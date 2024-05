Muzica de film, în dezbatere la „CineSens”, cu Magdalena Stanciu

În spatele fiecărei capodopodere cinematografice stă (şi) o muzică de film reușită. Vineri, 31 mai , de la ora 22.00, telespectatorii TVR Cultural sunt invitați să urmărească o discuție despre ingredientul care întregește atmosfera și pune în valoare scenariul și regia unei producții cinematografice. Discutia va fi urmată de difuzarea filmului „Cântă cucul și pe ploaie”, 1978, regia Ioan Cărmăzan.

Muzica de film este un teren extrem de vast de creație, un gen muzical ce reunește creațiile destinate acompanierii unei producții filmice (pentru cinematograf sau televiziune). Ca gen, muzica de film aparține atât muzicii culte, cât și celei de consum; alături de alte genuri apărute în secolul XX (muzica electronică, muzica experimentală ș.a.). Indiferent de alegere, muzica de film dă „sare și piper” unei producții cinematografice, intensitatea unei scene fiind marcată definitoriu de muzică. În cea de-a opta ediție a emisiunii „CineSens”, vineri, 31 mai, de la ora 22.00, moderatoarea Magdalena Stanciu, alături de invitații săi, Dan Dediu, Matei Vadim Staver și Alexei Țurcan ne propun o discuție interesantă și argumentată despre cele mai apreciate coloane sonore.

DAN DEDIU a studiat compoziţia la Bucureşti cu Ştefan Niculescu şi Dan Constantinescu, iar la Viena cu Francis Burt. A compus peste 170 de opusuri ce acoperă aproape toate genurile muzicale: 5 simfonii şi alte 20 piese pentru orchestră, 11 concerte (saxofon, violă, vioară, pian, violoncel, trombon, chitară, dublu concert pentru vioară, violoncel, triplu concert pentru flaut, clarinet, violoncel, triplu concert pentru vioară, violoncel, pian), 7 cvartete de coarde, muzică de cameră în diferite formaţii, muzică pentru pian, coruri, cinci opere (Post-ficţiunea, Münchhausen, Eva!, O scrisoare pierdută, D’ale carnavalului) și o ConcertOperă (Wagner Under). Este laureat al mai multor premii naţionale şi internaţionale de compoziţie și a coordonat în calitate de director artistic festivalul Săptămâna Internațională a Muzicii Noi (în 1999, 2001, 2007, 2008, 2016-2023). Dan Dediu este profesor de compoziţie, director artistic al ansamblului Profil, iar între 2008-2016 a fost rectorul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti. De asemenea, este doctor honoris causa al Universității de Arte „George Enescu” din Iași, al Universității din Craiova și al Academiei de Muzică, Teatru și Arte plastice din Chișinău. În iunie 2022 a fost ales Președinte al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România.

MATEI VADIM STAVER a colaborat cu regizori romani precum Malvina Ursianu la filmul " Ce Lume Vesela" ( 2003) Andrei Enache la filmul "Tancul", Serban Marinescu la filmul "Magnatul" (2004) sau Nicolae Margineanu pentru filmul "Schimb Valutar" (2008) unde s-a ocupat de post productia audio si re-recording mixing. Din anul 2005 colaboreaza cu regizori straini precum Francis Ford Coppola pentru filmul "Youth Without Youth" dupa nuvela "Tinerete fara tinerete" de Mircea Eliade proiect unde s-a ocupat de Foley si SFX recording, editing, mixing; Paul Schrader pentru filmul "Adam Resurrected" unde a inregistrat priza directa. Sinisa Dragin pentru filmul "Daca Bobul nu moare" unde s-a ocupat de post productia audio impreuna cu Viorel Dobre. In perioada 2007-2013 a lucrat la productii TV in cadrul Media Pro Studios precum: "Inima de Tigan" , "Regina", "Ingerii Pierduti" sau "Divertis Land of Jokes". Din anul 2013 s-a stabilit in Orientul Mijlociu colaborand la diverse productii in Qatar, Abu Dhabi, Kuwait.

ALEXEI ȚURCAN este unul dintre cei mai apreciați muzicieni și producători muzicali de pe scena alternativă din România. S-a remarcat ca membru al trupei Travka, dar s-a indentificat și cu alte proiecte, precum Tomma Alistar sau Discoballs. Apoi a început să facă aranjamente muzicale pentru orchestre, să compună muzică de teatru și de film.

CineSens, un proiect realizat cu sprijinul UNATC, inseamna o serie de emisiuni, difuzate in fiecare vineri, de la ora 22.00, în care moderatoarea Magdalena Stanciu vă dă întâlnire cu specialiști din lumea cinematografiei, implicați in procesul de producție dar și de formare a viitorilor profesioniști.

Proiectul își propune să promoveze filmele de scurt metraj sau documentarele realizate de studenti ai U.N.A.T.C. care vor fi difuzate, de luni până vineri, ora 21,45, SECVENȚE UNATC, ca urmare a parteneriatului dintre cele două instituții.

Echipa:

moderator Magdalena Stanciu

jurnalisti tv Andrea Duță și Daniela Guțu

regizor artistic Anca Pușcaș

producător Bianca Florea

Difuzare

- de luni până vineri, ora 21,45, SECVENȚE UNATC

- vineri, de la ora 22.00, CineSens.