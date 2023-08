„Ziua Enescu”, la TVR Cultural, în 19 august: 142 de ani de la nașterea marelui compozitor român | VIDEO

La 142 de ani de la naşterea celui mai mare şi prolific compozitor al României, în 19 august, Televiziunea Română, prin postul TVR Cultural, își propune, pentru al șaptelea an consecutiv, un maraton de emisiuni dedicate muzicianului care a adus României aprecierea și recunoașterea internațională: George Enescu.

Astfel, sâmbătă, 19 august, TVR Cultural, prin intermediul realizatoarei Valentina Băințan, le propune telespectatorilor o serie de programe de arhivă, fillere, materiale rarisime și documente video de o mare valoare patrimonială.

Pe lângă seria de mărturii unice, ai cărei protagoniști sunt Cella Delavrancea, Pablo Casals, Yehudi Menuhin, Nadia Boulanger, Tudor Arghezi, Arthur Rubinstein, Zubin Mehta, Vladimir Jurowski și mulți alții, telespectatorii TVR Cultural vor putea urmări, de la ora 15.00, documentarul în trei părţi „Plaiurile dorului – Casele lui George Enescu”, realizat de regretatul om de televiziune Luminița Constantinescu.

Prima parte a documentarului de excepție prezintă casele memoriale de la Liveni, Mihăileni, Dorohoi şi Botoşani; locuinţele de la Tescani şi Sinaia le vizităm în partea a doua a producţiei, iar, în ultima parte, pașii ne duc prin Palatul Cantacuzino din Bucureşti, transformat în Muzeul Naţional „George Enescu” – una dintre cele mai frumoase clădiri ale Capitalei.

În cadrul „Zilei Enescu” la TVR Cultural, de la ora 21.45, prin stilul oratoric rafinat al eruditei Georgeta Filitti, vom descoperi laturi mai puțin scoase în evidență ale personalității enesciene în peisajul media: viața personală a muzicianului, relaționarea plină de căldură cu familia regală a României, în perioada Primului Război Mondial, multiplele sale acte de caritate, precum și relațiile cu marii artiști ai lumii.

Astfel, datorită distinsei Georgeta Filitti - al cărei soț a fost nepotul Marucăi Cantacuzino, soția lui George Enescu - vom fi privilegiații descoperirii unui Enescu mai puțin „vizibil”, unul plin de jovialitate și umor, caracterizat de o ironie fină, dar și de o discreție regală, capabil totodată și de un altruism ieșit din comun.

Vom fi părtașii unor povești inedite, istorii menite să ne poarte imaginația prin „unghere” istorice nestrăbătute până acum. Poveștile cercetătoarei Georgeta Filitti capătă viață, fiind capabile să ne plimbe prin lumi cu un parfum cu totul aparte.

Georgeta Filitti este unul dintre cei mai valoroși și respectați istorici ai României; în 24 octombrie 2012, cercetătoarea a fost decorată de Majestatea Sa, Regele Mihai I, cu Medalia „Crucea Casei Regale a României”, pentru „activitatea sa prodigioasă ca istoric al societăţii, moravurilor şi tradiţiilor intelectuale româneşti”, pentru „promovarea integrării culturii şi societăţii române în spaţiul european, prin redescoperirea legăturilor permanente, umane, comerciale, juridice dintre estul şi vestul european”, şi pentru că, prin activitatea sa istorică, „promovează cercetarea autentică, punând în faţă adevărul istoric”.

Grigore Leșe, artist desăvârșit, este cel care ne va povesti, într-un alt interviu de colecție, difuzat la TVR Cultural de la ora 13.00, despre zestrea culturală pe care George Enescu ne-a lăsat-o moștenire. Grigore Leșe vine cu o serie de amănunte inedite despre modul în care George Enescu a utilizat folclorul (urban sau sătesc) în creația sa, revelând elementele folclorice transpuse magistral în scriitura pentru orchestră.

Intervievat în 1921, înainte ca importantele cercetări fãcute de Béla Bartók și Constantin Brăiloiu să arate în ce măsură moștenirea muzicală românească era autentică și originală, Enescu a subliniat bogăția și diversitatea influențelor externe, străine: „Muzica românească este un amestec de muzică arabă, slavă și ungurească, având, cu toate acestea, propriul ei caracter, pe care nu-l veți regăsi în muzica altor popoare. Caracteristica generală care iese în evidență în muzica țării noastre este tristețea, chiar în toiul fericirii [...] . Acest dor neclar, dar profund impresionant, este, cred eu, o trăsătură evidentă a melodiilor românești.“

CITIȚI ȘI: OMAGIU LUI GEORGE ENESCU: „MUZICA ESTE O PUTERE SPIRITUALĂ ÎN STARE SĂ LEGE TOȚI OAMENII ÎNTRE EI” | VIDEO

În premieră, Rapsodia I și Rapsodia a II-a, de George Enescu vor fi interpretate vocal „în cheie” de jazz, în cadrul „Zilei Enescu”, la TVR Cultural, de la ora 17.30.

„From Classical to Jazz” este o creație pregătită special cu prilejul Festivalului Internațional „George Enescu” - ediția 2019, de excepționala Teodora Enache și ansamblul ei. Conceptul are ca punct de plecare forța unică a muzicii clasice de a genera emoție și de a crea armonie, toate reprezentând o sursă fertilă pentru o nouă exprimare într-un alt limbaj muzical - în acest caz, jazz-ul. Abordarea muzicii clasice în variantă jazz este o direcție pe care Teodora Enache o explorează de mai mulți ani. Iar aceste căutări au condus-o spre abordarea creației marelui George Enescu.

Muzeul Național „George Enescu” din Capitală.

De la ora 19.00, TVR Cultural le aduce telespectatorilor „Experimentul Enescu”, ce propune o abordare a creației lui George Enescu dintr-un unghi mai puțin obișnuit, ce nu a mai fost parcurs până în acest moment: ochiul de analiză al tuturor generațiilor, de la 6 la 60 de ani, întrupați deopotrivă în melomani, neavizați, necunoscători ai opusurilor enesciene, dar și în oameni de specialitate.

Formatul vine cu o provocare, un experiment, „un joc” auditiv, în urma căruia fiecare generație va veni cu propriile concluzii asupra muzicii enesciene. Personalități din peisajul muzical și artistic românesc, dar și copii și adolescenți sunt testați auditiv și purți prin muzica lui George Enescu.

Oana Sârbu, Monica Davidescu, Zoli Toth, Liana Stanciu, Doru Trascău (liderul trupei The Mono Jacks), arhitectul Hamid Katrib, Daniel Rocca (liderul trupei Firma), Sandra Ecobescu (manager cultural Fundația Calea Victoriei) sunt câțiva dintre protagoniștii ce se vor lăsa provocați de această formulă ce reușește să descrie personalitatea lui George Enescu într-o manieră cu totul inedită.

De la ora 22.30, TVR Cultural difuzează documentarul „Rezistența prin cultura” - „Afacerea Enescu”, semnat de realizatorii Alexandru Munteanu și Ruxandra Țuchel, iar seara se încheie cu o ediție specială a emisiunii REMIX dedicată lui George Enescu, semnată de Doru Ionescu, de la ora 23.30.

Un text de Valentina Băințan