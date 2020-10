Filmul de artă de la TVR 2 vă aduce un Almodóvar de Oscar

Duminică, 11 octombrie, de la ora 22:10, la TVR 2 și online pe TVR+, filmul de artă pe care vi-l propunem este „Totul despre mama mea", în regia lui Pedro Almodóvar.

Această dramă regizată de Almodóvar - Todo sobre mi madre – Spania, Franţa, 1999 – a primit numeroase premii la competiții cinematografice:

* Premiile Oscar, Globul de Aur, BAFTA şi César pentru cel mai bun film străin

* Premiul de regie şi premiul Juriului Ecumenic – Festivalul de Film de la Cannes

* Premiile Academiei Europene de Film pentru cel mai bun film şi cea mai bună actriţă (Cecilia Roth)

* Șapte premii Goya

„Este vorba despre dragostea de viață, mai presus de orice…Viața m-a învățat să prețuiesc bucuria de a trăi, la fel și personajul meu, Manuela. Mai ales că, la puțin timp după ce am făcut acest film, fiul meu Martin a apărut în viața mea”. (Cecilia Roth în 2012, pe bafta.org, despre rolul din Totul despre mama mea)

În distribuție le întâlnim pe Cecilia Roth, Marisa Paredes, Penélope Cruz, Antonia San Juan.

Ce poveste ne spune Almodóvar aici ?

Când fiul său, adolescentul Esteban, moare într-un accident de maşină chiar de ziua lui, Manuela află din jurnalul lui că cea mai mare dorinţă a sa fusese să-şi cunoască tatăl. Femeia pleacă la Barcelona, în căutarea bărbatului de care se despărțise, să-i spună că ultimele cuvinte ale băiatului i-au fost adresate lui. Tatăl lui Esteban, un transsexual care acum se numește Lola, descoperă astfel că a avut un fiu…

Pedro Almodóvar are o carieră cinematografică de peste 40 de ani, timp în care a fost şi scenarist al filmelor regizate de el.

Anul 1997 marchează întâlnirea dintre Penélope Cruz şi regizorul Pedro Almodóvar. „Carne trémula” este prima lor colaborare pe marele ecran.

„Todo sobre mi madre” îi aduce lui Almodóvar peste 50 de premii.

Publicaţia „The Guardian” nota, în august 2009, că Almodóvar a transformat-o pe Cruz într-o zeiţă a ecranului. Iar ea, într-un interviu din aceeaşi publicaţie, spunea că el „i-a schimbat felul în care ea vede lumea”.

Penélope Cruz recunoaşte că la vârsta de 14 ani, când a văzut la cinematograf „Tie Me Up, Tie Me Down” (Átame!), film regizat de Almodóvar, a simţit că vrea să devină actriţă, chiar dacă i se părea că va fi „precum mersul pe Lună, ceva aproape imposibil, pentru cineva care venea din mediul din care provenea ea, unde nimeni nu avusese de-a face cu arta”.

Pedro Almodóvar consideră că actriţa care i-a devenit muză declarată este cea pe care el „a salvat-o de Hollywood".

Credit foto: imdb.com

***

