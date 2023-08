„Cyrano, mon amour”, filmul dedicat celebrei piese „Cyrano de Bergerac”, în 13 august, la TVR Cultural

Între 7 și 13 august, TVR Cultural le aduce telespectatorilor drama „Jocul vieții și al morții” (1989), filmul românesc „Dosarul 631” (2022) și pelicula „Cyrano, mon amour” (2018), dedicat piesei care îl imortalizează pe Cyrano de Bergerac.

Luni, 7 august, de la ora 22.00, TVR Cultural difuzează drama „Jocul vieții și al morții” („La soule”, 1989), în regia lui Michel Sibra, cu Richard Bohringer, Christophe Malavoy și Marianne Basler. Michel Sibra, scenarist, regizor și scriitor, a fost nominalizat pentru acest film la Premiile César, pentru cel mai bun film de debut.

Titlul filmului, „La soule”, se referă la un sport sângeros, care era extrem de popular în Franța încă din Evul Mediu, asemănător rugby-ului, în urma căruia participanții ajungeau deseori să-și rupă membrele sau chiar să-și piardă viața.

Un fost ofițer din armata lui Napoleon vrea să se răzbune pe un soldat care l-a trădat, dându-l pe mâna englezilor, printr-un meci de „soule”. În urmă cu doi ani, în 1813, armata lui Napoleon, învinsă în Spania, fusese nevoită să se retragă. Acum, locotenentul Pierre Cursey (Cristophe Malavoy) îl caută pe dezertorul Lemercier (Richard Bohringer) pentru dreptate. Cei doi se vor înfrunta într-un sătuc din Dordogne.

Joi, 10 august, de la ora 22.00, TVR Cultural transmite filmul românesc „Dosarul 631” (2022), în regia lui Marius Th. Barna, după un scenariu de Bogdan Ficeac.

În rolurile principale: Iosif Paştina, Marius Florea Vizante, Dorel Vişan, Diana Cavallioti.

Inspirat dintr-un fapt real, filmul prezintă investigația jurnalistică a unui reporter tv (Dinu, Iosif Paștina) pentru presupusele ,,închisori zburătoare”, americane din România. Printr-un concurs de împrejurări, urmărind un misterios DOSAR 631, Dinu, descoperă o scurgere de informații dintr-o bază NATO din România. Evenimentul de presă agită, provoacă, tentează diferite medii de presă, politicieni de vârf, servicii, atât interne, cât și externe, provocând drame atât hilare, cât și absurde, într-o comedie neagră, potrivit sinopsisului publicat pe site-ul Aarc.ro.

Duminică, 13 august, TVR Cultural difuzează filmul „Cyrano, mon amour” (Franța, 2018), regizat de Alexis Michalik, cu Thomas Soliveres, Olivier Gourmet și Mathilde Seignier în rolurile principale.

Filmul spune povestea celebrei piese „Cyrano de Bergerac”, de Edmond Rostand, despre nobilul Cyrano de Bergerac, cunoscut pentru aventurile și nasul său mare.

Paris, decembrie 1897. Edmond Rostand (Thomas Solivérès) nu a împlinit nici 30 de ani, dar are deja doi copii și multe griji. Nu a mai scris nimic de doi ani. Din disperare, îi propune celebrului actor Constant Coquelin (Olivier Gourmet) o nouă piesă, o comedie în versuri pentru sărbători. Are o singură problemă: de fapt, nu a scris piesa. Ignorând toanele actrițelor, doleanțele producătorilor, gelozia soției, poveștile celui mai bun prieten și lipsa de entuziasm a tuturor celor din jurul său, Edmond trebuie să se concentreze și să scrie. Până acum, nu are decât titlul: „Cyrano de Bergerac”, arată sinopsisul, publicat de Rotten Tomatoes.

Norocul lui Rostand se schimbă atunci când o cunoaște pe actrița Marie Legault (Mathilde Seigner), fiind inspirat de dragostea pentru ea. Totuși, este îngrijorat că piesa lui poate nu va fi suficient de bună încât să fie jucată și că nu i se va recunoaște niciodată talentul, dar se și teme de consecințele iubirii sale pentru Marie, întrucât actrița este căsătorită cu un om bogat și influent.

