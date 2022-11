De la nişte „Texte pentru Phoenix” la „Cantafabule”

În 6 noiembrie 2022, ora 24:00, la TVR3 – o nouă stagiune „Remix” debutează cu o ediţie de sezon... aniversar.

În 1974, Andrei Ujică este invitat de Nicolae Covaci, liderul grupului Phoenix, să scrie un text pentru o melodie. În drum spre un eveniment al redacţiei revistei timişorene „Orizont”, acesta îi arată lui Şerban Foarţă o schemă primită de la muzician, cu numărul de silabe şi accentele unei piese de pe viitorul disc „Mugur de fluier”. Era începutul colaborării celor doi tineri literaţi cu grupul rock în mare ascensiune, pentru ceea ce avea să devină albumul hiturilor Phoenix, parte dintre acestea scrise de un alt mare textier timişorean, astăzi dramaturg la Karlsruhe, Victor Cârcu!

Dacă „Mica Ţiganiadă” şi celelalte melodii au primit versuri potrivite compoziţiilor deja scrise, pentru dublu-albumul „Cantafabule”, grupul Phoenix a trebuit să se adapteze conceptului propus de Foaţă şi Ujică.

Acel bestiarium inspirat din cărţile populare din vechime („Fiore di virtu”, „Floarea darurilor”, „Fiziologul”...) a beneficiat de o documentare unică în analele pop-rock autohtone – alchimie, Jung, părintele Avramescu de la Jimbolia etc. Totul plecând de la ideea lui Şerban Foarţă de a asuma titulatura formaţiei, pasărea mitologică Phoenix; un spectacol unic (dorit iniţial operă rock), cu muzica declanşată de libretul propus de cei doi poeţi, cărora li s-au adaugat pe parcurs scenografi şi artisti plastici, în edificarea unei formule de show unice. O trecere prin umbra istoriei locului, în context european, cu aplicaţie directă în imaginarul medieval.

Şerban Foarţă şi Andrei Ujică se aflau, după iulie 1971, pe o listă a literaţilor evazionişti / onirici, ceea ce însemna practic o interdicţie de la a fi publicaţi. Ei au încercat totuşi la toate editurile importante din România, dată fiind celebritatea grupului; de peste tot, răspunsul a fost negativ. În ultimă instanţă, au recurs la o editură - „Litera” - care funcţiona în marginea legalităţii, autoproducând propriul volum „Cantafabule. Texte pentru Phoenix”, publicat în tiraj redus în 1976, epuizat instant. Colaborând cu redacţia postului Radio România Tineret, Florian Pittiş l-a invitat pe Andrei Oişteanu în emisiunea „Clubul curioşilor”, pentru a descifra şi explica animalele mitologice care se înfruntă în „Zoomahia, războiul al fiarelor...”, prea puţin înţelese de fanii grupului. Eseurile scrise şi difuzate de acesta au fost cerute de editura clujeană „Dacia” şi publicate în 1980 în volumul „Grădina de dincolo. Zoosophia”, încă un debut spectaculos plecând de la muzica rock.

Universul mitologic al lucrării „Cantafabule” a suscitat numeroase comentarii în România, înca din anul înregistrarii discurilor, 1975. În decembrie 2021, sub prestigioasa egidă a Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia, a apărut un studiu impozant – „Museikon” -, un grupaj experimental despre raporturile muzicii cu literatura veche, în particular despre subtextul său creştin. În vara lui 2022, anul în care grupul Phoenix sărbătoreşte 60 de ani de la înfiinţare, Textele pentru Phoenix (republicate de-a lungul deceniilor în diverse contexte) au fost lansate de editura „Trei” într-o nouă abordare, la iniţiativa lui Andrei Ujică şi a editoarei Carmen Eberhat, volumul alăturând varianta iniţială celei cântate (cu destule diferenţe, pour la bonne bouche:), ilustrat de grafica iniţială propusă pentru disc de Valeriu Sepi şi Elisabeth (astăzi Ochsenfeld), neapărută atunci.

Cu o posibilă lipsă, pe care am identificat-o în interviul cu Nicolae Covaci (exclusivitate 2002, TVR Cultural): „Am înregistrat vreo două luni, cred, în fiecare zi. Când am terminat, ceilalţi au plecat, eu am rămas cu Ioji Kappl să încheiem lucrurile. Începuseră să taie, urmau să scoată piesa «Zoomahia». Aveam nişte «abracadabra», nişte invocaţii pentru acele animale fabuloase, ce să spui? Dar cu bandă întoarsă... însă nu se spunea nimic periculos. Ei nu ne-au lăsat, nu am plecat acasă până nu le-am făcut text. Şi atunci l-am sunat pe Foarţă la telefon şi i-am spus că nu mă lasă să cânt «Zoomahia». «Păi atunci spune-le aşa: Aceasta e Zoomahia, războiu al fiarelor. Bellum ferarum aceasta este!». M-am dus cu textul, am găsit imediat melodia şi le-am înregistrat. Au înţeles ce este «Zoomahia» şi au fost de acord.”

Filmul întregii poveşti, de la prima întâlnire Covaci - Ujică şi până în prezent, cu interviuri şi documente filmate de-a lungul timpului, constituie subiectul ediţiei speciale a emisiunii „Remix” de duminică. La mulţi f-ani, Phoenix... Fie să renască!

Credite foto: arhive personale, discogs