Documentare fascinante, oameni excepţionali şi poveşti emoţionante, de Crăciun la TVR INFO

Docudrama „Viața la Palatul Buckingham”, în premieră la TVR INFO; documentare despre împărăteasa Sissi, Crăciunul la New York sau magia acestei sărbători la Veneţia, ediţii de sărbătoare „Brilliant” şi „Poveşti de Crăciun” regăsim în grila de Crăciun a TVR INFO.

Programe de sărbătoare a pregătit şi postul de ştiri al Televiziunii Române. Pe lângă emisiunile informative ale postului care ne aduc ultimele noutăţi din ţară şi din lume, la TVR INFO urmărim documentare fascinante din şi despre lumea noastră la fel de surprinzătoare, spunem „Poveşti de Crăciun” şi cunoaştem oameni cu totul excepţionali în ediţii speciale „Brilliant”.

Cum ne-a obişnuit, jurnalista Loredana Negrilă ne propune, la interviurile „Brilliant”, inițiative şi portrete ale unor români din domenii cât mai variate: IT, medicină, sport, turism, agricultură organică, ecologie, comerț online, învățământ la distanță, asistență socială, asistență pentru problemele diasporei românești, voluntariat, arte (teatru, muzică, dans, artă, film, literatură), al căror unic numitor comun este curajul de a fi tu însuți, de a-ți prețui visurile și de a le pune în practică, spre binele tău și al societății. De Sărbătoarea Crăciunului, în ediţiile speciale „Brilliant”, îi descoperim într-o lumină caldă şi atmfosferă primitoare, pe părintele Protosinghel Arsenie Irimiea, Starețul Schitului Darvari din București, pe „privighetoarea cântecului bucovinean”, Sofia Vicoveanca, dar şi pe campioana olimpică și multipla campioană mondială la gimnastică, Andreea Răducan. Urmărim interviurile Loredanei Negrilă pe 24 decembrie, ora 14.30 şi pe 25, respectiv 26 decembrie, ora 19.00, la TVR INFO.

Pe 23 decembrie, de la ora 21.00, cu redifuzare în Ajun de Crăciun, de la ora 16.00, TVR INFO difuzează documentarul „Împărăteasa Sissi: dragoste, faimă şi suferinţă (Sissi imperatrice: amour, gloire et tragedie, Franţa, 2011)”, realizator: Jean-Louis Remilleux, prezentator: Stephane Bern. Dincolo de romaticele imagini de film cu Romy Schneider, o descoperim pe adevărata Elisabeta, împărăteasa Austriei. Dincolo de legenda populară despre tânăra prinţesă bavareză ajunsă dintr-o întâmplare la marile Curţi europene ale secolului al XIX-lea, Sissi era o femeie rebelă şi modernă, cu o soartă tragică, plină de suferinţe.

De la tânăra melancolică, la împărăteasa a cărei frumuseţe a uimit Europa, şi care a murit înjunghiată de un anarhist italian la Geneva, documentarul reconstituie portretul unei femei cu mult înaintea timpului ei.

Pe 24 decembrie, de la ora 11.00, la „Info Etnic”, Teodora Drăgoi ne propune să urmărim un film documentar despre conace şi mănăstiri din Banatul Sârbesc, iar la ora prânzului, ascultăm Mesajul de Crăciun al Majestăţii Sale Margareta Custodele Coroanei Române.

Depănăm „Poveşti de Crăciun”, pe 24 decembrie, ora 21.00, la TVR INFO. Câteva dintre cele mai iubite persoane publice din România vin la TVR, pentru o întâlnire specială, cu cel mai aşteptat personaj al sfârşitului de an. Provocarea a fost lansată de Alina Amza, realizator TVR, iar printre cei care au răspuns se numără: interpreta Maria Dragomiroiu, preotul catolic Francisc Doboş, vocea inconfundabilă a filmelor pe casete video, Irina Margareta Nistor, cosmonautul Dumitru Prunariu, actriţa Adriana Trandafir, Toni Grecu, unul dintre fondatorii grupului Divertis şi Rică Răducanu, unul dintre cei mai iubiţi portari ai României. Cu toţii îşi amintesc cu dor atmosfera plină de căldură a Crăciunului copilăriei şi ne-o aduc şi nouă în case.

Întâlnirea cu Moş Crăciun înseamnă pentru invitaţii „Poveştilor de Crăciun” nu doar surprizele pe care Moşul le-a adus în sacul lui, ci şi un prilej de a-şi aminti cele mai frumoase momente de sărbătoare pe care le-au trăit în copilărie, lângă brad, alături de cei dragi, de aproape şi de departe. Urmărim „Poveşti de Crăciun” emoţionante la TVR INFO duminică, de la ora 21.00.

Pentru Irina Margareta Nistor, sărbătoarea Crăciunului este cel mai potrivit moment pentru a-şi regiza filmul perfect. Cu bucuria şi cu entuziasmul copilăriei, se întoarce la cutiile cu amintiri şi le alege pe cele care spun povestea copilăriei ei fericite. Pe câteva dintre ele le-a adus şi în faţa telespectatorilor TVR.

Cele mai mari emoţii le are, la vederea Moșului, Rică Răducanu. Chiar şi fără talanga de colind, cu care mai alerga şi vacile pe islaz, Rică primeşte darurile de la Moş Crăciun cu aceeaşi voie bună şi bucurie ca altădată.

Adriana Trandafir îi face Moşului o declaraţie în exclusivitate: îi mărturiseşte că i-ar fi plăcut să se mărite cu el, şi asta pentru că moşul întruchipează, în viziunea carismaticei actriţe, toate calităţile bărbatului ideal: înţelepciune, blândeţe, bunătate, generozitate.

De fiecare dată când vede o portocală, Francisc Doboş îşi aduce aminte, cu multă emoţie, de Crăciunul când mama lui a împărtit tuturor fraţilor câte o felie din singura portocală pe care o aveau acasă. Părintele catolic spune că Moşul este un mesager al lui Dumnezeu şi că, de fapt, darurile ne sunt trimise chiar de Cel a cărui naştere o sărbătorim pe 25 decembrie.

Toni Grecu recunoaşte în faţa Moşului că ştie o singură colindă şi, în stilu-i caracteristic, explică tuturor, cu mult umor, ce înseamnă pentru el perioada Crăciunului.

Dumitru Prunariu, singurul român care a zburat în cosmos, acceptă şi el provocarea de a redeveni copil şi îi mărturiseşte Moşului că, atunci când era în Spaţiu, cel mai mult şi-a dorit să îi vadă Sania trasă de reni şi să îi facă cu mâna, din interiorul navei cosmice.

Pe Maria Dragomiroiu, întâlnirea cu Moş Crăciun a emoţionat-o până la lacrimi. Îndrăgita interpretă de muzică populară îşi aminteşte cum aştepta, cu sufletul la gură, ca Moşul să le aducă, ei şi fraţilor ei, câte o sorcovă, în timp ce mama reuşea, din puţinul pe care îl aveau, să pună pe masă bucate alese, pentru ca ei, copiii, să nu mai simtă, măcar pentru o zi, greutăţile şi lipsurile pe care le aveau.

Petrecem Crăciunul la New York sau simţim magia acestei sărbători la Veneţia. TVR INFO a programat două documentare pline de culoare, strălucire şi lumină. Luni, 25 decembrie, de la ora 09.00, realizatorul Sébastien Gilles ne invită să ne strecurăm printre vizitatori şi să trăim un „Crăciun la New York – decoraţiuni ca în poveşti” (Noël a New York - Des habits de conte de fées, Franţa, 2019).

În fiecare decembrie, oraşul New York este decorat ca în poveşti. Străzile se umplu de mii de lumini şi culori, iar magazinele se întrec în creativitate pentru a atrage ochiul trecătorilor. Aici, magia Crăciunului este la ea acasă şi atrage an de an peste cinci milioane de vizitatori.

Veneţia, oraşul îndrăgostiţilor şi unul dintre cele mai romantice din lume, oferă un cadru feeric pentru a petrece Crăciunul. Marţi, 26 decembrie, de la ora 09.00, Eugénie Yvrande şi Juliette Dicque ne descoperă „Magia Crăciunului la Veneţia” (Magie de Noël sur Venise - Le cadre le plus féérique qui soit, Franţa, 2021).

Pe 25 şi 26 decembrie, în premieră la TVR INFO, ne bucurăm să urmărim docudrama „Viața la Palatul Buckingham” (Inside Buckingham Palace, Regatul Unit, 2015), producător şi regizor: Duncan Bulling; narator: Phil Cornwell. Filmul reconstituie istoria şi viaţa familiei regale britanice în palatul Buckingham, simbol al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

Palatul Buckingham este una dintre renumitele clădiri ale lumii, un simbol al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi scena a numeroase serbări.

Are trei roluri esenţiale şi distincte: este căminul familiei regale britanice, a servit drept sediu Reginei Elisabeta a II-a în rol de conducător al Statului şi este o scenă opulentă pentru ceremonii. Dar palatul cu 700 de încăperi este o lume închisă şi plină de secrete, cu o viaţă proprie.

Pe lângă istoria şi viaţa familiei regale britanice în palatul Buckingham, docudrama „Viața la Palatul Buckingham” dezvăluie detalii mai puţin cunoscute despre clădirea simbol, împreună cu relatări ale celor care au fost martori direcţi.

Apelând la ajutorul personalului Palatului precum Ron Allison și Dickie Arbiter, al confindentului regal Richard Kay sau al unor celebrități precum Brian May și Tony Robinson, documentarul ce va fi difuzat de TVR INFO dezvăluie cum este viața în spatele zidurilor impunătoare ale Palatului Buckingham, explorând scandaluri, tragedii și triumfuri care l-au transformat în ceea ce este astăzi.

Clădirea a fost doar un Palat Regal pentru mai puţin de 200 de ani. În 1901, Edward al VII-lea a făcut planuri pentru a-l transforma într-o scenă regală grandioasă. Planul a funcționat şi cum Regina Elizabeta a II-a a Marii Britanii și-a sărbătorit jubileul de diamant, Palatul a devenit scena principală într-un spectacol așa cum nu s-a văzut vreodată. Palatul are însă nevoie de renovări ample, iar schimbarea este inevitabilă. Ce ar putea aduce viitororul pentru acest simbol a tot ce este britanic? Urmărim ce se întâmplă cu adevărat între zidurile Palatului Buckingham al Marii Britanii luni şi marţi, 25 şi 26 decembrie, ora 21.00, la TVR INFO.