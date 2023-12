Exclusiv „Reţeaua de Idoli”. Povestea familiei Bodnariu - 7 ani de la momentul care a zguduit opinia publică

„Ce mi-am reproșat cel mai mult e că aș fi putut petrece mai mult timp cu copiii, dacă puneam altfel prioritățile, în raport cu tot felul de activități, cum ar fi construcția casei, repararea mașinilor...” , spune Marius Bodnariu la "Reţeaua de Idoli" în ediţia de luni, 18 decembrie, de la ora 21:00, la TVR 2.

Realizatoarea Irina Păcurariu a pregătit telespectatorilor TVR 2 o ediţie specială a emisiunii „Reţeaua de Idoli” luni, 18 decembrie, de la ora 21:00. După 7 ani de la momentul care i-a făcut cunoscuţi la nivel mondial, familia Marius şi Ruth Bodnariu, pentru care zeci de mii de oameni au ieșit în stradă în toată lumea, aduce în prezent povestea lor de viaţă.

„Un român și o norvegiancă, Marius și Ruth Bodnariu își creșteau copiii într-o casă generoasă de lemn pe marginea unui fiord aflat la peste 500 de km de Oslo. Într-o zi înghețată din decembrie 2015, cele 2 fete și cei 2 băieți ai familiei nu au mai revenit de la școală. Mai mult decât atât, serviciul de protecție socială norvegian a trimis pe cineva să ia și bebelușul familiei, care, abia născut, era în perioada în care se acomoda cu lumea. Copiii au fost distribuiți la familii maternale, în localități diferite și părinților nu li s-a permis să-i vadă decât foarte rar. Bebeluşul a fost singurul pe care l-au putut vizita și mamei i s-a permis ca, o dată la câteva zile să-l alăpteze. Și el, la fel ca și ceilalți copii, a fost dus într-un alt oraș, la zeci de km distanță de părinți”, spune Irina Păcurariu.

Cazul Bodnariu a fost dezbătut la nivel mondial. Cei cinci copii ai familiei Marius și Ruth Bodnariu au fost preluați pe 16 noiembrie 2015 în custodia statului norvegian, de către Serviciul de protecție a copilului din Norvegia, Barnevernet, după ce părinții acestora au fost acuzați de abuzuri asupra copiilor lor. Acuzația s-a dovedit a fi nefondată.

În acel moment, familia Bodnariu locuia în Norvegia de peste zece ani, în satul Redal din comuna Naustdal. Marius Bodnariu lucra la primărie ca IT-ist și era responsabil al comitetului de părinți atât la școală, cât și la grădiniță. Mama copiilor era asistentă medicală de specialitate pediatrică la spitalul din orașul Førde și lucrase inclusiv în cadrul unui serviciu de asistență pentru copii care au fost luați în custodie de la familiile lor.

„A fost o experiență din care am învățat foarte multe și nu dorim la nimeni. Sperăm că a fost de ajutor cuiva, mai mult decât nouă. Întradevăr, mai multe lucruri s-au mai îmbunătățit după cazul nostru și asta, într-un fel, mai justifică trauma. În Norvegia au fost multe astfel de cazuri, care au durat ani de zile sau în care copiii chiar nu au mai venit înapoi în familii. După ce am luat copiii înapoi, am colaborat cu mai mulți psihologi. Am ținut legătura cu ei, pentru că erau interesați de cum se manifestă copiii și cum au trecut prin întreaga experiență. Au spus că foarte puține cazuri se soluționează favorabil familiei. Presiunea era foarte mare, dar ni se spunea că acesta este sistemul în Norvegia, astea sunt legile și că trebuia să știm mai bine”, povesteşte Marius Bodnariu.

Totul pornise de la o replică spusă în glumă de una dintre fetițele mai mari în autobuzul scolii. Cazul a determinat proteste la nivel global împotriva Norvegiei. Soţii Bodnariu şi-au recuperat în 3 iunie 2016 toţi cei cinci copii, bebelușul după 4 luni, ceilalți după mai bine de 7 luni. Familia a ales apoi să își vadă de viață discret, iar la scurt timp după întoarcerea micuţilor în familie, Marius şi Ruth Bodnariu au venit în România şi nu au mai plecat.

“Unde au ajuns, ce au mai trăit? Cum poți merge mai departe după un astfel de moment? Cât de afectați au fost copiii și relația părinților cu ei? I-am cunoscut în ianuarie 2016, când i-am găsit în casa lor goală de copii de pe marginea unui fiord norvegian, la puțin timp după ce începuseră lupa pentru a-i recupera pe cei mici. În acel moment erau aproape “idoli” pentru mulțimi de oameni care îi creditaseră cu încredere și îi susțineau. Faptul că au acceptat să ne primească astăzi din nou în familia lor, deși foarte mulți ani au refuzat orice prezență în presă, este unul dintre momentele pe care merită să faci acestă profesie. M-am bucurat nespus să îi revăd și sper că la fel vor simți și oamenii care i-au investit cu atât de multă simpatie și le-au dat atunci curaj, susținere fără care probabil destinul acestei familii ar fi fost complet altul”, spune realizatoarea Irina Păcurariu, în edița „Reţeaua de Idoli” de luni, 18 decembrie, de la ora 21:00.

Familia Bodnariu s-a stabilit în zona Brașovului, loc în care, inițial, nu cunoșteau pe nimeni. Și-au construit o casă și spun că toată România este frumoasă și le-a fost greu să aleagă un loc unde să rămână. În această zonă sunt înconjurați de munți, ceea ce seamănă într-un fel cu Norvegia. Mai mult, familia are doi noi membri.

"Irina Păcurariu: Unde credeți că ați greșit?

Soții Bodnariu: Sunt mai multe lucruri care... Știm că toți părinții pot să fie mai buni. Fiecare om are posibilitatea să fie mai bun. A fi un părinte bun nu e un status, e o dinamică, un proces. Îmi dau seama că mai avem de învățat. Ce ne reproșăm... bineînțeles sunt mai multe lucruri, multe conflicte care s-ar fi putut rezolva altfel. Ce mi-am reproșat cel mai mult e că aș fi putut petrece mai mult timp cu copiii, dacă puneam altfel prioritățile, în raport cu tot felul de activități, cum ar fi construcția casei, repararea mașinilor. Bineînțeles că asta ar fi fost de dorit, puteam să prioritizez mai bine.

Irina Păcurariu: De ce ați plecat din Norvegia?

Ruth Bodnariu: M-am gândit de când am primit copiii că nu mai pot să stau cu îngrijorare și frică. Dacă vor veni din nou... Poate vor căuta greșeli. Nu am vrut să dau copiii voluntar, așa că era posibil să stea cu ochii pe noi, ne vor supraveghea prin grădiniță, prin școală, dentist sau doctor, oriunde mergi cu copiii în public, așa că aș fi fost stresată...

Irina Păcurariu: Marius, la tine cred că a fost un pic mai complicat...

Marius Bodnariu: Am și primit confirmări, după ce am plecat, că dacă ar fi știut de planul nostru, nu plecam. Găseau metode să ne țină, ar fi pus piedici. Asta au și arătat. După ce au venit copiii, au luat o măsură, o impunere de ajutor și lucruri care nu-și aveau rostul, nu erau nici legale, iar noi le-am contestat".