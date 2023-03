Filme de excepţie în săptămâna Oscarurilor, la TVR

Actorii celebri şi poveștile cu impact vor face deliciul serilor de primăvară şi aduc mai multe motive să regăsim confortul locuinţei, urmărind filmele pe care Televiziunea Română le-a pregătit în săptămâna 13-19 martie.

Este locul perfect pentru destindere, pentru acțiunea care depășește imaginația, pentru poveștile care au puterea să schimbe vieți și destine. Iată trei recomandări de filme aclamate de critici, producții care se regăsesc cu siguranţă în lista celor ce trebuie vizionate cel puțin o dată-n viață:

TVR Cultural difuzează joi, 16 martie, de la ora 22:00 drama „Reconstituirea” (România, 1968), în regia lui Lucian Pintilie, desemnată în 2008 de Asociația Criticilor de Film drept „cel mai bun film românesc din toate timpurile”. Cu George Constantin, George Mihăiţă, Vladimir Găitan în rolurile principale, filmul este realizat după nuvela omonimă a lui Horia Pătraşcu, pornind de la un fapt real petrecut în anii '50 pe malul Timişului. Vuică şi Ripu, doi elevi de la "seral", și-au sărbătorit absolvirea printr-o beție de pomină, după care s-au încăierat și au spart capul ospătarului care încerca să-i despartă, dărâmând și un șopron. Dacă s-ar da curs plângerii, tinerii ar risca doi-trei ani de închisoare. Procurorul preferă o altă pedeapsă: vinovaţii vor reconstitui evenimentele, într-un film educativ, pentru ca publicul să tragă învățăturile necesare. În loc de asta, "publicul" prezent la reconstituire va fi martorul unui tragic şi stupid accident.

Sâmbătă, 18 martie, de la ora 21.00, telespectatorii TVR 1 pot urmări una dintre cele mai apreciate producţii cinematografice: „O fată de milioane” (MILLION DOLLAR BABY – SUA, 2005), în regia lui Clint Eastwood. 4 premii Oscar – pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor, cea mai bună interpretare feminină, cel mai bun rol masculin secundar; 2 premii Globul de Aur – pentru regie şi rol principal feminin şi Premiul Cesar pentru cel mai bun film străin se regăsesc în palmaresul dramei cu Hilary Swank, Clint Eastwood şi Morgan Freeman în rolurile principale.

Maggie Fitzgerald are 31 de ani, este chelneriţă, dar vrea să fie campioană de box. Ca să-i demonstreze antrenorului Frankie Dunn că e demnă să-i fie discipol, Maggie trece prin antrenamente dure, are ambiţie cu carul, voinţă de fier şi talent. Urcă de la meciuri de amatori la turnee de profesionişti şi are şansa unui meci la care toţi boxerii visează: o luptă pentru titlul mondial. Dar visurile măreţe se transformă uneori în mari tragedii...

Povestea pactului faustian, prin care poţi rămâne pentru totdeauna tânăr şi frumos din romanul lui Oscar Wilde, „Portretul lui Dorian Gray”, a inspirat mai multe producţii cinematografice şi stă la baza dramei în regia lui Oliver Parker. Filmul de artă, difuzat duminică, 19 martie, de la ora 22:00, la TVR 2, "Dorian Gray", are o distribuţie de excepţie: Ben Barnes, Colin Firth, Rebecca Hall, Fiona Shaw şi Ben Chaplin în rolurile principale.

Sosit în Londra victoriană după ce a primit o moştenire, tânărul şi naivul Dorian Gray este ademenit de aristocratul Henry Wotton în înalta societate şi face cunoştinţă cu plăcerile hedoniste ale vieții. Impresionat de aspectul fizic al tânărului, pictorul Basil Hallward îi face un portret fidel, care surprinde frumusețea proaspătă a lui Dorian. Sedus de propria sa imagine reflectată în tablou, Dorian Gray afirmă în fața prietenilor lui că și-ar vinde și sufletul pentru a putea rămâne toată viața frumos și tânăr ca în acel portret. Numai că, pe măsură ce tânărul se implică în aventuri scandaloase, portretul începe să îmbătrânească și să se transforme, dezvăluind urâțenia sufletului său, deşi chipul din oglindă îi rămâne la fel de proaspăt și de atrăgător.