Festivalul Naţional de Folclor „Strugurele de Aur - 2018”

În Anul Centenarului, ne-am reunit la Alba Iulia, între 6-8 septembrie, la Festivalul ”Strugurele de Aur”. Transmisiunile în direct au putut fi urmărite la TVR1, TVR3 și TVR Internațional.

În fiecare an, în luminile toamnei, la Alba Iulia şi Jidvei s-a desfășurat Festivalul Naţional de Folclor - Strugurele de Aur care, anul acesta, a ajuns la cea de-a XVIII-a ediţie.

Un festival realizat de SC Jidvei SRL, în co-producţie cu Televiziunea Română, având ca partener principal Consiliul Judeţean Alba cu sprijinul Centrului de Cultură „Augustin Bena” din Alba Iulia.

An de an, festivalul are ca scop promovarea interpreţilor tineri, solişti vocali şi instrumentişti, precum şi păstrarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural material şi imaterial dorinţă reflectată în preocuparea concurenţilor de a prezenta un repertoriu reprezentativ pentru zona folclorică pe care o reprezintă, fie din fondul de aur al folclorului românesc, creaţii mai noi şi mai vechi, fie creaţii dedicate viţei de vie şi vinului.

Totodată, prin acest festival concurs se urmăreşte aducerea în actualitate a producţiilor folclorice din repertoriul marilor interpreţi, ca un gest de recunoştinţă pentru cei care nu mai sunt.

Ţinuta vestimentară, costumele tradiţionale pe care le poartă toţi participanţii reprezintă un act de cunoaştere, în primul rând, dar şi de preţuire pentru această valoare inestimabilă a românilor. Costumul tradiţional pe care îl poartă fiecare concurent contribuie la evaluarea întregii sale prestaţii artistice.

Festivalul Naţional Strugurele de Aur se desfășoară în partea de concurs, Gala laureaţilor şi partea de recitaluri.

Anul acesta, Festivalul Naţional Strugurele de Aur s-a desfășurat după următorul program:

- 6 şi 7 septembrie, între orele 19.00 - 21.30 - Concursul cu transmisiune directă pe TVR 3, simultan pe TVR Internaţional şi TVR Moldova;

- 8 septembrie, între orele 19.00 - 20.45 - transmisiune directă pe TVR 3, simultan pe TVR Internaţional şi TVR Moldova;

- 8 septembrie, între orele 21.00 - 23.00, transmisiune directă pe TVR 1, ediţii speciale Tezaur folcloric, cu mari interpreti în recital şi laureaţi ai festivalului.

Ediţia de anul acesta a marcat Anul Centenarului României printr-o secțiune nouă în concurs şi anume aceea de a fi prezentate creaţii folclorice cu temă istorică sau conţinut legat de evenimentele istorice ale României.

De asemenea, ca noutate, anul acesta au participat interpreți din zone locuite de românii din afara granițelor ţării, aducând cu ei cântece româneşti păstrate în decursul anilor de români, în spatiul ţărilor vecine.

În partea de recitaluri a fiecărei seri, au fost prezente mari nume ale folclorului românesc, iar în 8 septembrie, seara Galei Laureaților, a fost prezentă Orchestra de Muzică populară din Novi Sad, dirijor Roman Bugar care a interpretat momente muzicale ce se înscriu în preocuparea pentru artă, muzică şi interacţiune culturală.

***

Emoţia actualei ediţii ne-a fost transmisă şi de interpreți care provin din comunități istorice de români: Serbia, Bulgaria, Republica Moldova și Kazahstan.

Recitalurile de excepţie au fost susţinute de mari interpreţi ai folclorului românesc: Sava Negrean Brudaşcu, Nicolae Furdui Iancu, cu participarea extraordinară a Ansamblului şi Orchestrei Jidvei România, dirijori - maestrul Stelian Stoica și tânărul dirijor Alexandru Pal.

Prezentatorii serilor de concurs și ai Galei Laureaţilor au fost Alina Vigoniuc şi Cezar Firu, iar recitalurile de folclor difuzate în emisiunea Tezaur folcloric au fost prezentate de Gheorghiţa Nicolae.

Jurnalişti tv: Roxana Pletea Popuşoi si Carmen Vrabete

Producător: Gheorghiţa Nicolae