În culisele ID-urilor TVR 2

Raluca Arvat, Stela Popa, Teodora Antonescu, Monica Roșu și Iulia Zgripcea au povestit cum au devenit eroinele unui adevărat film de acțiune, turnat pe Calea Victoriei.

Octombrie a început la TVR 2 cu o nouă grilă, emisiuni în premieră, iar postul s-a îmbracat în haine noi, mai colorate și mai îndrăznețe. Cele mai cunoscute și îndrăgite vedete ale televiziunii publice ni s-au dezvăluit în PROMO-uri așa cum nu le-am mai văzut, iar telespectatorii au deveni parte a unui adevărat film de acțiune, cu personaje coborâte parcă din anii ‘70. Pentru ID-uri, Raluca Arvat, Stela Popa, Teodora Antonescu, Monica Roșu și Iulia Zgripcea, vedetele TVR2, au filmat doar o zi. Dar spun că au atâtea întâmplări vesele din culise, încât își vor aminti de ele cu drag mult timp de acum înainte.



„Am mers cu stilista noastră, Rodica Puca, să ne alegem hainele. A fost dificil, pentru că doream să reprezinte anii ’70 și să ni se potrivească. Cred că am stat vreo trei ore la probe, dar le-am găsit! A doua zi era programată filmarea. Ne-am întâlnit la ora 7.00, pe Calea Victoriei, ca să ne pregătim și să ne asortăm. Am probat accesorii, bijuterii, iar după vreo două ore eram gata de filmare”, a povestit Teodora Antonescu.



Vedetele știrilor TVR 2 au atras în jurul lor mulți curioși, iar turiștii se opreau să le facă poze. „Toți ne întrebau ce filmăm. Auzeam în jurul meu engleză, francează, spaniolă… A fost o experiență inedită. M-am simțit ca la Hollywood!”, a adăugat Teodora.

În pauzele de la filmări, Raluca Arvat a răspuns turiștilor la întrebările despre Bucureștiul vechi și a avut parte de o surpriză. „La un moment dat, câțiva italieni ne-au întrebat ce se filmează. Unul dintre ei s-a interesat dacă este vorba de partea a doua a producției „La grande bellezza”, pentru că vedea multe „bellissima ragazza” – fete frumoase n.r.). Apoi ne-au rugat să facem poze cu ei, ca să aibă amintire din București, și și-au continuat plimbarea, iar noi filmarea”, a spus prezentatoarea Telejurnalului TVR 2.

O imagine inedită a fost și marea campioană Monica Roșu. Monica aduce zilnic știrile din sport la Telejurnalul TVR 2 și își provoacă fanii să o descopere în PROMO . „Am fost cea mai deghizată dintre fete. Am avut o eșarfă pe cap și ochelari mari de soare și m-am simțit ca într-un film de acțiune. Chiar le spuneam colegelor că îmi lipsește acel Fiat 500 Cabrio, ca al Sofiei Loren, iar vântul să-mi fluture eșarfa în spate. Să vedem cine mă recunoaște”, a adăugat ea.



„Mi s-a părut foarte interesant că eram îmbrăcate toate în galben, taxiul era tot galben, așa că atrăgeam toate privirile pe Calea Victoriei”, intervine Iulia Zgripcea, prezentatoarea emisiunii „E vremea ta”. „Am avut o zi de filmare, de dimineața până seara, iar între noi s-a legat o prietenie mai strânsă. Ne-am ajutat una pe alta, am făcut schimb de accesorii și chiar am mers să mâncăm împreună. Era un restaurant lângă noi, unde se coceau vinete. Mirosea atât de frumos, că nu am putut rezista. Bineînțeles, îmbrăcate elegant, am fost o atracție pentru toți cei de acolo. Pentru mine a fost o bună ocazie să-mi cunosc mai bine colegele și mi-aș dori să mai ieșim împreună”, a adăugat Iulia.



Imaginile ID-urilor TVR2 nu au trecut neobservate de partenerii vedetelor. Teodora Antonescu a mărturisit că iubitul său îi pregătește o „evadare” tocmai în Statele Unite: „ Mi-a spus că, în mod clar următoarea excursie va fi la New York, pentru a merge împreună cu taxiul galben…”, a spus, râzând, prezentatoarea Telejurnalului de la ora 13.00.