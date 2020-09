Camilla George Quartet - recital la TVR3

Urmăriţi joi, 24 septembrie, de la ora 23.30, reprezentaţia oferită de trupa condusă de britanica de origine nigeriană la Jazz Festival Ploieşti ediţia 2019.

Camilla George - nominalizată la Premiile MOBO (Music Of Black Origin), este o saxofonistă nigeriană și star al trupei “Jazz Jamaica”. Are propriul ei proiect mult lăudat, în care prezintă starurile noii scene de jazz a Regatului Unit al Marii Britanii. Numită “fata de aur a jazz-ului” de către “The Evening Standard”, albumul ei de debut, “Isang” (care înseamnă aventură, voiaj, în Ibibio, limba ei natală) a fost foarte bine primit. Următorul său album, “The people could fly” (“Oamenii ar putea zbura”), care a fost lansat în toamna lui 2018, s-a dovedit a fi genial, pe el apărând invitatul special Omar, dar și chitaristul Shirley Tetteh. Așa cum a spus Dee Dee Bridgewater: “Lumea este in siguranţă, pentru că o avem pe Camilla”.

Dragostea Camillei de a îmbina muzica africană cu cea a vestului pentru a-și crea propriul ei stil este unul din motivele principale ale faptului că este o personalitate foarte influentă a noii scene de jazz a Londrei, împreună cu Nubya Garcia, Shabaka Hutchings și Zara McFarlane. Muzica ei este o combinaţie hipnotizantă de afrofuturism, hip-hop și jazz. Muzica ei are mesaje politice și este puternic legată de istoria africană, mai ales de sclavagism.

Ultimul său album urmărește povești împărtășite de bătrâni din generaţie în generaţie și care, deși extrem de triste, sunt totodată și povești pline de speranţă pentru oamenii de culoare și pentru omenire, că vom trăi într-un final în armonie.

Camilla George este o saxofonistă, compozitoare și profesoară ce trăiește în Londra. A început să cânte când avea doar 11 ani, când a câștigat un curs de muzică și, apoi, lecţii de saxofon. Camilla a studiat cu multe nume grele ale jazz-ului, precum: Jean Toussaint, Tony Kofi, Christian Brewer, Julian Siegal și Martin Speake. În 2012 a terminat masterul în Jazz la Colegiul de Muzică Trinity, unde a câștigat și o bursa Archer pentru rezultate impresionante.

Din 2004 până astăzi, Camilla a lucrat atât cu Tomorrows Warriors cât și cu Nu Civilisation Orchestra (incluzând, de asemenea, un tur prin Marea Britanie, în mai multe săli prestigioase, precum Queen Elizabeth Hall), susţinând, de asemenea, multe workshop-uri pentru membrii tineri ai familiei The Warriors.

În 2009 s-a alăturat trupei premiate Jazz Jamaica, din care au făcut parte și Jason Yarde, Soweto Kinch și Nathaniel Facey, iar alături de Jazz Jamaica și Ernest Ranglin a concertat la clubul de jazz Ronnie Scotts, din Londra. În 2013, trupa Jazz Jamaica a fost nominalizată pentru un premiu MOBO pentru performanţă în jazz. Mai recent, în octombrie 2014, Camilla a cântat la Ronnie Scott’s timp de 3 nopţi consecutive cu Jazz Jamaica. Spectacolul a primit recenzii grozave și a fost apreciat de public.

În 2014 s-a alăturat și trupei Courtney Pine’s Venus Warriors, o trupă formată doar din femei, care a debutat la clubul The Hideaway.

Camilla George a lucrat cu multe trupe, cum ar fi Tomorrow’s Warriors, Nu Civilization Orchestra și Jazz Jamaica. Din 2014, are propriul ei cvartet, și iubirea ei pentru muzica africană și cea a vestului este influenţată de ţara ei de origine, Nigeria.

Sursa informaţii: Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiești