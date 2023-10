O parabolă poloneză despre credință și izbăvire: „Corpus Christi”, luni seară, la TVR Cultural | VIDEO

Între 23 și 29 octombrie, TVR Cultural îi invită pe telespectatori să urmărească dramele „Corpus Christi” (Polonia, 2019), „Ivana cea Groaznică” (România-Serbia, 2019) și „Noaptea”. Sâmbătă dimineață, TVR Cultural difuzează „Galax, omul-păpușă”, o peliculă semnată de Ion Popescu- Gopo.

Luni, 23 octombrie, de la ora 22.00, TVR Cultural difuzează drama „Corpus Christi” („Boże Ciało”, Polonia, 2019), nominalizat la Oscar pentru cel mai bun film străin în anul 2019 și premiat la Festivalul de Film de la Veneția.

Regia peliculei este semnată de Jan Komasa, iar în rolurile principale sunt Bartosz Bielenia (Daniel), Eliza Rycembel (Eliza), Aleksandra Konieczna (Lidia), Tomaz Zietek (Pinscher). Trailer-ul filmului, aici.

După ce a petrecut mai mulți ani după gratii, ispășind o faptă violentă, Daniel, un tânăr de 20 de ani, iese din închisoare și este trimis într-un sat îndepărtat, unde ar fi trebuit să lucreze ca muncitor. Devenind credincios în timpul detenției, Daniel și-ar fi dorit să devină preot, însă la seminar nu a fost primit, din cauza cazierului. Odată ajuns în sat, o încurcătură, urmată de o minciună, îl fac să devină noul preot.

MUBI laudă producția și interpretarea actorului principal, Bartosz Bielenia, notând că este „o poveste uimitoare despre credință și izbăvire”. The Guardian scrie despre film că „impresionează, are și accente amuzante, este o parabolă în esență poloneză, dar este descifrabilă și în alte culturi”.

Joi, 26 octombrie, de la ora 22.00, TVR Cultural difuzează drama româno-sârbă „Ivana cea groaznică” din 2019, în regia Ivanei Mladenović. Trailer-ul filmului, aici.

Cu: Ivana Mladenović, Luka Gramić, Gordana Mladenović, Miodrag Mladenović, Kosta Mladenović, Zivka Sorejević, Andrei Dinescu, Anca Pop.

Filmul spune povestea actriței sârbe Ivana, care lucrează și trăiește în România, dar, după o serie de probleme de sănătate, decide să-și petreacă vara pe malul celălalt al Dunării, în Kladovo, orășelul natal, înconjurată de familie.

Primarul îi propune să fie imaginea celui mai important eveniment local - Festivalul de muzică „Podul Prieteniei” - și, deși nu foarte convinsă, Ivana acceptă. Odată cu sosirea excentricilor săi prieteni de la București și pe măsură ce bârfele legate de povestea sa de dragoste cu un băiat mult mai tânăr se împrăștie în oraș, Ivana ajunge în pragul unei căderi nervoase.

„Ivana trăiește pe pod: e și româncă, e și sârboaică. Asta cred că e ceva ce ni se întâmplă tuturor care plecăm de acasă, indiferent ce nație suntem”, explica regizoarea, la TVR.

„Ivana cea groaznică” a primit 12 nominalizări la Premiile Gopo, Premiul Special al Juriului „Filmmakers of the Present: Ciné+”, la Festivalul Internațional de Film de la Locarno (2019) și Golden Pram for Best Feauture Film, la Festivalul de Film de la Zagreb (2019).

Urmăriți mai jos un interviu acordat de Ivana Mladenovic realizatoarei Mirela Nagâț, pentru emisiunea „Cooltura”, în 2020:

Sâmbătă, 28 octombrie, TVR Cultural difuzează filmul „Galax, omul-păpușă”, în regia lui Ion Popescu-Gopo (1983). În rolurile principale: George Constantin, Mariana Cabanov, Mircea Daneliuc, Florin Piersic, Stela Popescu.

Universitatea Politehnică București derulează un proiect în cadrul căruia construiește un robot, botezat „Galax”. Lucrurile vor lua însă o turnură neaşteptată după ce conducerea Universităţii va decide dezmembrarea lui Galax, considerând că se cheltuiesc prea mulţi bani pentru o jucărie, chiar dacă e vorba despre una vorbitoare şi dotată cu inteligenţă artificială, potrivit sinopsisului.

„Într-un ceas mare al inspirației sale, sensibil la ceea ce se numeşte „aerul timpului”, Gopo alege pentru robotul său un chip de mască sumeriană, vechi lăcaş al împăcării tuturor tristeților. Precum în plină literatură modernă, ce te ispiteşte mereu cu întrebarea „cine şi în numele cui vorbeşti?”, cineastul, cel ascuns tot timpul în spatele lui Galax, „vorbeşte” despre frumosul risc de a fi om; riscul de a trece nebăgat în seamă cu sentimentele tale cu tot, riscul de a suferi pe termen neprecizat, de a irosi cele mai măiestre cuvinte fără beneficiu imediat. Altfel spus, riscul de a spera”, nota, într-o cronică din 1984, Magda Mihăilescu, potrivit Aarc.ro.

Urmăriți un promo al filmului, publicat de TVR în 2015:

Duminică, 29 octombrie, de la ora 20.00, TVR Cultural difuzează drama „Noaptea” („La Notte”, Italia, 1961), în regia lui Michelangelo Antonioni, cu o distribuție de excepție: Jeanne Moreau, Marcello Mastroianni, Monica Vitti. Trailer-ul, aici.

Filmul a fost răsplătit cu Ursul de Aur, în cadrul Festivalului de Film de la Berlin (1961), și Premiul Premiul David di Donatello, pentru cel mai bun regizor.

În Milano, Lidia (Jeanne Moreau) face o criză, în timpul unei petreceri date în onoarea soțului ei, Giovanni (Marcello Mastroianni), care tocmai terminase de scris un roman. Năucită de vestea că prietenul ei, Tommaso (Bernhard Wicki), are o boală incurabilă, Lidia începe să rătăcească pe străzi, gândindu-se la mariajul ei. Între timp, Giovanni încearcă să o seducă pe inocenta Valentina (Monica Vitti), notează MUBI.

„Ca și în „Aventura”, nu atât situațiile, cât sentimentele, îndoielile și stările dau substanță filmului. Domnul Antonioni le-a dezvoltat cu o îndemânare extraordinară, subtilă și incredibil de intuitivă”, nota, în 1962, Bosley Crowther, în The New York Times.

„Noaptea” este cel de-al doilea film din „trilogia existenţială” a lui Antonioni, începută cu „Aventura” (1960) și încheiată cu „Eclipsa” (1962).

