Xavier Pascual: Adversari accesibili la Campionatul European nu sunt, toate meciurile vor fi complicate

Selecţionerul echipei naţionale de handbal masculin a României, Xavier Pascual, a declarat, joi, că nu există adversari accesibili la Campionatul European din Germania, el subliniind că se aşteaptă ca toate partidele primei reprezentative să fie "complicate".

"Adversari accesibili la acest turneu final nu sunt. Toate meciurile vor fi foarte complicate. Am văzut că la Campionatul European se pot produce surprize. Nu mai sunt meciuri uşoare. Pentru noi e un meci important cu Austria. Este adevărat că există presiune, dar eu, ca antrenor, vreau să fie această presiune. E normal să simţi presiunea dacă vrei să joci împotriva unor echipe puternice", a afirmat antrenorul României.



În ciuda experienţei sale, Xavier Pascual a recunoscut că are emoţii înaintea debutului naţionalei României la Campionatul European.



"Am emoţii, e normal, este un Campionat European foarte important pentru România. Cred că echipa este pregătită. Avem încredere pentru că jocul s-a îmbunătăţit. În special în apărare, dar, din păcate avem probleme pe tranziţie, contraatac şi repliere. Partida de mâine este una foarte importantă, cunoaştem bine cum joacă Austria", a precizat Pascual.



Echipa naţională a României debutează la Campionatul European - EHF EURO 2024 din Germania, vineri, de la ora 19:00, contra Austriei, într-o partidă care se va disputa la Mannheim în cadrul Grupei B.



România este una dintre cele 24 de echipe participante la Campionatul European - EHF EURO 2024 din Germania (10-28 ianuarie 2024), urmând să evolueze în Grupa B, la Mannheim, alături de Spania (14 ianuarie), Austria (12 ianuarie) şi Croaţia (16 ianuarie). Spania este vicecampioana europeană din 2022, Austria a învins România în ambele meciuri din preliminarii, cu 36-32 şi 35-30, iar Croaţia a fost vicecampioană în 2020. Spania a cucerit două titluri continentale, în 2018 şi 2020.



Primele două clasate din grupă se califică în grupele principale.



România nu se mai calificase la un Campionat European din 1996, când se clasa pe locul 9, iar la tragerea la sorţi a făcut parte din a patra urnă valorică. Pentru România este doar a treia participare la Campionatul European, la prima (1994) încheind pe locul 11.

Sursă foto: Agerpres