Aventuri și provocări în sălbăticie în „Dincolo de prerie”

În 19 februarie, telespectatorii TVR 2 sunt invitați să urmărească, de la ora 20:30, prima parte a filmului nominalizat la premiul Emmy, „Dincolo de prerie”, o adaptare a volumelor autobiografice din seria „Căsuţa din prerie”, de Laura Ingalls Wilder.

În Midwest-ul american al anilor 1880, tânăra Laura Wilder ţine un jurnal despre aventurile, reuşitele şi greutăţile prin care trece familia ei, de la entuziasmul coloniştilor de a descoperi regiuni nelocuite până atunci, la dramele provocate de clima dificilă sau de bolile neîndurătoare. Pe parcursul a zece ani, adolescenta Laura devine femeie, soţie şi mamă, ajungând în cele din urmă să pornească, împreună cu soţul ei Almanzo, în propria lor aventură de descoperire a unor noi teritorii.

Laura Ingalls Wilder (Meredith Monroe) este fascinată de viața în prerie. Visul de a înfrunta provocările sălbăticiei i se împlinește după căsătoria cu fermierul Almanzo. Laura și-a dorit această viață, dar încercările la care este supusă familia ei sunt foarte dure: pierderea recoltei, incendierea casei, lupta cu epidemia de difterie și, mai presus de toate, pierderea primului ei copil. Deși greu încercați, Laura și Almanzo trebuie să găsească o cale să meargă mai departe.

Nu ratați: „Dincolo de prerie” (BEYOND THE PRAIRIE: THE TRUE STORY OF LAURA INGALLS WILDER-SUA, 2000), prima parte. Regia îi aparține lui Marcus Cole, cu actorii Meredith Monroe, Walton Goggins, Lindsay Crouse și Richard Thomas în rolurile principale.