munteanu a întemeiat în anul 2009, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Centrul de Studii Biblico-Filologice „Monumenta linguae Dacoromanorum”.