Despre terapii inovatoare în SUA, despre Brancuşi şi Semenic, cu certetătorul Flavius Martin, la „Dincolo de alb şi negru”

Inovația și provocările globale de sănătate fac subiectul unei ediţii în premieră a emisiunii de la TVR 1, cu Mihaela Crăciun, sâmbătă, 11 noiembrie, de la ora 17.00.

Născut în 1968 la Timişoara, plecat de 30 de ani din România, Flavius Martin este vicepreşedinte executiv pentru cercetare la Gilead Sciences, una dintre cele mai cunoscute companii biofarmaceutice din Statele Unite. De 20 de ani în industria de biotehnologie mondială, Flavius Martin poartă în inima sa oraşul natal şi Semenicul. Sâmbătă, este invitatul Mihaelei Crăciun într-o ediţie specială „Dincolo de alb şi negru”. Un dialog despre inovaţia medicală în beneficiul pacienţilor, terapii inovatoare şi despre... Brâncuşi, pe 11 noiembrie, de la ora 17.00, la TVR 1.





„M-am născut și am crescut în România, unde am făcut Facultatea de Medicină, apoi am venit în S.U.A. și m-am format în imunologie la Universitatea din Alabama”, spune Flavius Martin despre începutul carierei sale. A petrecut apoi 11 ani ca om de știință la corporaţia americană de biotehnologie Genentech, învățând să dezvolte medicamente avansate, apoi la compania multinaţională de biofarmaceutică Amgen – unde a condus structurile de imunologie, oncologie și, în cele din urmă, întreg grupul său de cercetare biologică. S-a alăturat apoi companiei Gilead, la începutul lui 2021, unde supraveghează cercetarea inovatoare și programele preclinice ale companiei în toate domeniile terapeutice. „Gilead are programe remarcabile de cercetare și dezvoltare clinică în virologie, oncologie și imunologie, iar eu am fost și sunt în continuare extrem de încântat că m-am alăturat unei organizații cu un nucleu științific atât de profund”, mărturiseşte invitatul Mihaelei Crăciun de sâmbătă.

Care sunt sentimentele reîntoarcerii în România şi ce amintiri păstrează despre viața din ţară sunt întrebări la care răspunde Flavius Martin la „Dincolo de alb şi negru”. Aflăm mai multe despre evoluţia sa profesională, care au fost domeniile de cercetare pe care le-a acoperit şi prin ce contribuie el însuşi la inovația medicală în beneficiul pacienților. De asemenea, dialogul cu Mihaela Crăciun îl provoacă să-şi spună părerea referitoare la viitorul inovației medicale, provocările cheie cu care se confruntă, dar şi principalele oportunități şi terapiile inovatoare care oferă o nouă speranță.

Un român la al cărui nume societatea ştiinţifică de peste Ocean îşi scoate pălăria, dar prea puţin cunoscut în ţara de unde a plecat. Flavius Martin ni se prezintă ca cercetător, ca om de ştiinţă respectat, dar şi ca român, ca timişorean, ca iubitor de frumos, de natură, de locurile pe care le poartă în suflet. Sâmbătă, 11 noiembrie, de la ora 17.00, Mihaela Crăciun ne aşteaptă la o nouă întâlnire „Dincolo de alb şi negru”, la TVR 1.