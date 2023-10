"Un doctor pentru dumneavoastră", de 16 ani împreună cu publicul TVRi

Din 10 octombrie, în direct! Vă invităm la un nou sezon "Un doctor pentru dumneavoastră". Marți, ora 19:00, la TVRi

De 16 ani, doctori români apreciați în țară și în diaspora, construiesc punți pentru sănătate, dezbat teme de actualitate şi răspund întrebărilor dvs.! Am fost onorați de Medici care schimbă lumea și continuăm cu... Performanță pentru România.

16 emisiuni în sezonul toamnă-iarnă, în care medici care s-au întors acasă, medici care perindă între România și țări de adopție, ne vor împărtăși din știința și experiența acumulate în sistemele de sănătate ale altor state.

* Soluții terapeutice în tumorile cerebrale și afecțiunile coloanei

Invitat: dr. Horațiu Ioani, medic primar neurochirurgie, șef secție Neurochirurgie, Sp.Clinic Colentina

Invitatul nostru a plecat în UK în anul 2 de rezidenţiat, iniţial, pentru un stagiu de practică. O oportunitate să afle cum se fac lucrurile în Anglia. Recomandat pentru post de un profesor român din UK, rămâne aproape 8 ani în sistemul medical din Marea Britanie. Alege să se întoarcă în România pentru a pune experienţa dobândită prin multă muncă la dispoziţia pacienţilor români, pentru care a simțit că putea face o diferenţă. Supraspecializat în tumori cerebrale și chirurgie spinală, este singurul neurochirurg atestat de Colegiului Regal Britanic care practică în România.

* Bolile mintale grăbesc îmbătrânirea

Invitat: prof. dr. Carmen Andreescu, specialist în psihiatrie geriatrică și de intervenție, University of Pittsburgh School of Medicine, Pittsburgh SUA, membru în: Societatea de Psihiatrie Biologică / Organizația pentru Cartografierea Creierului Uman / Asociația Americană pentru Psihiatrie Geriatrică / Societatea Internațională pentru Terapie Electroconvulsivă și Neurostimulare

Performanță românească în America. Invitata noastră, medic de origine română, directorul Laboratorului ARGO Neuroștiințele îmbătrânirii, pe care l-a înființat în SUA și în care face cercetări care nu se fac în România, bazate pe analiza neuroimagistică a proceselor afective și cognitive care explică îmbătrânirea accelerată a creierului în tulburările anxioase sau depresive, are o experiența recunoscută la nivel mondial fiind lider internațional în tratamentul anxietății la vârsta a treia. Expertiza ei a fost citată în New York Times și CNN Health iar contribuțiile răsplătite cu prestigiosul premiu Hartford-Jeste al Asociației Americane de Psihiatrie. Ce putem face pentru îmbunătățirea sănătății mintale în condițiile în care atât Europa cât și România au o populație îmbătrânită? Cum ne raportăm la problemele de la serviciu, din familie, la pierderile financiare sau la izolare aflăm, de Ziua Mondială a Sănătății Mintale, de la specialistul nostru care are experiența unor proiecte de reformă a sănătății mintale prin colaborarea cu Inițiativa Globală de Psihiatrie, o organizație internațională ce promovează îngrijirea etică și eficientă a sănătății mintale la nivel mondial.

Moderator Ana Maria Ghiur

Jurnalist tv Lucian Băbeanu

Documentarist Giorgiana Șușurincă

Producător tv Monica Ancuța-Tiuntiuc

La TVR Internațional, în direct, luni şi marţi, împreună pentru sănătate!