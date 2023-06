Un spectacol despre autenticitate, marca Ioana Marchidan

Marți, 20 iunie, de la ora 17:00, în Sala „I.D SÎRBU” a Teatrului Național “Marin Sorescu” Craiova, Ioana Marchidan propune o abordare inedită a actului artistic scoțând în evidență fricile, vulnerabilitățile și preferințele artiștilor atunci când lumina nu mai e pusă pe ei.

Concept, coregrafie: Ioana Marchidan

Concept muzică: Alexandru Suciu

Interpreți: Bajkó László, Balázs Judith, Deák Zoltán, Nagy Eszter, Polgár Emília, Szekrényes László, Veres Nagy Attila

Producător: Asociația Moira, Sfântu Gheorghe

Spectacolul face parte din proiectul Showcase M Studio și este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) și Fondul Bethlen Gábor

De cele mai multe ori artistul pe scenă spune povestea altcuiva. El e văzut ca un om fără trecut și fără viitor. Parcă ar exista doar în momentul acela când ochii sunt pe el, când lumina e aprinsă și când totul e pus la punct ca actul artistic să existe. De cele mai multe ori nu este vorba despre el, despre fricile, vulnerabilitățile, preferințele, părerile lui.

Spectacolul acesta este despre ei, despre acești oameni care vin să dezvăluie publicului aspecte profunde, dar și banale ale personalității lor. Se trece de la mișcare la emoții, la stări într-un mod fluid, organic, fără filtru sau judecată. A se lăsa văzuți în toate stările lor – o libertate rar întâlnită, fie că aceste stări sunt emoționale sau fizice.

Însăși interpretul este în centrul acestui spectacol în care corpul lui oscilează între firesc și spectacular. Are we human or are we dancers? e o întrebare care vine dinspre scenă spre public.

IOANA MARCHIDAN

